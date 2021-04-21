«Лестер» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Вест Бромвич», который состоится 22 апреля 2021 года.
«Лестер»
Команда все еще удерживает третью позицию в чемпионате, но последние два матча заставляют задуматься тренерский штаб о перспективах команды. Коллектив занимает высокое для себя место и находится под сильным давлением со стороны СМИ и болельщиков. В матче с одним из аутсайдеров чемпионата, игроки имеют шанс показать свои лучшие качества, одержать победу и укрепить уверенность в своих силах.
18 апреля «Лестер» обыграл в кубке ФА «Саутгемптон» (1:0), а 11 числа уступил в важном поединке на выезде «Вест Хему» (2:3).
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» борется за сохранение места в АПЛ и занимает предпоследнее место в таблице. Однако, команда начала побеждать и в последних двух турах чемпионата набрала шесть очков. К тому же, коллектив сыграл на несколько игр меньше, чем главные соперники, а поэтому имеет все шансы покинуть зону вылета, в случае достойных результатов в перенесенных играх.
12 апреля «Вест Бромвич» крупно обыграл дома «Саутгемптон» (3:0), а четвертого числа сотворил настоящую сенсацию, крупно обыграв на выезде «Челси» (5:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» – 1.588
- Ничья – 4.24
- Победит «Вест Бромвич» – 6.27
Статистика
- «Вест Бромвич» проиграл всего четыре матча из последних десяти встреч в АПЛ
- «Лестер» выиграл шесть матчей из последних десяти поединков во всех турнирах
- «Лестер» не может обыграть на своем поле «Вест Бромвич» уже девять матчей
- «Вест Бромвич» проиграл последние три из четырех матчей против «Лестера» в рамках АПЛ
Прогноз
Поставить на победу «Лестера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.588. Хозяева понимают, что этот матч очень важен в контексте борьбы за бронзовые медали чемпионата, поэтому приложат все усилия, чтобы забрать три очка в свой актив.