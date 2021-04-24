Игнашевич, Вернблум, Еременко и Думбия. Люди, которых не хватает ЦСКА для чемпионства

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вчера, 15:27

Разгадываем трансферный ребус для Олича и Бабаева.

Идея с Чорлукой – мысль в верном направлении

Вряд ли Ведран перейдет из «Локомотива» в ЦСКА свободным агентом. Слишком циничный ход, а всех денег не заработаешь. Особенно когда у тебя их и так много. Но слух об интересе к капитану «Локомотива» вытекает из игры «армейцев» в защите. Гол Рыбчинского-Камано – яркая иллюстрация, что нужен новый Игнашевич.

Сергей тоже ошибался, как и братья Березуцкие, но важен характер пропущенных мячей. Васин, Дивеев и Карпов «привозят» не из-за класса соперников, как было со старым ЦСКА в ЛЧ . Поэтому или Фукс окажется намного круче, чем ожидается – и состояние здоровья не помешает бразильцу сыграться с Дивеевым в идеальную связку, или летом Бабаеву нужно найти опытного человека.

Как помним, и Бекао смог значительно улучшить линию защиты. Если клуб останется без еврокубков, то оборона будет одной из причин – уже пропустили 27 мячей в 26 турах, а в двух последних сезонах с Игнашевичем допускали лишь 15 и 23 ошибки. Потому и были в Лиге чемпионов, потому и нужен опытный человек, вроде Чорлуки. Дивеев может стать новым Игнашевичем, но ему нужен напарник.

Центр поля не выдает прессинг и не работает лифтом

Понятно, что в заголовке именами обозначены роли на поле. Ахметов, Марадишвили и Обляков – хорошие ребята, как и Бистрович и Бохинен. Вот только обилие вариантов – даже Дзагоева использовали глубже по схеме, не приводит к появлению гармонии, что была во времена Вернблума. В РПЛ центр поля ЦСКА справлялся, была агрессивность, что пугала не всех, но большинство.

«Зенит» последний раз проиграл ЦСКА в 2018 году, но это единственная победа «армейцев» за 16 матчей. Даже старый состав не справлялся с петербуржцами лицом к лицу, было много ничьих, но после обновления кадров исчезла монолитность и пошли поражения. Нужен фильтр для атак соперника, а Ганчаренко и Бабаев забраковали зимой из-за состояния здоровья Данило.

Похоже, и правильно сделали, ведь он отправился в аренду в «Палмейрас». Но вопрос об опорнике под ЛЧ открыт. Бохинен не настолько жесткий. Обляков перепробовал много позиций, Ахметов изначально не был разрушителем. Обилие универсалов не значит, что твоя команда будет готова ко всему. Соперник, когда видит, что ЦСКА неплохо держится в центре, просто уходит на фланги.

Во времена Вернблума такого хитреца выследили бы хоть за пределами поля и добили. Сейчас такого нет. Через тактические дыры результаты орут Бабаеву: «Тащите опорника, срочно!» Могут того же Мухина у «Локомотива» вырвать, и в идеале это история Хвичи 2.0.

Атакующей линии не хватает оригинальных ходов

У Влашича 69 передач под удары в РПЛ , а следующий человек в команде по показателю – Фернандес, отстает на тридцать передач. У Николы также 101 удар, а на втором месте Чалов с 50 выстрелами, хотя Федор провел на поле вдвое меньше времени, чем хорват. Нужны ли еще объяснения подзаголовка? Если не пошла игра у Влашича, то будет финтить Эджуке, но вряд ли добьется успехов.

Рондон может забить на ровном месте, растворившись в игре до этого и после этого. А к проходам Фернандеса многие соперники тщательно готовятся. Выше сказано о количестве, но давайте еще и о качестве поговорим. 63 из 100 ударов Влашича – из-за пределов штрафной. Априори не такие опасные, как могли быть у Чалова, если бы Федор реализовывал свои попытки вблизи от линии ворот.

ЦСКА оказался в фазе, где есть активность, есть подходы, а нет голевых решений. Натужно завершали атаки не только против «Локомотива», но и против «Тамбова» или «Ротора». Не хватает человека в стиле Еременко – чтобы принимал мяч и вырезал такой пас, что форварду оставалось подставить ногу или голову. Суета у ЦСКА есть, а вальяжной чемпионской гениальности – нет.

Невозможно сравнивать действия Чалова, Рондона и Шкурина в этом сезоне с тем, что творили Вагнер Лав, Муса или Думбия в лучшие времена. Была плавность и легкость. Форвард – человек настроя и готовности, а Федор и Саломон далеки от идеальных кондиций во всех смыслах. Венесуэльца выручает опыт, что держит за руку класс, но о новом форварде надо подумать.

На него нет денег, но есть селекционные варианты с арендами, будут свободные агенты. Наконец, можно летом подтянуть Рондона. Но вот вопрос плеймейкера остается открытым. Похоже, пора прощаться с Дзагоевым и искать человека, что и Алан, и Роман, и Никола в одном флаконе. Влашича попробуют удержать, но идея с тем же Жемалетдиновым не совсем глупая, он может стать свободным агентом. Но зачем Рифату менять «Локомотив» на ЦСКА , если счет в дерби 3:0 в его пользу?

Без новичков ЦСКА вряд ли найдет современный игровой почерк

Сильные команды комбинируют два ключевых подхода к тактике, фланговый и стержневой. У «Ливерпуля» Алиссон и ван Дейк были блоком реакции на контратаки соперника, а Вирджил – связующим звеном с длинным пасом. Но прессинг и мощь появлялись за счет латералей и вингеров. А вот Зидан бился за создание хребта. Куртуа стал важнее, но акцент на Модриче, Кроосе и Каземиро с переходом к Бензема.

Полуфлангами играть сложно, таким активно балуются разве что «Бавария» и «Манчестер Сити», а если говорим о РПЛ , то достаточно не отставать от трендов на годы. «Зенит» спокойно использует древние забросы Ракицкого на Дзюбу, подтягивает фланговых защитников в атаку, как и ЦСКА , но впереди спасает дуэт форвардов, как у «Интера». У «армейцев» же сейчас нет почерка, по которому их можно выделить.

У Олича начались поиски – в дерби с «Локомотивом» были наброски, пусть разгромный счет не вводит в заблуждение, но до конца сезона «армейцы» должны прийти к выводам. Первый – не хватает взрослости, второй – дефицит людей, что делают разницу в разных фазах игры. Следовательно, нужен новый Игнашевич – условный Чорлука, новый Вернблум, Барриос. Или свой Баринов, новый Еременко – плеймейкер, но не такой, как Дзагоев, чтобы появилась новизна.

И на десерт Думбия – нападающий, который реже бьет мимо, чем Чалов, и свежее, чем Рондон. Могут использовать внутренние резервы, но не должны забывать, что тот же Влашич после Евро-2020 рискует улететь на крыльях ночи в сторону Италии. ЦСКА Ганчаренко и ЦСКА Олича не стали современными по игре, независимо от стиля – закрытого или атакующего. Недостаточно актуальные по меркам «Вольфсберга», который дважды не обыграли, или «Локомотива» Николича.