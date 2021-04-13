«Лилль» — «Монпелье»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1618294432

вчера, 09:13

Вашему вниманию обзор ставок БК Pinnacle и прогноз на матч 33-го тура Лиги 1 «Лилль» — «Монпелье», который пройдет 16 апреля 2021 года.

«Лилль»

«Лилль» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая ПСЖ на три очка. Команда Кристофа Гальтье одержала две победы подряд, обыграв в гостях парижан (1:0) и в гостях «Мец» (2:0).

В 16-и домашних поединках чемпионата «доги» одержали девять побед и пять ничьих, потерпев два поражения. На своем стадионе хозяева пропустили только 10 голов, забив 25 мячей. Последний матч на домашней арене «Лилль» неожиданно уступил «Ниму» (1:2).

«Монпелье»

Набрав 46 очков, «Монпелье» расположился на восьмом месте рейтинга Лиги 1. «Паладины» идут на серии из 10 матчей без поражений в чемпионате. Два предыдущих поединка в первенстве команда свела к ничейным исходам, разделив очки с «Марселем» (3:3) и «Анже» (1:1).

В 15 выездных встречах чемпионата «Монпелье» проиграл только три встречи, одержав пять побед, и семь раз сыграв вничью.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» — 1.625

Ничья – 4.230

Победит «Монпелье» — 5.760

Статистика

5 из 6 прошлых матчей «Монпелье» в Лиге 1 закончились вничью

«Лилль» не проигрывал в 13 из 14 прошлых поединках чемпионата

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 5 из 6 предыдущих матчах «Лилля» в Лиге 1

Прогноз

«Лилль» очень надежно обороняется в домашних матчах, пропуская в среднем меньше гола за матч, а в трех прошлых гостевых матчах «Монпелье» во всех турнирах больше двух мячей не забивалось. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить по коэффициенту 1.917.