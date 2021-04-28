«Реал» Мадрид – «Осасуна»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619603801

вчера, 12:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Осасуна», который состоится 1 мая 2021 года.

«Реал» Мадрид

Подопечные Зинедина Зидана продолжают борьбу не только в Примере, но и Лиге Чемпионов. Команда отстает от лидера «Атлетико» всего на два пункта, а это значит, что борьба за золото чемпионата Испании только начинается. Совсем недавно «Реал» сыграл полуфинальную игру Лиги Чемпионов против «Челси», поэтому команда будет выглядеть с «Осасуной» немного уставшей.

27 апреля «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Челси» в рамках Лиги Чемпионов (1:1), а 24 числа в Примере команда не смогла обыграть «Бетис» (0:0).

«Осасуна»

«Осасуна» в этом сезоне является типичным середняком Примеры и только в прошлом раунде прервала свою серию без поражений, которая длилась несколько матчей. Коллектив уже не преследует серьезных турнирных задач и доигрывает сезон, но матчи против мадридского «Реала» всегда принципиальны, поэтому команда надеется дать достойное сопротивление испанскому гранду.

25 апреля «Осасуна» минимально уступила «Сельте» (1:2), а 21 апреля команда уверенно обыграла на своем поле «Валенсию» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.398

Ничья – 5.01

Победит «Осасуна»– 9.01

Статистика

«Реал» Мадрид не проигрывает 18 матчей подряд во всех турнирах

«Осасуна» проиграла всего два поединка в последних десяти матчах

«Реал» Мадрид выиграл восемь матчей из десяти против «Осасуны», остальные два поединка завершились вничью

Четыре из пяти последних матчей мадридского клуба закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на «Реал» Мадрид с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Мадридскому клубу нельзя терять очки, если Зидан и компания хотят побороться за победу в Примере. Немотивированная «Осасуна» вряд ли сможет помешать «Реалу» добиться победы.