Испания – Косово: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Испания — Косово, который состоится 31 марта 2021 года.

Испания

Сборная Испании очень тяжело начала квалификацию на ЧМ -2022, несмотря на то, что в активе команды четыре очка. Коллектив является фаворитом группы, но игровые проблемы в игре испанцев видны невооруженным глазом. В матче с Косово, Испания может реабилитироваться и показать красивую игру, закрепив это уверенной победой.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, Испания сыграла вничью с Грецией (1:1), а 28 марта команда на последних минутах смогла вырвать выездную победу над Грузией (2:1).

Косово

Косово участвует в отборах на международные турниры достаточно недавно, но уже зарекомендовала себя как крепкая команда, с которой никому не будет просто. Однако в этой группе присутствуют соперники, которые значительно превосходят футболистов Косово в классе, а поэтому шансов на успех у этой сборной будет мало.

В единственном на данный момент для себя матче, сборная Косово крупно проиграла на своем поле Швеции (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 1.12

Ничья – 9.7

Победит Косово – 24

Статистика

Испания выиграла всего четыре матча из последних десяти

Косово не может выиграть на выезде восемь поединков подряд

Испания пропустила на своем поле всего два мяча за десять встреч

Шесть из последних восьми матчей Испании закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Украины с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Испанцы имеют отличный шанс вернуть уверенность в своих силах и закончить этот отрезок матчей в хорошем настроении. Косово будет слишком тяжело долго сдерживать атакующий потенциал одной из самых сильных сборных в мире.