Слабый «волшебный пинок» Клоппа. «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Реалу»

1617748296

сегодня, 01:31

«Ливерпуль» серьёзно усложнил задачу выхода в полуфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о закономерном поражении «красных» от «Реала».

Красный цвет уже не заводит

«Ливерпуль» проиграл из-за своей медлительности. Причем несвойственной «красным», которые при Юргене Клоппе обычно и отличались особенно активностью, агрессией, прессингом. Мерсисайдцы брали свое подвижностью и напором. Но не в этом сезоне. Всё чаще «Ливерпуль» выдает такие матчи, в которых он слишком замедлен.

Да, последние игры вселяли определенные надежды в болельщиков «Ливерпуля». Ведь «красные» выиграли три встречи АПЛ подряд, причем в последней разгромили «Арсенал» со счетом 3:0. Но с «Реалом» это не сработало. Гости были во всём медленнее. Они не разыгрывали стремительные комбинации, передерживали мяч, не видели вариантов. А главное – оцепенение настигло в обороне.

Показательны результативные ошибки. Третий мяч «Реал» забил, когда в штрафной «Ливерпуля» оказались два мадридца против семерых англичан. И что толку? Никто не успел за пасом Модрича и Винисиусом. А отличавшийся живостью ума и принятием решений Трент Александер-Арнольд совершил результативную скидку на Асенсио к своим воротам в случае со вторым голом. Понятно стремление Трента сделать скидку на вратаря, прерывая очередной шикарный заброс от Крооса. Но он не оценил обстановку – шансов, что мяч дойдет до Алиссона и не будет перехвачен, было очень мало. Это тоже медлительность ума, не характерная для данного игрока.

Центральная проблема

Особенно стоит проговорить ситуацию с центральными защитниками. У обеих команд в центре обороны большие проблемы. И это выглядело как противостояние слабых зон. Но «Реал» решил вопрос более грамотно. Мадридцы просто создали меньше возможностей для ошибок своих центральных защитников. Благодаря мощному треугольнику Каземиро, Крооса и Модрича, а также при поддержке прессингующих игроков атаки «Реал» избавил свой неоптимальный центр обороны от давления. Он вел игру на чужой территории.

А вот оборона «Ливерпуля» всегда оказывалась под прессингом и напряжением, отсюда и ошибки. Первый гол во многом стал результатом проигранной неопытным Филлипсом позиции. С другой стороны, гол «Ливерпуля» тоже выявил ошибку в центре обороны «Реала». Но когда вокруг тебя вполне здоровая и четко играющая команда, это одно. А у «Ливерпуля» и опытные ошибались много.

Особенно это касается первого тайма, под конец которого Клопп показательно психанул, заменив Кейта на Тьяго. Вот что он сказал после матча:

Если вы хотите попасть в полуфинал, то должны заслужить это. Мы не сделали достаточно для этого, особенно в первом тайме. Хорошего тут только то, что такой была лишь первая половина игры. Мы просто не играли в такой футбол, чтобы доставить «Реалу» проблемы. Мы были слишком легкими противниками для них. Такие ошибки бывают. Мы не заслужили большего. Но нам удалось забить, и второй тайм мы провели нормально. Это наш спасательный круг. Замена Кейта? Не хочу об этой истории. Но он был не единственным. Это имело тактический смысл. Я мог бы сделать еще несколько замен в тот момент.

Надо сказать, что после перерыва на каком-то отрезке «Ливерпуль» прибавил. Этот отрезок не занял весь тайм, скорее, его первую часть, когда случился гол и несколько опасных подходов к воротам Куртуа. Правда, очень быстро «Ливерпуль» снова выдохся и затормозил. Волшебного пинка Клоппа в перерыве хватило ненадолго.

Статистика против

Любопытно, что «Реал» становится самой главной европейской проблемой «Ливерпуля» в современном футболе. «Красные» проиграли четыре последних матча с «Реалом». Это самая длинная серия в истории «Ливерпуля» — такая же была в играх с «Бенфикой», которой «красные» проигрывали тоже четыре матча в еврокубках подряд в период с 1984 по 2010 год.

Ну и дальнейшие шансы «Ливерпуля» кажутся призрачными, несмотря на гол на выезде. Ведь собрана достаточно большая статистика парных встреч в плей-офф. И после счета 1:3 на выезде в первой игре уступившая команда проходила в следующий раунд только в 23 процентах случаев.

Конечно, шансы не катастрофические, какими были бы при 0:3, но всё же очень невысокие, особенно с учетом формы, показанной «красными» в этом противостоянии. А вот «Реал» показал, что и ментально выздоровел. Команда смогла абстрагироваться от критически важной предстоящей игры с «Барселоной» и выдала грамотно выстроенный и сбалансированный матч здесь и сейчас.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (6) – 7 (1). Совсем слабый показатель остроты от «Ливерпуля». В этом матче «красные» показали все свои основные проблемы, которые касаются в том числе утраченной способности быстро вскрывать оборону соперника и создавать опасные моменты. Сложно поверить, но до 50-й минуты у «Ливерпуля» вообще не было ни одного удара по воротам «Реала». И это в варианте с далеко не основным сочетанием центральных защитников у мадридцев.

А голевой удар Салаха оказался единственным попаданием в створ. При этом самым бьющим у англичан стал Жота, который исполнил три удара во время непродолжительной активизации «Ливерпуля» во втором тайме. А больше всего ударов исполнил Асенсио – пять, по четыре попытки у Бензема и Винисиуса.

Владение мячом (точность передач): 47% (84%) — 53% (85%). Кажется, что «Ливерпуль» больше владел мячом, но качество владения у «Реала» и «красных» было очень разным. Контроль англичан оказывался очень пассивным, вся точность наработана на поперечных передачах или пасах почти без развития. Кроме того, «Реал» в целом контролировал ситуацию на поле лучше, а «Ливерпуль» свой процент стал нарабатывать, когда мадридцы позволяли это делать, добившись преимущества в счете. Так что этот показатель не должен вводить в заблуждение.