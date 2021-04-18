Пока Олич – безликий тренер. ЦСКА пошёл на авантюру и может остаться без еврокубков

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вчера, 20:00

«Сочи» переиграл «армейцев», футбол Федотова взрослее.

Во что сейчас играет ЦСКА Олича?

Отдав «Сочи» мяч в дебюте, «армейцы» рисковали пропустить. Заика промахнулся по пустым воротам. Широкая линия обороны с фиктивной пятеркой в линию в фазе глубокой защиты не помогла. Соперник легко пользовался флангами. Контратаки ЦСКА не сыграли, «Сочи» смотрелся увереннее.

Аналогично могла смотреться и команда Ганчаренко, но какой смысл в смене тренера, если все по-старому? Ни в опорной зоне без мяча, ни при выходе в атаку позиционно не заметно, чтобы тактически у ЦСКА было хоть что-то новое. Это должно настораживать руководство клуба и его фанатов.

Обычно смена тренера приводит хотя бы к эмоциональному всплеску, как у того же «Краснодара» вчера до замен «Зенита». ЦСКА скорее рисковал пропустить третий мяч при счете 2:0 в пользу «Сочи», чем претендовал на камбэк. Выход Дзагоева почти ничего не дал, а стартовая схема не сработала – «4-2-3-1» не принесли результата.

Атака просела без Фернандеса?

Марио оставили на скамейке, поберегли. На следующей неделе у ЦСКА сразу два дерби – против «Локомотива» в полуфинале Кубка России, и против «Спартака» в финале борьбы за второе место в РПЛ . Врачи не пустили Фернандеса на поле, а без него стало скучнее.

Олич не смог заменить лидера Карповым. Возвращаемся к ошибкам селекции, которых у Бабаева и селекционеров раньше было меньше. Не продумали, кто подменит Фернандеса, если универсальный Набабкин в лазарете? Кучаев тоже не мог подстраховать Марио, а Карпов не справился со сменой амплуа.

Без традиционных проходов Фернандеса совершено не работала линии атаки. Слишком медленно и примитивно передвигались к чужим воротам, Рондон не готов физически. Влашич пару раз обострял, но увидели старания одного человека, которого плотно встречали. Вспомните, что против «Тамбова» и «Арсенала» Олич тоже допустил прессинг соперников.

Ивица дает грамотные подсказки?

Олич активно подсказывал подопечным с бровки, но события на поле доказывают – его не услышали. Зона левого полуфланга в обороне, где Васин не успевал за Заикой и Заболотным, осталась открытой. Тактически «Сочи» Федотова грамотнее перебрасывал большие силы с одного края на второй, заставляя ЦСКА дробить невкусные атаки на порции.

У гостей было много поперечных передач, в таком поединке спасти могла только удача. Но вратарь Заболотный не дремал, а Олич паниковал. Ивица не разгадал «Сочи» до матча, ему пришлось сделать пять замен до 74-й минуты, но хозяева поля не сильно испугались, хотя и допустили парочку опасных подходов ЦСКА .

Олич не сумел подготовить «армейцев» к сопернику, который недавно проигрывал Николичу (дважды), Слуцкому и Семаку. Две команды из трех – прямые конкуренты «армейцев» в борьбе за второе место в РПЛ . Конечно, больше о тактической глубине тренера Олича скажет следующая неделя, но сегодня увидели лужу вместо моря.

Березуцкий не поверил тренеру Оличу?

Василий сначала остался, а пресс-служба ЦСКА ерничала после информации, что помощник Ганчаренко хочет покинуть клуб после прихода Олича. Но теперь он в «Краснодаре». Можно списать на ревность? Возможно, Березуцкий рассчитывал возглавить команду вместо хорвата. Но факт остается – не сработались.

Ивица был помощником в сборной Хорватии, но это не пост главного тренера. У Семака есть Тимощук, а у Шварца – Воронин, но ключевые решения принимают не ассистенты. Олич пока не показал, что управляет игрой, может изучать соперника лучше, чем это делал Ганчаренко, и собирается научить ЦСКА понимать оппонентов.

Именно этого ведь и не хватало. Свой футбол в день, когда ловят кураж, у «армейцев» имеется. Но таких матчей все меньше, ведь разрывы между линиями большие. Без подстраховки даже соперники среднего уровня – Олич еще не встречал лидеров, получают время с мячом на половине поля ЦСКА .

Ивица не умеет перестраивать команду?

В Сочи увидели ЦСКА Ганчаренко. Только на флангах защиты играли иначе, поэтому широкий футбол от хозяев поля и срабатывал. У предыдущего тренера проблемы возникали, когда оппоненты атаковали по центру, а теперь Федотов старался нагружать фланг с помощью Терехова. И хотя Олич пытался перестроиться, его команда могла пропустить больше двух мячей.

Если «Тамбов» и «Арсенал» проиграли с разницей в один мяч, то «Сочи» закономерно повел в счете. Понятно, что самая возрастная команда лиги и должна работать более зрело, чем одна из самых молодых. Причем не стоит перехваливать подопечных Федотова за тактический рисунок в конкретном поединке – ничего оригинального не предлагали.

Но опасных подходов к воротам Заболотного почти не было, тройка центральных у «Сочи» чаще скучала. Фанаты «армейцев» пытались в гостях воодушевить команду, но редкие всплески не помогали. ЦСКА завелся, когда соперник устал, но все-таки ничего нового Олич так и не предложил, просто освежил состав большим количеством замен, пошел ва-банк.

ЦСКА может остаться без еврокубков?

Не исключено, ведь у «Локомотива» девять побед подряд. Двигаются лучше, чем «армейцы», могут выйти в финал Кубка России, лишив Олича шанса на трофей и места в ЛЕ . На коне Ивица покатался с подачи пресс-службы клуба, но на кону ЛЧ . ЦСКА не смотрится свежее, умнее и тоньше, чем «Спартак».

У «Рубина» серия из пяти побед подряд, у «Динамо» дерзкая молодежь. А поскольку еще и сами футболисты ЦСКА (как при Ганчаренко) продолжают чудить, то Акинфееву сложно уйти с поля с «сухарем». Сегодня мяч попал в выставленную назад руку Тикнизяну и арбитры после совещания выбрали «точку». Необязательный пропах, как и второй гол «Сочи».

ЦСКА не хватало взрослости и уверенности при Ганчаренко, ведь белорус пережимал гайки. Вместо летучей и наглой юной команды получал коллектив, что нервничает, пытается компенсировать ошибки рвением и ставит на голый класс лидеров – Акинфеева, Фернандеса и Влашича. Но и Олич не похож на флегматичного сангвиника, что успокоит. Не удивительно, что команда нервная и похожа на тренера.

ЦСКА заставил «Сочи» беспокоится в концовке, но сам-то сыграл в футбол 90-х. Пока Щенников готовил навесы с лишними касаниями, можно было успеть заварить чай. А Карпов так играл на фланге, что картинка на мгновения становилась черно-белой – так работали на краю поля во времена Пеле. ЦСКА заслужил ироничные оценки, ведь достаточно привести счет по ударам в створ – 13:3 в пользу «Сочи».