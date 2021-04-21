«Лестер» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Вест Бромвич», который состоится 22 апреля 2021 года.

«Лестер»

Команда все еще удерживает третью позицию в чемпионате, но последние два матча заставляют задуматься тренерский штаб о перспективах команды. Коллектив занимает высокое для себя место и находится под сильным давлением со стороны СМИ и болельщиков. В матче с одним из аутсайдеров чемпионата, игроки имеют шанс показать свои лучшие качества, одержать победу и укрепить уверенность в своих силах.

18 апреля «Лестер» обыграл в кубке ФА «Саутгемптон» (1:0), а 11 числа уступил в важном поединке на выезде «Вест Хему» (2:3).

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» борется за сохранение места в АПЛ и занимает предпоследнее место в таблице. Однако, команда начала побеждать и в последних двух турах чемпионата набрала шесть очков. К тому же, коллектив сыграл на несколько игр меньше, чем главные соперники, а поэтому имеет все шансы покинуть зону вылета, в случае достойных результатов в перенесенных играх.

12 апреля «Вест Бромвич» крупно обыграл дома «Саутгемптон» (3:0), а четвертого числа сотворил настоящую сенсацию, крупно обыграв на выезде «Челси» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.588

Ничья – 4.24

Победит «Вест Бромвич» – 6.27

Статистика

«Вест Бромвич» проиграл всего четыре матча из последних десяти встреч в АПЛ

«Лестер» выиграл шесть матчей из последних десяти поединков во всех турнирах

«Лестер» не может обыграть на своем поле «Вест Бромвич» уже девять матчей

«Вест Бромвич» проиграл последние три из четырех матчей против «Лестера» в рамках АПЛ

Прогноз

Поставить на победу «Лестера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.588. Хозяева понимают, что этот матч очень важен в контексте борьбы за бронзовые медали чемпионата, поэтому приложат все усилия, чтобы забрать три очка в свой актив.