«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619100512

22 апреля 2021, 17:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 24 апреля 2021 года.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» проводит качественный сезон и занимает третью ступеньку в турнирной таблице Чемпионата. Коллектив совсем недавно потерпел две неудачи, но все еще имеет хорошие шансы на бронзовые медали. Команде предстоит тяжелый матч с «Боруссией» Д, в котором могут решиться многие вопросы, касающиеся судьбы команд в следующем сезоне.

21 апреля «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» (3:1) на выезде, а 17 числа в упорной борьбе уступил «Баварии» (2:3). Оба матча проходили в рамках Бундеслиги.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Д не оставляет попыток догнать своих соперников и войти в первую четверку Бундеслиги по итогам сезона. Коллектив достигает хороших результатов в последних поединках, к тому же матч против прямого конкурента за высокие места является лучшим шансом исправить ситуацию. Всех поклонников немецкого футбола ждет интересный и напряженный поединок.

21 апреля «Боруссия» Д уверенно обыграла на своем поле «Унион Берлин» (2:0), а 18 числа разгромила «Вердер» из Бремена (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 3.09

Ничья – 4.01

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.22

Статистика

Три последних матча «Вольфсбурга» закончились тоталом больше 3.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла всего четыре матча из последних десяти во всех турнирах

Восемь последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Вольфсбург» проиграл последние пять матчей «Боруссии» Д на своем поле

Прогноз

Поставить на «Боруссию» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. «Желто-черные» исторически хорошо играют против «Вольфсбурга» и в этом матче чрезмерно мотивированы борьбой за место в первой четверке Бундеслиги.