«Аугсбург» — «Кельн»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 20:16

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Кельн», который состоится 23 апреля 2021 года.

«Аугсбург»

В активе «Аугсбурга» 33 очка и 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. По ходу текущего чемпионата команда взяла девять побед и шесть ничьих, потерпев 15 поражений.

В пяти предыдущих турах Бундеслиги «Аугсбург» смог победить только «Хоффенхайм» (2:1). Также в данной серии команда уступила «Айнтрахту» (0:2), «Шальке» (0:1) и «Фрайбургу» (0:2), и разделила очки с «Арминией» (0:0).

«Кельн»

«Кельн» Находится в зоне вылета на предпоследнем месте, набрав 26 баллов. На данный момент команда отстает от 16-й «Герты» по дополнительным показателям. В последнем туре чемпионата «козлы» оформили шестую победу в сезоне, неожиданно обыграв дома РБ «Лейпциг» (2:1).

Перед этим «Кельн» поочередно уступил «Байеру» (0:3), «Майнцу» (2:3) и «Вольфсбургу» (0:1), а также сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» — 2.890

Ничья – 3.210

Победит «Кельн» — 2.590

Статистика

«Кельн» проиграл 5 прошлых выездных матчей в Бундеслиге

В 8 из 19 предыдущих матчах «Аугсбурга» и «Кельна» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Аугсбург» не проигрывал в 12 прошлых матчах против «Кельна»

«Аугсбург» не забивал голы в 3 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.680. Этот исход прошел в трех предыдущих матчах «Аугсбурга», а «Кельн» в пяти прошлых выездных играх чемпионата забил всего два гола.