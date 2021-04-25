«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Милан», который состоится 26 апреля 2021 года.
«Лацио»
Поражением в последнем туре, команда из столицы Италии окончила свою победную серию из нескольких матчей в чемпионате. «Лацио» отстает от соперников из первой четверки турнирной таблицы и отыграть такое преимущество будет очень трудно, в первую очередь потому, что сейчас все не зависит от команды Симоне Индзаги. Матч с «Миланом» стоит рассматривать, как последнюю надежду зацепиться за первые несколько мест в таблице.
22 апреля «Лацио» крупно проиграло на выезде «Наполи» (2:5), а 18 числа обыграли дома «Беневенто» (5:3).
«Милан»
«Милан» сосредоточился на борьбе за второе место, в которой команда все еще опережает «Ювентус» и «Аталанту» на один пункт в турнирной таблице. Коллектив стабильно набирает очки, но иногда допускает удивительные осечки, которые не позволили клубу иметь хороший отрыв от преследователей. Матчи с «Лацио» всегда являются принципиальными для «красно-черных», поэтому все болельщики могут ожидать настоящей битвы.
21 апреля «Милан» неожиданно уступил «Сассуоло» на своем поле (1:2), а 18 апреля команда обыграла «Дженоа» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 2.19
- Ничья – 3.92
- Победит «Милан» – 3.22
Статистика
- «Лацио» не может обыграть «Милан» на своем поле четыре матча подряд
- «Милан» и «Лацио» проиграли по одному матчу из пяти последних в Серии А
- Три последних матча между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Восемь из десяти последних домашних матчей «Лацио» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Лацио» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. Римский клуб после неуверенно поединка в прошлом туре захочет реабилитироваться, и наверняка будет иметь больше моментов, чем «Милан», один-два из которых сможет успешно реализовать.