Судьба «Ростова»: призрак еврокубков, уход Карпина, трансферные потери и успешный Соу

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вчера, 09:19

Команду Валерия Георгиевича ждёт не только «Локомотив», но и новые трансферные ходы.

«Ростов» — середняк, любимый фанатами?

Помним, как сравнительно недавно южный клуб развернул грамотную кампанию, чтобы обратить на себя внимание местных властей. Речь о команде, которую реально любят в городе и окрестностях. Достаточно вспомнить посещаемость последнего сезона без пандемии, когда обошли «Спартак» по общему количеству зрителей дома и среднему показателю за один матч – впечатляющая победа.

Собирали по 31 тысяче желающих смотреть каждый поединок команды Карпина. Количество поклонников не упало, но изменились правила посещения стадиона. Доходы в день матчей упали, с еврокубками не сложилось – если бы прошли израильтян, то нарвались бы на Моуриньо. Оставалось делать то, что хорошо умеют, а именно — расставаться с футболистами, чтобы клуб жил дальше.

Только в этом сезоне Шомуродов, Ионов, Чернов, Зайнутдинов, Зуев, Чистяков и Салетрос принесли от продаж и аренд 18.25 млн евро. Поскольку годовые расходы «Ростова», согласно данным РФС , равны 24 млн евро, то Элдор, Алексей, Евгений и Бахтиер спасли клуб Карпина от финансового коллапса. А фанаты напоминают, почему такие проекты нужно развивать в российской провинции.

Масштабы перемен сказались на игре?

Из представленного выше списка пятеро были игроками основы. Также надо добавить капитана команды Попова, что ушел в «Сочи». А после него – капитана команды Еременко, который неожиданно вернулся на родину в Финляндию. Из основы прошлого сезона, что завоевала для «Ростова» путевку в Лигу Европы, остались Козлов, Норманн, Байрамян, Песьяков, Хаджикадунич и Глебов.

Не лишним будет напомнить, что Егора Бабурина и Рагнара Сигурдссона, которые в прошлом сезоне провели более тысячи минут в РПЛ , как тот же Зайнутдинов, тоже больше нет в заявке. Итого минус 9 человек, что могли выйти в основе. Карпин в кратчайшие сроки собрал другую команду, ставя на личный прогресс Осипенко, Хаджикадунича и Глебова, на опыт Песьякова и Козлова, но без возможности опираться на стабильную игру Норманна (мешали травмы) или Мамаева.

Неплохо вернулся Полоз – 4 гола и 3 ассиста, классно зашел Хашимото, но сейчас у «Ростова» девятое место, 37 очков и разница мячей +5. В прошлом сезоне после 25 туров была четвертая строчка и 42 очка при разнице голов -3. Всего пять пунктов, а откат на пять позиций. Сразу же вспоминаем судейские ошибки не в пользу «Ростова». После истории в игре с «Химками» в РФС извинились перед клубом, а очки в таблицу никто не добавит.

Выживальщики поставят на продажи?

21-летний Поярков – новый левый защитник команды Карпина, готовился в школах «Спартака» и «Локомотива». А ростовчанам достался за 300 тысяч евро. Его трансферная стоимость минимум утроилась, учитывая российский паспорт. У Николая будут ошибки на поле, но в «Ростове» легко прибавить. Также выросла трансферная стоимость 24-летнего Норманна, универсального хавбека из Норвегии.

Если отправить его на запад за 13-15 млн евро, то хватит денег, чтобы развивать клуб дальше. Понятно, что 29-летний Байрамян не ищет новый клуб, но к Алмквисту, Хашимото, Осипенко, Хаджикадуничу и Гиговичу покупатели присматриваются. Не стоит ориентироваться на оценочную трансферную стоимость в их случае, ведь через полгода трансфер того же Глебова может стоить как в три раза дешевле, так и вдвое дороже.

Или возьмите еще один случай – из «Локомотива-Казанки» взяли Георгия Махатадзе с российским паспортом. Парню уже 23 года, а не семнадцать, но если Карпин его «прокачает», то это крутой лот на продажу. «Ростов» удивительным образом выкручивается, причем их путем должны проследовать все крепкие середняки с приличным бюджетом от одного до двух миллиардов рублей в год.

«Ростов» сделал удачные подписания?

В трансферном мире важна репутация, и если тот же Шомуродов в «Дженоа» подучится у Дестро и Пандева, а потом засветится в резерве условного «Ювентуса», то Карпин сможет вспоминать не только работу с Асенсио в «Мальорке». Надо ставить на воспитание и расставания с выгодой, но для этого надо сначала купить со скидкой. Например, хитрецы из Ростова-на-Дону заплатили 500 тысяч евро за аренду Соу, но имеют право выкупа за 3 миллиона.

И если Али продолжит играть так, как сейчас – собрал три мяча, то есть смысл заключать полноценный контракт с надеждой, что 26-летний форвард кому-то приглянется. Но до этого принесет пользу «Ростову», как и другие удачные трансферы. Сделки по Махатадзе и Тугареву кажутся перспективными. Трансфер Романа вообще странный, крайне выгодный для «Ростова», где продавец «Локомотив» вынужден был или отдать воспитанника за копейки, или же доплатить.

Свободные агенты Алисами и Полоз добавляют опыта. Дорогие для южан ставки на Гиговича и Алмквиста тоже логичные. Прогресс у обоих уже есть. Команда Карпина, хотя уступила Черевченко, Тедеско и Слуцкому, не провела бездарные поединки. Скорее не повезло – с судейством, с настроем соперника («Спартак» выиграл в Ростове-на-Дону в РПЛ впервые с 2013-го), и с шальным ударом Йевтича. Но такие серии не могут преследовать вечно.

Карпин повлияет на судьбу путевки в ЛЧ ?

Уже сегодня игра против «Локомотива». У команды Николича есть как очевидные, так и скрытые козыри – «Ростову» будет сложно набрать очки в Москве, хотя и делали это в двух последних гостевых встречах. Но клуб из Ростова-на-Дону развивается в медийном пространстве, зарабатывает на трансферах (частично себя обеспечивает, мало кто в РПЛ может подобным похвастаться) и действует логично. Карпин не требует придержать игрока во имя некой потенциальной выгоды.

Тренер четко понимает, что сила «Ростова» в движении. Сохраняют драйв, который олицетворяет сейчас Байрамян. Есть прилежный класс – символом служит Хашимото. Ставят на талант – у Пояркова, Глебова, Махатадзе и Алмквиста он есть, опыт – Полоз, Козлов и Песьяков, или интуицию, которой с лихвой у Соу. Дайте немножко времени, и Карпин снова будет отбирать очки у фаворитов, как делал раньше. Причем не благодаря терпению, а с позиции грамотной игры.

«Ростову» крупно повезло, что «Спартак» ищет тренера-иностранца, что ЦСКА поверил в Олича, «Краснодар» — в Ганчаренко, а «Локомотив» нашел Николича. Главный трансфер, который может развалить «Ростов» — уход Валерия Георгиевича. Если не случится ничего аномального, вроде перевода половины состава «желто-синих» в «Сочи» с Карпиным во главе, то еще повоюют. Теоретически даже шанс на еврокубки есть, если «Локомотив» или ЦСКА выиграют Кубок России, финишировав в первой четверке.

До пятого места Карпину шесть пунктов, а в календаре после Николича терпимые соперники — «Арсенал», «Тамбов», «Урал» и «Краснодар». С таким календарем нельзя ставить крест на задаче попасть в еврокубки, если Кубок России выиграет не «Ахмат» или «Крылья Советов». Но для начала надо прервать победную серию «Локомотива» из восьми матчей.