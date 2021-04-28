«Краснодар» – «Сочи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи», который состоится 1 мая 2021 года.

«Краснодар»

«Краснодар» не похож на себя в этом сезоне чемпионата России. Возможно, на команду повлияло участие в групповом этапе Лиге Чемпионов, что забрало у коллектива много сил и эмоций. Сейчас команда смогла преодолеть серию неудач и набрав четыре очка в двух последних матчах, занимает десятое место, которое не позволит «быкам» сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

25 апреля «Краснодар» смог на выезде одержать победу над «Рубином» (1:0), а 18 апреля команда сыграла вничью с лидером «Зенитом» (2:2).

«Сочи»

«Сочи» стал неожиданностью в чемпионате для многих болельщиков. Команда показывает симпатичный футбол и идет на пятом месте, набрав 46 очков вместе с московским « ЦСКА » и казанским «Рубином». Если коллектив успешно проведет оставшиеся три тура, то может претендовать на место в евкрокубках в следующем сезоне.

25 апреля «Сочи» смог одолеть на выезде «Уфу» (3:2), а 18 числа на своем поле обыграл « ЦСКА » (2:1). Оба матча проходили в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 2.32

Ничья – 3.8

Победит «Сочи»– 2.95

Статистика

«Краснодар» выиграл всего два матча из десяти последних

Четыре последних матча «Сочи» завершились итогом «обе забьют»

«Сочи» выиграл два матча из последних четырех встреч против «Краснодара»

Шесть последних домашних матча «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. Обе команды находятся в хорошем настроении и настроены на борьбу до финального свистка. Предполагаем, что болельщики увидят много забитых мячей в этой встрече.