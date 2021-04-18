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Пока Олич – безликий тренер. ЦСКА пошёл на авантюру и может остаться без еврокубков

вчера, 20:00

«Сочи» переиграл «армейцев», футбол Федотова взрослее.

Во что сейчас играет ЦСКА Олича?

Отдав «Сочи» мяч в дебюте, «армейцы» рисковали пропустить. Заика промахнулся по пустым воротам. Широкая линия обороны с фиктивной пятеркой в линию в фазе глубокой защиты не помогла. Соперник легко пользовался флангами. Контратаки ЦСКА не сыграли, «Сочи» смотрелся увереннее.

Аналогично могла смотреться и команда Ганчаренко, но какой смысл в смене тренера, если все по-старому? Ни в опорной зоне без мяча, ни при выходе в атаку позиционно не заметно, чтобы тактически у ЦСКА было хоть что-то новое. Это должно настораживать руководство клуба и его фанатов.

Обычно смена тренера приводит хотя бы к эмоциональному всплеску, как у того же «Краснодара» вчера до замен «Зенита». ЦСКА скорее рисковал пропустить третий мяч при счете 2:0 в пользу «Сочи», чем претендовал на камбэк. Выход Дзагоева почти ничего не дал, а стартовая схема не сработала – «4-2-3-1» не принесли результата.

Атака просела без Фернандеса?

Марио оставили на скамейке, поберегли. На следующей неделе у ЦСКА сразу два дерби – против «Локомотива» в полуфинале Кубка России, и против «Спартака» в финале борьбы за второе место в РПЛ. Врачи не пустили Фернандеса на поле, а без него стало скучнее.

Олич не смог заменить лидера Карповым. Возвращаемся к ошибкам селекции, которых у Бабаева и селекционеров раньше было меньше. Не продумали, кто подменит Фернандеса, если универсальный Набабкин в лазарете? Кучаев тоже не мог подстраховать Марио, а Карпов не справился со сменой амплуа.

Без традиционных проходов Фернандеса совершено не работала линии атаки. Слишком медленно и примитивно передвигались к чужим воротам, Рондон не готов физически. Влашич пару раз обострял, но увидели старания одного человека, которого плотно встречали. Вспомните, что против «Тамбова» и «Арсенала» Олич тоже допустил прессинг соперников.

Ивица дает грамотные подсказки?

Олич активно подсказывал подопечным с бровки, но события на поле доказывают – его не услышали. Зона левого полуфланга в обороне, где Васин не успевал за Заикой и Заболотным, осталась открытой. Тактически «Сочи» Федотова грамотнее перебрасывал большие силы с одного края на второй, заставляя ЦСКА дробить невкусные атаки на порции.

У гостей было много поперечных передач, в таком поединке спасти могла только удача. Но вратарь Заболотный не дремал, а Олич паниковал. Ивица не разгадал «Сочи» до матча, ему пришлось сделать пять замен до 74-й минуты, но хозяева поля не сильно испугались, хотя и допустили парочку опасных подходов ЦСКА.

Олич не сумел подготовить «армейцев» к сопернику, который недавно проигрывал Николичу (дважды), Слуцкому и Семаку. Две команды из трех – прямые конкуренты «армейцев» в борьбе за второе место в РПЛ. Конечно, больше о тактической глубине тренера Олича скажет следующая неделя, но сегодня увидели лужу вместо моря.

Березуцкий не поверил тренеру Оличу?

Василий сначала остался, а пресс-служба ЦСКА ерничала после информации, что помощник Ганчаренко хочет покинуть клуб после прихода Олича. Но теперь он в «Краснодаре». Можно списать на ревность? Возможно, Березуцкий рассчитывал возглавить команду вместо хорвата. Но факт остается – не сработались.

Ивица был помощником в сборной Хорватии, но это не пост главного тренера. У Семака есть Тимощук, а у Шварца – Воронин, но ключевые решения принимают не ассистенты. Олич пока не показал, что управляет игрой, может изучать соперника лучше, чем это делал Ганчаренко, и собирается научить ЦСКА понимать оппонентов.

Именно этого ведь и не хватало. Свой футбол в день, когда ловят кураж, у «армейцев» имеется. Но таких матчей все меньше, ведь разрывы между линиями большие. Без подстраховки даже соперники среднего уровня – Олич еще не встречал лидеров, получают время с мячом на половине поля ЦСКА.

Ивица не умеет перестраивать команду?

В Сочи увидели ЦСКА Ганчаренко. Только на флангах защиты играли иначе, поэтому широкий футбол от хозяев поля и срабатывал. У предыдущего тренера проблемы возникали, когда оппоненты атаковали по центру, а теперь Федотов старался нагружать фланг с помощью Терехова. И хотя Олич пытался перестроиться, его команда могла пропустить больше двух мячей.

Если «Тамбов» и «Арсенал» проиграли с разницей в один мяч, то «Сочи» закономерно повел в счете. Понятно, что самая возрастная команда лиги и должна работать более зрело, чем одна из самых молодых. Причем не стоит перехваливать подопечных Федотова за тактический рисунок в конкретном поединке – ничего оригинального не предлагали.

Но опасных подходов к воротам Заболотного почти не было, тройка центральных у «Сочи» чаще скучала. Фанаты «армейцев» пытались в гостях воодушевить команду, но редкие всплески не помогали. ЦСКА завелся, когда соперник устал, но все-таки ничего нового Олич так и не предложил, просто освежил состав большим количеством замен, пошел ва-банк.

ЦСКА может остаться без еврокубков?

Не исключено, ведь у «Локомотива» девять побед подряд. Двигаются лучше, чем «армейцы», могут выйти в финал Кубка России, лишив Олича шанса на трофей и места в ЛЕ. На коне Ивица покатался с подачи пресс-службы клуба, но на кону ЛЧ. ЦСКА не смотрится свежее, умнее и тоньше, чем «Спартак».

У «Рубина» серия из пяти побед подряд, у «Динамо» дерзкая молодежь. А поскольку еще и сами футболисты ЦСКА (как при Ганчаренко) продолжают чудить, то Акинфееву сложно уйти с поля с «сухарем». Сегодня мяч попал в выставленную назад руку Тикнизяну и арбитры после совещания выбрали «точку». Необязательный пропах, как и второй гол «Сочи».

ЦСКА не хватало взрослости и уверенности при Ганчаренко, ведь белорус пережимал гайки. Вместо летучей и наглой юной команды получал коллектив, что нервничает, пытается компенсировать ошибки рвением и ставит на голый класс лидеров – Акинфеева, Фернандеса и Влашича. Но и Олич не похож на флегматичного сангвиника, что успокоит. Не удивительно, что команда нервная и похожа на тренера.

ЦСКА заставил «Сочи» беспокоится в концовке, но сам-то сыграл в футбол 90-х. Пока Щенников готовил навесы с лишними касаниями, можно было успеть заварить чай. А Карпов так играл на фланге, что картинка на мгновения становилась черно-белой – так работали на краю поля во времена Пеле. ЦСКА заслужил ироничные оценки, ведь достаточно привести счет по ударам в створ – 13:3 в пользу «Сочи».

Допусти Акинфеев малейшую оплошность в одном из одиннадцати эпизодов — счет на минуте 60-й стал бы 3:0, и тогда никакой гол престижа ничего не менял. Он и не изменил, Олич проиграл этот поединок, а вместе с ним и ЦСКА.

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Romkurch
Romkurch
вчера в 23:03
Сто процентов тут Зенит виноват.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Вячеслав Салтыков 1 (раскрыть)
вчера в 22:32
В 2019 пока не случился матч против Реала, у Гончаренко не было звёздной болезни, после этого Гончаренко решил, что он всего добился, результат мы видим сейчас...
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 22:29
В 18 19 году хоть дрались. А сейчас полная безвольность и брак на браке
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Вячеслав Салтыков 1 (раскрыть)
вчера в 22:24
из этих 14 лет 12 лет играли Братья и Игнашевич ))) Плюс Акинфеев, Фернандес, Дзагоев и получаем костяк сборной России, интересно почему сейчас самая мертвая команда? Не ужели потому, что там почти не кого не осталось?!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:22
Я бы даже не раньше следующей весны ждал от Олича его команды, Николичу(а он намного опытнее) понадобилось зимнее окно, что бы собрать свой Локомотив. Результат все видят!
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
вчера в 22:22
14 лет за ЦСКА болею.
Самая мёртвая команда за историю боления.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:20
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 22:19
    К сожалению, сегодня было стыдно смотреть на мой любимый клуб. С Васиным и Карповым в защите мы обречены. Игоря сегодня откровенно расстреливали игроки Сочи. А самое страшное на мой взгляд, это то, что у доброй половины игроков моей команды не горят глаза и они просто отбывают номер...
    Майне Кляйне
    Майне Кляйне
    вчера в 21:52
    Надеюсь команда сможет собраться и выиграть кубок - он нужен как никогда
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Обычно смена тренера заметна на игре команды. При оличе команда стала унылой и тускло. 4 игры показали это.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:05, ред.
    Решающий матч будет в полуфинале Кубка России...где еще остается шанс на еврокубки.
    Вот если и там не получится пройти дальше, то возможно лучше будет отдохнуть сезон от еврокубков, что бы спокойно Олич смог поработать с командой, пока другие будут в Еврокубках занимать последние места в группе.
    Mi6
    Mi6
    вчера в 21:01
    Картофельный физрук с Бабаевым и Гинером развалили команду, а виноват Олич? Дайте время!
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    вчера в 20:48
    Нельзя терять такую команду как ЦСКА. Болельщики лучше знают, что происходит с командой и с поддержкой ее. Мы потеряли легендарный Днепр, потеряли Черноморец. Погасли сильные команды из восточной Европы с Балкан. Это плохо для футбола всей страны, если такой клуб как ЦСКА погаснет. Сейчас он гаснет.
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:32
    Только время покажет, кто чего стоит.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:31
    пока ничего не получается
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:28
    Я думаю очень рано говорить и делать выводы по Оличу . И в чем заключается его безликость ??? Он получил в наследство не самый выдающийся клуб, если не сказать хуже. ЦСКА проигрывал игру за игрой, перестал показывать хоть что-то близко напоминающий тот ЦСКА когда было удовольствием смотреть на классный футбол в их исполнении. И если бы ЦСКА был в топе и показывал классный футбол, навряд ли Ганчаренко, недожидаясь окончания сезона попросили на выход . Олич получил в наследство , то что получил. И строить новую команду за месяц никто не сможет. Предстоит очень много работы и много изменений произойдёт и в составе и в схеме игры и в штабе команды. Так что требовать сразу каких-то достижений просто глупо. Самое главное сейчас доиграть сезон без особых провалов . А на следующий сезон уже должна выйти совсем другая команда и вот тогда можно будет смотреть на работу Олича как тренера . Я думаю стоит здраво смотреть на реалии в которые попал сейчас Олич и дать ему время работы с ЦСКА. Будем терпимей и только время покажет, кто чего достиг !!!
    ВСЕМ ДОБРА !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:21
    Я уже эти слова сегодня писал, повторю ещё раз. Назначение Олича это авантюра, а авантюры в футболе не работают. Промах серьёзный Орешкина. Гинер бы на эту авантюру не пошёл.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 20:13
    Олич споткнулся на первом относительно более серьезном сопернике. С "Тамбовом" и "Ротором" как-то полегче казалось.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:09
    Спасибо за статью..... ну говорить о том, во что играет команда Олича пока не корректно..... тут нужно отталкиваться от того что ему досталось....и что он может изменить за две недели....не один тренер не может что-то поменять за такой (короткий) промежуток времени....по моему мнению слишком много пассажиров в команде, пристроились и едут, контракт есть, зарплата идёт, а пользы для команды ноль.... они устраивали прошлый тренерский штаб и руководство команды, посмотрим летом будут ли перемены при Оличе.....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:08
    С такой игрой нам в европе нечего делать!
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