«Осасуна» — «Хетафе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:25

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 29-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Хетафе», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Осасуна»

«Осасуна», набравшая 30 очков в чемпионате Испании, базируется на 13-м месте в турнирной таблице. Таких результатов команда добилась благодаря семи победами и девяти ничейным встречам, при 12-ти поражениях.

Шесть из 23 забитых голов «Осасуны» себе в актив занес нападающий Анте Будимир. Последний раз команда побеждала в Ла Лиге 27 февраля, когда в гостях был переигран «Алавес» (0:1). После этого команда уступила «Барселоне» (0:2), а также сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0) и «Уэской» (0:0).

«Хетафе»

«Хетафе» базируется на 14-м месте рейтинга чемпионата Испании, набрав 29 очков. В актив себе команда занесла семь побед и восемь ничьих. Еще в 13-ти поединках клуб проигрывал своим соперникам.

Атака «Хетафе» в текущем чемпионате забила 22 гола, десять из которых, себе в актив записали форварды Анхель (5) и Хайме Мата (5). В трех прошлых турах команда набрала два зачетных пункта, сыграв вничью с «Эльче» (1:1) и «Атлетико» (0:0), а также проиграв в гостях «Вальядолиду» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» — 2.640

Ничья – 2.890

Победит «Хетафе» — 3.380

Статистика

«Осасуна» не пропускала голов в 6 прошлых матчах с «Хетафе»

В 6 последних матчах «Осасуны» в чемпионате прошла ставка на ТМ(2,5)

«Хетафе» проиграл в 5 предыдущих гостевых поединках Ла Лиги

«Осасуна» не забивала голов в 3 прошлых домашних матчах

Прогноз

Разместить ставку на тоатл меньше (2) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.680. Этот исход сыграл в трех предыдущих очных встречах команд. Кроме того, два прошлых матчах «Осасуны» в чемпионате завершились без забитых мячей.