«Сельта» – «Леванте»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Леванте», который состоится 30 апреля 2021 года.

«Сельта»

Клуб проводит неплохой сезон, если сравнивать с прошлым, где команда боролась сохранение прописки в чемпионате Испании. Коллектив идет на девятом месте, играя в последних матчах с переменным успехом. Клуб уже не решает серьезных задач в этом чемпионате и просто доигрывает сезон, пытаясь порадовать болельщиков достойными результатами.

25 апреля «Сельта» обыграла «Осасуну» (2:1), а 22 числа уступила «Реал» Сосьедаду (1:2). Оба матча проходили в рамках Примеры.

«Леванте»

Команда находится в середине таблицы, но последние результаты команды оставляют желать лучшего. «Леванте» в пяти последних поединках смог набрать всего три очка, поэтому тренерскому штабу стоит вносить срочные изменения, которые помогут наладить реализацию моментов и улучшить результаты команды.

24 апреля «Леванте» проиграл «Эльче» (0:1), а 22 числа команда минимально уступила «Севилье» (0:1). Оба матча проходили в рамках Примеры.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.9

Ничья – 3.4

Победит «Леванте» – 4.67

Статистика

«Леванте» выиграл всего два матча из десяти последних встреч

«Сельта» забивала в восьми из десяти последних матчей на своем поле

Шесть последних матчей между командами завершились итогом «обе забьют»

«Сельта» не выигрывает у «Леванте» четыре матча подряд

Прогноз

Поставить на «Сельту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда из Виго выглядит гораздо предпочтительнее и увереннее «Леванте» на данный отрезок времени. Предполагаем, что у хозяев не будет особых проблем в этом поединке.