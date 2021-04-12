«Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:02

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle и рекомендации по ставкам на ответный матч ¼ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Гранада», который пройдет 15 апреля 2021 года.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», победивший «Гранаду» в гостях со счетом 2:0, сделал весомую заявку на проход в полуфинал Лиги Европы. Английский клуб до этого поочередно выбил из турнира «Милан» (1:1 и 1:0) и «Реал Сосьедад» (4:0 и 0:0).

11 апреля подопечные Уле-Гуннера Сульшера обыграли в гостях «Тоттенхэм» (3:1), оформив 18 победу в АПЛ . В английском чемпионате « МЮ » базируется на второй строчке общего зачета, набрав 63 балла.

«Гранада»

«Гранада», проводящая дебютный сезон в Лиге Европы, близка к вылету из турнира. Домашнее поражение от « МЮ » (0:2) поставило испанскую команду в сложное положение. Теперь «насридам» нужно побеждать соперника на его поле с преимуществом в три гола.

После групповой стадии турнира «Гранада» выбила «Наполи» (2:0 и 1:2) и «Мольде» (2:0 и 1:2). В испанской Ла Лиге команда занимает восьмое место рейтинга с такими показателями: 11 побед, 6 ничьих и 13 поражений. В последнем туре Ла Лиги «насриды» победили в гостях «Вальядолид» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.483

Ничья – 4.490

Победит «Гранада» — 7.410

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл 26 из 28 прошлых матча в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» не пропускал голы в 5 из 7 последних поединках турнира

В 4 предыдущих матчах « МЮ » в Лиге Европы сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Поставить на тотал меньше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.909. «Манчестер Юнайтед» после убедительной победы в Испании может сыграть на удержание полученного преимущества. К тому же, хозяева этой встречи мало пропускали в прошлых играх турнира.