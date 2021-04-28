«Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619605891

вчера, 13:31

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Хетафе», который пройдет 2 мая 2021 года.

«Вильярреал»

«Вильярреал», набравший 49 очков в 33 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В пяти прошлых турах лиги подопечные Унаи Эмери потерпели три поражения, уступив таким соперникам: «Осасуна», «Алавес» и «Барселона» (1:2).

Также в этот период команда разгромила в гостях «Леванте» (5:1) и убедительно обыграла «Гранаду». «Вильярреал» демонстрирует результативный футбол. Так, исход ТБ (2,5) выиграл в шести прошлых матчах этой команды в Ла Лиге.

«Хетафе»

«Хетафе» идет на 15-м месте общего зачета испанской Ла Лиги, набрав в общей сложности 34 очка. Зону вылета в турнирной таблице команда опережает на шесть баллов. В прошлом туре чемпионата коллектив отметился гостевой победой над «Уэской» (2:0), которая стала для него восьмой в завершающемся сезоне.

В гостевых играх «Хетафе» побеждает редко – всего три виктории за 16 матчей Ла Лиги. Также отметим, что в шести из семи прошлых матчах команды в чемпионате выиграла ставка ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» — 2.114

Ничья – 3.247

Победит «Хетафе» — 4.289

Статистика

В трех прошлых очных встречах команд побеждал «Вильярреал»

«Хетафе» не забивал голы в 4 из 5 предыдущих гостевых поединках против «Вильярреала»

«Хетафе» потерпел 8 поражений в 10 прошлых выездных играх чемпионата

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала» с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.598. Хозяева стабильно обыгрывают «Хетафе» на своем поле. Кроме того, «Хетафе» плохо играет в гостях, где команда регулярно терпит неудачи.