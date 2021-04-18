Ключевая причина, почему «Спартак» не стал чемпионом. Новый тренер должен превзойти Тедеско

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вчера, 15:00

«Соккер.ру» выделяет особенность футбола «красно-белых».

Волевые победы – намек на проблему

Даже после вчерашнего представления «Зенита» в «Краснодаре», когда прекрасно сработали замены Семака, у петербуржцев – действующих и будущих чемпионов, всего 8 очков, набранных в матчах, когда пропускали первыми. И всего семь таких поединков из двадцати шести, редкие сюжеты для «Зенита».

А у «Спартака» 13 таких матчей из 25. Сразу 18 из 47 очков взяли в волевом стиле. Многие скажут, что это круто. Уступали «Локомотиву», «Арсеналу» и «Химкам», а потом победили. «Динамо» и «Ростов» обыграли, пропустив – классные результаты, особенно гостевой счет в Ростове-на-Дону, победа впервые за много лет.

Волевыми ничьими заканчивались матчи «Спартака» против «Уфы», «Зенита» и того же «Динамо». Но подвох потянет, ведь каждый раз первый ляп совершала оборона именно «Спартака». И далеко не всегда атака компенсировала огрехи. Например, против Николича, Слуцкого, Семака, Федотова и Карпина пропускали первыми, а потом проигрывали.

Плохие дебюты из-за отсутствия опыта

У «красно-белых» 10 голов в дебютах матчей. Неплохо работают после 16-й минуты и до перерыва – 13 голов. Самый продуктивный отрезок – второй тайм, ведь тогда соперникам отправили 26 мячей. К атаке вопросов мало. Никаких перекосов, хорошо реагируют на слова тренера в перерыве, могут дожать в концовке.

А что же оборона? В первых таймах пропустили 14 голов из 30, почти половину. Для сравнения, у «Локомотива» речь о всего 11 мячах в сезоне, когда ныряли в середину таблицы, отвлекаясь на ЛЧ . У «Зенита» в первых таймах лишь 10 пропущенных мячей, но вчера чемпион впервые пропустил на старте матча.

У «Динамо», хотя это молодая команда, лишь 12 ошибок в защите в первых таймах. Из них лишь 2 на старте матчей. Разница видна, а поскольку «Спартак» еще и мячом владеет чаще всех в РПЛ , кроме «Краснодара», то стартовый пропущенный мяч всегда большая проблема для москвичей.

Не хватает жесткости в линии обороны

По количеству отборов в среднем на 90 минут у «Спартака» лидируют Айртон — тактически не самый дисциплинированный защитник, и Умяров – явно не Цербер по стилю. Дальше идут Жиго и Маслов, после них – Крал и Зобнин. Но их показатели близки к тем, что выдает Мозес, а этот латераль не отрывает мяч с ногами соперника.

Когда Айртон пытается играть жестче – получает карточки. Когда Крал допускает осечки, то начинает нервничать, терять позицию и соперники успешно развивают атаки по центру. А Зобнин немало времени провел на фланге, его отборы о высоком прессинге, а не о надежной игре в защите. Жиго и Маслов за всеми не успевают.

А капитан Джикия плох один в один. Но не исключено, что проблему решит воля случая. Крал после Евро мечтает в топ-5, «Спартаку» придется найти себе нового опорника. Алекс подходит команде, ведь хорошо продвигает мяч вперед, но одновременно ему не хватает агрессии, когда надо реагировать на чужие позиционные атаки.

Стандарты остаются слабым местом

С пенальти «Спартаку» забивают редко. Было всего три таких мяча, причем два момента случились в одном матче – когда арбитр Казарцев зарабатывал отстранения от РФС за ошибочные решения на пару с помощником с повторами. Речь о том самом скандале, когда Федун бросил фразу о снятии с чемпионата.

После этого «Спартак» забыл о пенальти в свои ворота. Только Бикфалви отличился с «точки», но в том матче москвичи выиграли у «Урала» 5:1. Одиннадцатиметровые – не проблема, но есть два автогола, что выводят клуб на первое место по этому показателю.

Но куда важнее 7 результативных ошибок при стандартах. Вопрос к помощникам тренера – часто они разрабатывают стандарты, и к людям, что управляют линией. По среднему росту «Спартак» не является низкой командой, Жиго, Зобнин, Маслов, Крал, Соболев и Джикия слишком часто упускают соперников при стандартах.

Для понимания – «Спартак» пропустил 7 голов после угловых и штрафных, «Локомотив» всего 4, а «Зенит» лишь 1 мяч. Вот эти шесть голов разницы с чемпионом помогли соперникам нарастить давление и не испугаться атаки «красно-белых». Можно отдать мяч москвичам, а потом с углового улучшить положение.

Максименко тащит, а защита «привозит»

Не сказать, что Маслов, Жиго и Джикия играют плохо. Скорее хорошо, ведь «Спартак» претендует на второе место и попадание в Лигу чемпионов. Но у «Спартака» лишь каждый пятый матч без пропущенных мячей. Один из худших результатов чемпионата, скорее доля «сухарей» только у «Тамбова».

«Спартака» важно анализировать свои ошибки. Тедеско помог оживить атаку – по качеству шансов «красно-белые» на втором месте после «Зенита». А вот в обороне лишь четвертые, уступают и чемпионам, и ЦСКА , и «Сочи». Там зарыта причина, почему «красно-белые» не будут чемпионами России в 2021-м.

Можно было не пропускать от «Сочи» во втором круге. Допустить лишь одну ошибку в Екатеринбурге вместо двух. И не пропускать на ровном месте от «Ростова» в домашнем матче – соперник забил единственным ударом в створ ворот Максименко. Всего три матча не против главных фаворитов могли принести 4 очка.

Вот вам и реальная чемпионская борьба без регистрации и sms. Причем Максименко уже делает, что может. Только Шунин по проценту отраженных ударов опережает молодого голкипера «Спартака» в РПЛ . Но по общему количеству сэйвов Александра намного выше Антона – 95 отраженных ударов против 77.

Разница указывает на структурные недочеты в защите «красно-белых». Летом им важно научиться играть без мяча, если собираются достойно выступить в еврокубках, куда в любом случае будет сложный отбор. Только «Краснодар» и «Тамбов» допустили больше ударов в створ, чем команда Тедеско.

Целых 122 выстрела – доказательства неготовности стать чемпионами в этом сезоне. Для сравнения, «Зенит» допустил всего 86 ударов, «Рубин» и ЦСКА – по 90, а «Локомотив» — 97, сыграв на матч больше. «Спартаку», который играет со схемой «3-4-1-2», пора комплексно работать с обороной. Ошибки частые и нередко идут в разрез с игрой.