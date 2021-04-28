«Эйбар» – «Алавес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эйбар» — «Алавес», который состоится 1 мая 2021 года.

«Эйбар»

Команда идет на последнем месте в чемпионате Испании и играет совсем безнадежно. За последние пять матчей коллектив не набрал ни одного очка и не может показать качественный уровень игры. Команда еще оставляет за собой небольшие шансы на спасение, однако при этом необходимо срочно вносить изменения в тренировочный процесс и лучше реализовывать свои моменты.

26 апреля «Эйбар» минимально проиграл на своем поле «Реал» Сосьедаду (0:1), а 22 числа крупно проиграл на выезде «Гранаде» (1:4). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Алавес»

«Алавес» также расположился недалеко от зоны вылета, но в отличие от «Эйбара» команда показывает неплохую игру и начала стабильно добиваться результатов. Чтобы полностью обезопасить себя от низов турнирной таблицы, коллективу необходимо набирать очки еще в нескольких матчах, чтобы в последних турах уверенно себя чувствовать.

24 апреля «Алавес» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а 21 апреля команда смогла одолеть на своем поле «Вильярреал» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйбар» – 2.54

Ничья – 3.18

Победит «Алавес» – 3.19

Статистика

«Эйбар» не может победить уже в 17 официальных матчах подряд

«Алавес» не проигрывает четыре матча подряд в чемпионате

Пять из семи последних поединков между командами завершились итогом «обе забьют»

«Алавес» выиграл три последних матча у «Эйбара»

Прогноз

Поставить на «Алавес», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.19. «Эйбар» не показывает внятной игры, а гости набрали неплохую форму и даже статистика говорит в их пользу. Предполагаем, что «Алавес» сможет одержать победу над главным аутсайдером Примеры.