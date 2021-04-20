«Боруссия» Дортмунд — «Унион Берлин»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 20:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Унион Берлин», который состоится 21 апреля 2021 года.

«Боруссия» Дортмунд

Клуб из Дортмунда имеет серьезное отставание от первой четверке Бундеслиги, однако команда набрала неплохую форму и добивается положительных результатов. Чтобы побороться за 3-4 место, «желто-черным» необходимо выигрывать все оставшиеся матчи чемпионата. Недавно коллектив вылетел из Лиги Чемпионов, показав достойную игру против одного из фаворитов турнира.

18 апреля «Боруссия» Д уверенно обыграла «Вердер» (4:1) в чемпионате Германии, а 14 числа команда уступила на своем поле «Манчестер Сити» в рамках Лиги Чемпионов.

«Унион Берлин»

«Унион Берлин» продолжает приятно удивлять своих болельщиков на протяжении всего сезона. Команда показывает стабильные результаты и держится в первой десятке чемпионата. Коллектив не может претендовать на зону еврокубков, однако на протяжении чемпионата создал о себе приятное впечатление, которое останется о клубе как минимум до начала следующего сезона.

17 апреля «Унион Берлин» оказался сильнее на своем поле в матче со «Штутгартом» (2:1), а 10 числа смог вырвать ничью на поле чемпиона Германии – «Баварии» (1:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.561

Ничья – 4.55

Победит «Унион Берлин» – 6.05

Статистика

«Унион Берлин» выиграл три матча из последних десяти встреч в Бундеслиге

Четыре из пяти последних встреч коллективов закончились исходом «обе забьют»

В матче первого круга сильнее победил «Унион Берлин» со счетом (2:1)

Шесть последних матчей «Боруссии» Д и «Унион Берлин» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Дортмундскому клубу некуда отступать и шансы на первую четверку в чемпионате появятся только при максимальных результатах.