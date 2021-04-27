«Лилль» – «Ницца»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 19:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Ницца», который состоится 1 мая 2021 года.

«Лилль»

Коллектив продолжает лидировать в чемпионате и сохраняет хорошие шансы побороться за чемпионство. Клуб провел отличный сезон, где долгое время лидирует в Лиге 1. На последние матчи команда очень серьезно настраивается и в матче с «Ниццой» имеет большие шансы на успех. Борьба только начинается, ведь группа лидеров идет очень плотно.

25 апреля «Лилль» в невероятном матче обыграл «Лион» на выезде (3:2), а 16 числа команда не смогла пробить оборону «Монпелье» больше одного раза (1:1)

«Ницца»

«Ницца» идет в середине турнирной таблицы и не претендует на высокие места. В последних пяти играх команда смогла набрать 10 очков, что является неплохим результатом. Коллектив стабильно набирает очки и доигрывает чемпионат. В матче с мотивированным «Лиллем», «Ницце» придется больше времени уделять обороне, изредка выбегая в контратаки.

25 апреля «Ницца» уверенно обыграла на своем поле «Монпелье» (3:1), а 18 числа проиграла выездной матч «Дижону» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 1.44

Ничья – 4.7

Победит «Ницца» – 7.1

Статистика

«Лилль» и «Ницца» проиграли всего по одному матчу из пяти последних встреч в чемпионате

Четыре из пяти домашних матчей «Лилля» завершились итого «обе забьют»

Последние два матча между клубами закончились ничьими со счетом (1:1)

«Лилль» смог обыграть «Ниццу» на своем поле только в одном матче из десяти последних

Прогноз

Поставить на «Лилль» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Команда лидирует в Лиге 1 и отдаст все силы, чтобы сохранить свое место и сделать еще один к долгожданному чемпионству. Предполагаем, что игра будет напряженной и без большого количества забитых мячей.