«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Милан», который состоится 26 апреля 2021 года.

«Лацио»

Поражением в последнем туре, команда из столицы Италии окончила свою победную серию из нескольких матчей в чемпионате. «Лацио» отстает от соперников из первой четверки турнирной таблицы и отыграть такое преимущество будет очень трудно, в первую очередь потому, что сейчас все не зависит от команды Симоне Индзаги. Матч с «Миланом» стоит рассматривать, как последнюю надежду зацепиться за первые несколько мест в таблице.

22 апреля «Лацио» крупно проиграло на выезде «Наполи» (2:5), а 18 числа обыграли дома «Беневенто» (5:3).

«Милан»

«Милан» сосредоточился на борьбе за второе место, в которой команда все еще опережает «Ювентус» и «Аталанту» на один пункт в турнирной таблице. Коллектив стабильно набирает очки, но иногда допускает удивительные осечки, которые не позволили клубу иметь хороший отрыв от преследователей. Матчи с «Лацио» всегда являются принципиальными для «красно-черных», поэтому все болельщики могут ожидать настоящей битвы.

21 апреля «Милан» неожиданно уступил «Сассуоло» на своем поле (1:2), а 18 апреля команда обыграла «Дженоа» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 2.19

Ничья – 3.92

Победит «Милан» – 3.22

Статистика

«Лацио» не может обыграть «Милан» на своем поле четыре матча подряд

«Милан» и «Лацио» проиграли по одному матчу из пяти последних в Серии А

Три последних матча между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь из десяти последних домашних матчей «Лацио» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Лацио» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. Римский клуб после неуверенно поединка в прошлом туре захочет реабилитироваться, и наверняка будет иметь больше моментов, чем «Милан», один-два из которых сможет успешно реализовать.