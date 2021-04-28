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«Реал» Мадрид – «Осасуна»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Осасуна», который состоится 1 мая 2021 года.

«Реал» Мадрид

Подопечные Зинедина Зидана продолжают борьбу не только в Примере, но и Лиге Чемпионов. Команда отстает от лидера «Атлетико» всего на два пункта, а это значит, что борьба за золото чемпионата Испании только начинается. Совсем недавно «Реал» сыграл полуфинальную игру Лиги Чемпионов против «Челси», поэтому команда будет выглядеть с «Осасуной» немного уставшей.

27 апреля «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Челси» в рамках Лиги Чемпионов (1:1), а 24 числа в Примере команда не смогла обыграть «Бетис» (0:0).

«Осасуна»

«Осасуна» в этом сезоне является типичным середняком Примеры и только в прошлом раунде прервала свою серию без поражений, которая длилась несколько матчей. Коллектив уже не преследует серьезных турнирных задач и доигрывает сезон, но матчи против мадридского «Реала» всегда принципиальны, поэтому команда надеется дать достойное сопротивление испанскому гранду.

25 апреля «Осасуна» минимально уступила «Сельте» (1:2), а 21 апреля команда уверенно обыграла на своем поле «Валенсию» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Мадрид – 1.398
  • Ничья – 5.01
  • Победит «Осасуна»– 9.01

Статистика

  • «Реал» Мадрид не проигрывает 18 матчей подряд во всех турнирах
  • «Осасуна» проиграла всего два поединка в последних десяти матчах
  • «Реал» Мадрид выиграл восемь матчей из десяти против «Осасуны», остальные два поединка завершились вничью
  • Четыре из пяти последних матчей мадридского клуба закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на «Реал» Мадрид с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Мадридскому клубу нельзя терять очки, если Зидан и компания хотят побороться за победу в Примере. Немотивированная «Осасуна» вряд ли сможет помешать «Реалу» добиться победы.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Осасуна»
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