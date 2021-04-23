«Валенсия» – «Алавес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Алавес», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Валенсия»

Команда проводит очень неуверенный сезон и находится в середине турнирной таблице, ближе к нижней ее части. Коллектив не может наладить свою игру и просто доигрывает сезон, имея в запасе восемь очков, которые позволяют команде чувствовать себя в безопасности. В нынешнем матче «Валенсия» имеет хороший шанс на победу, чтобы вернуть себе уверенность в собственных силах.

21 апреля «Валенсия» уступила «Осасуне» (1:3), а 18 числа провела интересный матч с «Бетисом», который также закончился ничейным результатом (2:2).

«Алавес»

«Алавес» сделал хороший шаг к сохранению прописки в Примере. Команда набрала шесть очков за последние два матча и покинула зону вылета. Однако коллективу очень рано расслабляться и борьба за место в чемпионате Испании продолжается. Матч с «Валенсией» станет очень важным для клуба, и игроки наверняка захотят продлить свою приятную серию без поражений.

21 апреля «Алавес» обыграл «Вильярреал» (2:1), а 18 числа команда оказалась сильнее на своем поле «Уэски» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.17

Ничья – 3.27

Победит «Алавес» – 3.91

Статистика

«Валенсия» не может выиграть четыре матча подряд

«Алавес» не знает побед на выезде уже восемь поединков в чемпионате

Последние 11 матчей команд завершились исходом «обе забьют»

«Валенсия» выиграла семь матчей подряд с «Алавесом» на своем поле

Прогноз

Поставить на «Валенсию», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Хозяева против «Алавеса» на своем поле выступают достаточно успешно, и этот матч не станет исключением. «Валенсия» вероятнее всего сможет прервать свою серию без побед и набрать три очка.