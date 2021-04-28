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«Краснодар» – «Сочи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи», который состоится 1 мая 2021 года.

«Краснодар»

«Краснодар» не похож на себя в этом сезоне чемпионата России. Возможно, на команду повлияло участие в групповом этапе Лиге Чемпионов, что забрало у коллектива много сил и эмоций. Сейчас команда смогла преодолеть серию неудач и набрав четыре очка в двух последних матчах, занимает десятое место, которое не позволит «быкам» сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

25 апреля «Краснодар» смог на выезде одержать победу над «Рубином» (1:0), а 18 апреля команда сыграла вничью с лидером «Зенитом» (2:2).

«Сочи»

«Сочи» стал неожиданностью в чемпионате для многих болельщиков. Команда показывает симпатичный футбол и идет на пятом месте, набрав 46 очков вместе с московским «ЦСКА» и казанским «Рубином». Если коллектив успешно проведет оставшиеся три тура, то может претендовать на место в евкрокубках в следующем сезоне.

25 апреля «Сочи» смог одолеть на выезде «Уфу» (3:2), а 18 числа на своем поле обыграл «ЦСКА» (2:1). Оба матча проходили в рамках РПЛ.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 2.32
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Сочи»– 2.95

Статистика

  • «Краснодар» выиграл всего два матча из десяти последних
  • Четыре последних матча «Сочи» завершились итогом «обе забьют»
  • «Сочи» выиграл два матча из последних четырех встреч против «Краснодара»
  • Шесть последних домашних матча «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. Обе команды находятся в хорошем настроении и настроены на борьбу до финального свистка. Предполагаем, что болельщики увидят много забитых мячей в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Краснодар»
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