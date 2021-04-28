«Реал» Мадрид – «Осасуна»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Осасуна», который состоится 1 мая 2021 года.
«Реал» Мадрид
Подопечные Зинедина Зидана продолжают борьбу не только в Примере, но и Лиге Чемпионов. Команда отстает от лидера «Атлетико» всего на два пункта, а это значит, что борьба за золото чемпионата Испании только начинается. Совсем недавно «Реал» сыграл полуфинальную игру Лиги Чемпионов против «Челси», поэтому команда будет выглядеть с «Осасуной» немного уставшей.
27 апреля «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Челси» в рамках Лиги Чемпионов (1:1), а 24 числа в Примере команда не смогла обыграть «Бетис» (0:0).
«Осасуна»
«Осасуна» в этом сезоне является типичным середняком Примеры и только в прошлом раунде прервала свою серию без поражений, которая длилась несколько матчей. Коллектив уже не преследует серьезных турнирных задач и доигрывает сезон, но матчи против мадридского «Реала» всегда принципиальны, поэтому команда надеется дать достойное сопротивление испанскому гранду.
25 апреля «Осасуна» минимально уступила «Сельте» (1:2), а 21 апреля команда уверенно обыграла на своем поле «Валенсию» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.398
- Ничья – 5.01
- Победит «Осасуна»– 9.01
Статистика
- «Реал» Мадрид не проигрывает 18 матчей подряд во всех турнирах
- «Осасуна» проиграла всего два поединка в последних десяти матчах
- «Реал» Мадрид выиграл восемь матчей из десяти против «Осасуны», остальные два поединка завершились вничью
- Четыре из пяти последних матчей мадридского клуба закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на «Реал» Мадрид с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Мадридскому клубу нельзя терять очки, если Зидан и компания хотят побороться за победу в Примере. Немотивированная «Осасуна» вряд ли сможет помешать «Реалу» добиться победы.