«Милан» – «Беневенто»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Беневенто», который состоится 1 мая 2021 года.

«Милан»

Команда сдает позиции в последних матчах и теперь даже серебряные медали ей не гарантированы. Клуб откатился на пятое место и дальнейшие перспективы очень туманны. В последних поединках этого сезона «Милан» должен максимально набирать очки, чтобы гарантировать себе место в Лиге Чемпионов в следующем футбольном году.

26 апреля «Милан» крупно проиграл в важном матче «Лацио» (0:3), а 21 числа уступил «Сассуоло» (1:2). Оба матча проходили в рамках Серии А.

«Беневенто»

«Беневенто» за счет своих неудовлетворительных результатов опустился в зону вылета, однако проигрывает двум командам только за счет дополнительных показателей. Однако у коллектива есть еще шанс сохранить свое место в чемпионате, в отличие от безнадежных «Пармы» и «Кротоне». Тренерскому штабу необходимо подготовить команду для финального рывка.

25 апреля «Беневенто» проиграл на своем поле «Удинезе» (2:4), а 21 числа сыграл вничью с «Дженоа» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.384

Ничья – 5.17

Победит «Беневенто» – 9.06

Статистика

«Беневенто» выиграл один из последних десяти матчей в чемпионате в то время, как «Милан» выиграл всего четыре поединка во всех турнирах

Два из трех последних поединков между командами завершились итогом ТМ 2.5

«Милан» выиграл два матча из последних домашних десяти встреч во всех турнирах

В матче первого круга между командами победу одержал «Милан» (2:0)

Прогноз

Поставить на «Милан» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Команде некуда отступать и в ближайших матчах «красно-черных» устраивают только победы, иначе сезон может быть провален. Предполагаем, что хозяева смогут уверенно переиграть аутсайдера.