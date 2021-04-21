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«Лестер» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 16:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Вест Бромвич», который состоится 22 апреля 2021 года.

«Лестер»

Команда все еще удерживает третью позицию в чемпионате, но последние два матча заставляют задуматься тренерский штаб о перспективах команды. Коллектив занимает высокое для себя место и находится под сильным давлением со стороны СМИ и болельщиков. В матче с одним из аутсайдеров чемпионата, игроки имеют шанс показать свои лучшие качества, одержать победу и укрепить уверенность в своих силах.

18 апреля «Лестер» обыграл в кубке ФА «Саутгемптон» (1:0), а 11 числа уступил в важном поединке на выезде «Вест Хему» (2:3).

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» борется за сохранение места в АПЛ и занимает предпоследнее место в таблице. Однако, команда начала побеждать и в последних двух турах чемпионата набрала шесть очков. К тому же, коллектив сыграл на несколько игр меньше, чем главные соперники, а поэтому имеет все шансы покинуть зону вылета, в случае достойных результатов в перенесенных играх.

12 апреля «Вест Бромвич» крупно обыграл дома «Саутгемптон» (3:0), а четвертого числа сотворил настоящую сенсацию, крупно обыграв на выезде «Челси» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лестер» – 1.588
  • Ничья – 4.24
  • Победит «Вест Бромвич» – 6.27

Статистика

  • «Вест Бромвич» проиграл всего четыре матча из последних десяти встреч в АПЛ
  • «Лестер» выиграл шесть матчей из последних десяти поединков во всех турнирах
  • «Лестер» не может обыграть на своем поле «Вест Бромвич» уже девять матчей
  • «Вест Бромвич» проиграл последние три из четырех матчей против «Лестера» в рамках АПЛ

Прогноз

Поставить на победу «Лестера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.588. Хозяева понимают, что этот матч очень важен в контексте борьбы за бронзовые медали чемпионата, поэтому приложат все усилия, чтобы забрать три очка в свой актив.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вест Бромвич»
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