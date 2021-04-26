«Бенфика» – «Санта Клара»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Санта Клара», который состоится 26 апреля 2021 года.

«Бенфика»

«Бенфика» идет на третьей позиции в чемпионате Португалии, и подняться выше за оставшиеся матчи до конца сезона команде будет очень сложно. Основной целью коллектива становится сохранение третьего места, которое дает право на участие в квалификации Лиги Чемпионов. «Бенфика» находится в хорошей форме, что подтверждают 12 набранных очков в последних пяти матчах чемпионате.

22 апреля «Бенфика» разгромила на выезде «Портимоненси» (1:5), а 18 числа неожиданно проиграла «Жил Висенте» (1:2) в рамках чемпионата Португалии

«Санта Клара»

Команда занимает седьмое место, однако последние результаты клуба оставляет желать лучшего. Шансы коллектива пробиться в еврокубки минимальны, однако команда продолжит борьбу до последнего матча, чтобы порадовать собственных болельщиков и руководство. Матчи с «Бенфикой» всегда были принципиальными для этой команды, поэтому всех зрителей ждет интересный поединок.

21 апреля «Санта Клара» сыграла вничью с «Морейренси» (0:0), а 17 числа команда проиграла «Гимарайншу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.3

Ничья – 5.2

Победит «Санта Клара» – 11

Статистика

«Бенфика» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»

«Бенфика» выиграла пять из шести последних домашних матчей с «Санта Кларой»

«Санта Клара» проиграла четыре последних выездных матча

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.91. «Бенфика» выглядит гораздо мощнее и по результатам и по составу. Нас ждет интересный поединок, который вероятнее всего закончится уверенной победой хозяев.