«Краснодар» – «Сочи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи», который состоится 1 мая 2021 года.
«Краснодар»
«Краснодар» не похож на себя в этом сезоне чемпионата России. Возможно, на команду повлияло участие в групповом этапе Лиге Чемпионов, что забрало у коллектива много сил и эмоций. Сейчас команда смогла преодолеть серию неудач и набрав четыре очка в двух последних матчах, занимает десятое место, которое не позволит «быкам» сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
25 апреля «Краснодар» смог на выезде одержать победу над «Рубином» (1:0), а 18 апреля команда сыграла вничью с лидером «Зенитом» (2:2).
«Сочи»
«Сочи» стал неожиданностью в чемпионате для многих болельщиков. Команда показывает симпатичный футбол и идет на пятом месте, набрав 46 очков вместе с московским «ЦСКА» и казанским «Рубином». Если коллектив успешно проведет оставшиеся три тура, то может претендовать на место в евкрокубках в следующем сезоне.
25 апреля «Сочи» смог одолеть на выезде «Уфу» (3:2), а 18 числа на своем поле обыграл «ЦСКА» (2:1). Оба матча проходили в рамках РПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 2.32
- Ничья – 3.8
- Победит «Сочи»– 2.95
Статистика
- «Краснодар» выиграл всего два матча из десяти последних
- Четыре последних матча «Сочи» завершились итогом «обе забьют»
- «Сочи» выиграл два матча из последних четырех встреч против «Краснодара»
- Шесть последних домашних матча «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. Обе команды находятся в хорошем настроении и настроены на борьбу до финального свистка. Предполагаем, что болельщики увидят много забитых мячей в этой встрече.