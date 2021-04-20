«Хоффенхайм» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 21:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 21 апреля 2021 года.

«Боруссия» Менхенгладбах

Команда Марко Розе пережила очень глубокий кризис, в который команда попала два месяца назад. Коллектив ожил и начал стабильно набирать очки, пытаясь попасть в зону еврокубков. Матч с «Хоффенхаймом» станет одним из самых важных для клуба в заключительной части чемпионата и ответит на вопрос – продолжится ли погоня «Боруссии» М за конкурентами в Бундеслиге.

17 апреля «Боруссия» М разгромила достаточно сложного соперника «Айнтрахт» из Франкфурта, а 10 числа разошлась миром с Гертой из Берлина (2:2).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» не показывает уверенной игры в последних матчах, что не добавляет оптимизма болельщикам и руководству. Команда уже несколько матчей подряд не может одержать победу и немного спустилась по турнирной таблице, в которой находится на 12 месте перед началом 30 тура Бундеслиги.

16 апреля «Хоффенхайм» смог забрать очки у второй команды Бундеслиги «РБ Лейпцига» (0:0), а 12 апреля команда добыла ничью в противостоянии с «Байером» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 3.21

Ничья – 3.84

Победит «Боруссия» М – 2.22

Статистика

Четыре последних матча «Боруссии М» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Хоффенхайм» не смог одержать ни одной победы в последних пяти встречах

«Боруссия» М не проигрывает «Хоффенхайму» на его поле уже последние три матча

«Боруссия» М смогла забить в восьми матчах из десяти на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» М, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Коллектив находится в хорошей форме и оптимистичном настроении, которые должны помочь добиться успеха в этой встрече.