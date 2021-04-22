«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 24 апреля 2021 года.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» проводит качественный сезон и занимает третью ступеньку в турнирной таблице Чемпионата. Коллектив совсем недавно потерпел две неудачи, но все еще имеет хорошие шансы на бронзовые медали. Команде предстоит тяжелый матч с «Боруссией» Д, в котором могут решиться многие вопросы, касающиеся судьбы команд в следующем сезоне.
21 апреля «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» (3:1) на выезде, а 17 числа в упорной борьбе уступил «Баварии» (2:3). Оба матча проходили в рамках Бундеслиги.
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Д не оставляет попыток догнать своих соперников и войти в первую четверку Бундеслиги по итогам сезона. Коллектив достигает хороших результатов в последних поединках, к тому же матч против прямого конкурента за высокие места является лучшим шансом исправить ситуацию. Всех поклонников немецкого футбола ждет интересный и напряженный поединок.
21 апреля «Боруссия» Д уверенно обыграла на своем поле «Унион Берлин» (2:0), а 18 числа разгромила «Вердер» из Бремена (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вольфсбург» – 3.09
- Ничья – 4.01
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.22
Статистика
- Три последних матча «Вольфсбурга» закончились тоталом больше 3.5 мячей
- «Боруссия» Д выиграла всего четыре матча из последних десяти во всех турнирах
- Восемь последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- Вольфсбург» проиграл последние пять матчей «Боруссии» Д на своем поле
Прогноз
Поставить на «Боруссию» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. «Желто-черные» исторически хорошо играют против «Вольфсбурга» и в этом матче чрезмерно мотивированы борьбой за место в первой четверке Бундеслиги.