«Милан» – «Беневенто»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Беневенто», который состоится 1 мая 2021 года.
«Милан»
Команда сдает позиции в последних матчах и теперь даже серебряные медали ей не гарантированы. Клуб откатился на пятое место и дальнейшие перспективы очень туманны. В последних поединках этого сезона «Милан» должен максимально набирать очки, чтобы гарантировать себе место в Лиге Чемпионов в следующем футбольном году.
26 апреля «Милан» крупно проиграл в важном матче «Лацио» (0:3), а 21 числа уступил «Сассуоло» (1:2). Оба матча проходили в рамках Серии А.
«Беневенто»
«Беневенто» за счет своих неудовлетворительных результатов опустился в зону вылета, однако проигрывает двум командам только за счет дополнительных показателей. Однако у коллектива есть еще шанс сохранить свое место в чемпионате, в отличие от безнадежных «Пармы» и «Кротоне». Тренерскому штабу необходимо подготовить команду для финального рывка.
25 апреля «Беневенто» проиграл на своем поле «Удинезе» (2:4), а 21 числа сыграл вничью с «Дженоа» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 1.384
- Ничья – 5.17
- Победит «Беневенто» – 9.06
Статистика
- «Беневенто» выиграл один из последних десяти матчей в чемпионате в то время, как «Милан» выиграл всего четыре поединка во всех турнирах
- Два из трех последних поединков между командами завершились итогом ТМ 2.5
- «Милан» выиграл два матча из последних домашних десяти встреч во всех турнирах
- В матче первого круга между командами победу одержал «Милан» (2:0)
Прогноз
Поставить на «Милан» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Команде некуда отступать и в ближайших матчах «красно-черных» устраивают только победы, иначе сезон может быть провален. Предполагаем, что хозяева смогут уверенно переиграть аутсайдера.