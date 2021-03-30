Испания – Косово: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Испания — Косово, который состоится 31 марта 2021 года.
Испания
Сборная Испании очень тяжело начала квалификацию на ЧМ-2022, несмотря на то, что в активе команды четыре очка. Коллектив является фаворитом группы, но игровые проблемы в игре испанцев видны невооруженным глазом. В матче с Косово, Испания может реабилитироваться и показать красивую игру, закрепив это уверенной победой.
В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, Испания сыграла вничью с Грецией (1:1), а 28 марта команда на последних минутах смогла вырвать выездную победу над Грузией (2:1).
Косово
Косово участвует в отборах на международные турниры достаточно недавно, но уже зарекомендовала себя как крепкая команда, с которой никому не будет просто. Однако в этой группе присутствуют соперники, которые значительно превосходят футболистов Косово в классе, а поэтому шансов на успех у этой сборной будет мало.
В единственном на данный момент для себя матче, сборная Косово крупно проиграла на своем поле Швеции (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Испания – 1.12
- Ничья – 9.7
- Победит Косово – 24
Статистика
- Испания выиграла всего четыре матча из последних десяти
- Косово не может выиграть на выезде восемь поединков подряд
- Испания пропустила на своем поле всего два мяча за десять встреч
- Шесть из последних восьми матчей Испании закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Украины с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Испанцы имеют отличный шанс вернуть уверенность в своих силах и закончить этот отрезок матчей в хорошем настроении. Косово будет слишком тяжело долго сдерживать атакующий потенциал одной из самых сильных сборных в мире.