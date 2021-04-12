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«Челси» – «Порту»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Порту», который состоится 13 апреля 2021 года.

«Челси»

Клуб из Лондона показывает очень качественные результаты за исключением поражения «Вест Бромвичу». Подопечные Томаса Тухеля очень мало пропускают и первая игра против «Порту» (2:0) была проведена практически без ошибок. Коллектив имеет все шансы пробиться в полуфинал в период своей перестройки. Такое достижение станет очень значимым для клуба.

10 апреля «Челси» на выезде крупно обыграл «Кристал Пэлас», а 3 числа неожиданно был разгромлен «Вест Бромвичем» (2:5).

«Порту»

Португальская команда уже доказала, что является крепким клубом, который может создать проблемы коллективам любого уровня. На прошлой стадии «Порту» прошел «Ювентус». Поражение в первом матче от «Челси» практически не оставляет команде шансов на проход, но показать уверенную и достойную игру, коллективу вполне по силам.

10 апреля «Порту» уверенно обыграл «Тонделу» (2:0), а третьего числа команда оказалась сильнее «Санта-Клары» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 1.813
  • Ничья – 4.03
  • Победит «Порту» – 4.33

Статистика

  • Четыре из пяти последних встреч клубов закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Челси» забивает не меньше двух голов на своем поле уже четыре матча подряд
  • «Порту» забивает на выезде уже семь поединков подряд во всех турнирах
  • «Челси» выиграл четыре последних матча на своем поле против «Порту»

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.61. Лондонцы выше классом и смогут второй раз поймать на контратаках уже раскрывшийся и рискующий «Порту». Проход «Челси» в полуфинал практически ни у кого не вызывает сомнений.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:17
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Порту»
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