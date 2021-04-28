«Челси» – «Фулхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм», который состоится 1 мая 2021 года.

«Челси»

Команда из Лондона борется за третье место с «Лестером», но и обязана оглядываться назад, чтобы не упустить место в первой четверке чемпионата. Несколько дней назад «Челси» провел отличный полуфинальный матч Лиги Чемпионов, где оставил себе неплохие шансы на проход в финал. Главная задача Томаса Тухеля – правильно распределить ресурсы команды на два турнира.

27 апреля «Челси» сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1), а 24 числа обыграл в сложном матче «Вест Хэм» (1:0).

«Фулхэм»

«Фулхэм» находится в сложной ситуации и находится в зоне вылета. Отставание от ближайшего соперника насчитывает семь очков, и отыграть их за несколько туров до конца сезона будет очень сложно. Матч с «Челси» является одним из последних шансов команды на сохранение прописки в АПЛ .

18 апреля «Фулхем» на последних минутах упустил победу с «Арсеналом» (1:1), а 9 числа минимально проиграл «Вулверхэмптону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.476

Ничья – 4.38

Победит «Фулхэм» – 8.31

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фулхэм» не может выиграть пять матчей подряд в чемпионате

«Челси» выиграл шесть последних матчей против «Фулхэма»

Четыре последних матча между командами на поле «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ТМ 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.917. Опираясь на статистику, можно утверждать, что команды не любят забивать много мячей в личных встречах, поэтому мы предполагаем, что и этот поединок не станет исключением.