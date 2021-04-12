«Челси» – «Порту»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Порту», который состоится 13 апреля 2021 года.

«Челси»

Клуб из Лондона показывает очень качественные результаты за исключением поражения «Вест Бромвичу». Подопечные Томаса Тухеля очень мало пропускают и первая игра против «Порту» (2:0) была проведена практически без ошибок. Коллектив имеет все шансы пробиться в полуфинал в период своей перестройки. Такое достижение станет очень значимым для клуба.

10 апреля «Челси» на выезде крупно обыграл «Кристал Пэлас», а 3 числа неожиданно был разгромлен «Вест Бромвичем» (2:5).

«Порту»

Португальская команда уже доказала, что является крепким клубом, который может создать проблемы коллективам любого уровня. На прошлой стадии «Порту» прошел «Ювентус». Поражение в первом матче от «Челси» практически не оставляет команде шансов на проход, но показать уверенную и достойную игру, коллективу вполне по силам.

10 апреля «Порту» уверенно обыграл «Тонделу» (2:0), а третьего числа команда оказалась сильнее «Санта-Клары» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.813

Ничья – 4.03

Победит «Порту» – 4.33

Статистика

Четыре из пяти последних встреч клубов закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» забивает не меньше двух голов на своем поле уже четыре матча подряд

«Порту» забивает на выезде уже семь поединков подряд во всех турнирах

«Челси» выиграл четыре последних матча на своем поле против «Порту»

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.61. Лондонцы выше классом и смогут второй раз поймать на контратаках уже раскрывшийся и рискующий «Порту». Проход «Челси» в полуфинал практически ни у кого не вызывает сомнений.