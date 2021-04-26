«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити», который состоится 28 апреля 2021 года.
«ПСЖ»
Клуб из Парижа преодолел на пути к полуфиналу такиз серьезных соперников, как «Барселона» и «Бавария», поэтому команда приложит все усилия, чтобы второй раз подряд попасть в финал турнира. В чемпионате у «ПСЖ» все не так плохо, однако борьба за чемпионство находится в самом разгаре. Тем не менее, все внимание у подопечных Маурисио Почеттино сейчас сосредоточено именно на «Манчестер Сити».
24 апреля «ПСЖ» уверенно обыграл на выезде «Мец» (1:3) в чемпионате, а 21 числа команда разгромила в кубке Франции «Анже» (5:0).
«Манчестер Сити»
Команда Пепа Гвардиолы продолжает доминировать во внутреннем первенстве. Совсем недавно коллектив завоевал очередной кубок в Англии и подходит к противостоянию с парижским грандом в хорошем настроении. Оба коллектива мечтают выиграть этот турнир, поэтому нас всех ждет неуступчивая борьба до последней минуты ответного матча.
25 апреля «Манчестер Сити» выиграл в финале кубка Английской Лиги у «Тотенхема» (1:0), а 21 апреля обыграл в чемпионате «Астон Виллу» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 3.23
- Ничья – 3.83
- Победит «Манчестер Сити» – 2.18
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл 9 их 10 выездных поединков
- «ПСЖ» еще не выигрывал в матчах плей-офф на своем поле в этом розыгрыше Лиги Чемпионов
- В двух из трех матчах между командами были зафиксированы две ничьи, а еще один раз победил английский клуб
- «ПСЖ» проиграл три матча из последних десяти встреч во всех турнирах, а «Манчестер Сити» проиграл только две встречи
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.23. «ПСЖ» умеет играть с серьезными соперниками в первых матчах и обеспечивать себе хороший задел перед ответной встречей. Предполагаем, что парижский клуб сможет одержать минимальную победу.