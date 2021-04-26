«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619435248

вчера, 14:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов « ПСЖ » — «Манчестер Сити», который состоится 28 апреля 2021 года.

« ПСЖ »

Клуб из Парижа преодолел на пути к полуфиналу такиз серьезных соперников, как «Барселона» и «Бавария», поэтому команда приложит все усилия, чтобы второй раз подряд попасть в финал турнира. В чемпионате у « ПСЖ » все не так плохо, однако борьба за чемпионство находится в самом разгаре. Тем не менее, все внимание у подопечных Маурисио Почеттино сейчас сосредоточено именно на «Манчестер Сити».

24 апреля « ПСЖ » уверенно обыграл на выезде «Мец» (1:3) в чемпионате, а 21 числа команда разгромила в кубке Франции «Анже» (5:0).

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы продолжает доминировать во внутреннем первенстве. Совсем недавно коллектив завоевал очередной кубок в Англии и подходит к противостоянию с парижским грандом в хорошем настроении. Оба коллектива мечтают выиграть этот турнир, поэтому нас всех ждет неуступчивая борьба до последней минуты ответного матча.

25 апреля «Манчестер Сити» выиграл в финале кубка Английской Лиги у «Тотенхема» (1:0), а 21 апреля обыграл в чемпионате «Астон Виллу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 3.23

» – 3.23 Ничья – 3.83

Победит «Манчестер Сити» – 2.18

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл 9 их 10 выездных поединков

« ПСЖ » еще не выигрывал в матчах плей-офф на своем поле в этом розыгрыше Лиги Чемпионов

» еще не выигрывал в матчах плей-офф на своем поле в этом розыгрыше Лиги Чемпионов В двух из трех матчах между командами были зафиксированы две ничьи, а еще один раз победил английский клуб

« ПСЖ » проиграл три матча из последних десяти встреч во всех турнирах, а «Манчестер Сити» проиграл только две встречи

Прогноз