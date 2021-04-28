«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619606325

вчера, 13:38

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 34-го тура Серии A «Удинезе – „Ювентус“, который пройдет 2 мая 2021 года.

„Удинезе“

„Удинезе“, набравший 39 очков, базируется на 11-м месте рейтинга чемпионата Италии. В текущем сезоне команда оформила 10 побед и девять ничьих, проиграв 14 встреч своим оппонентам.

Последние успехи „Удинезе“ связаны с результативными победами над „Кротоне“ (2:1) и „Беневенто“ (4:2) в гостях. Также в пяти прошлых турах лиги команда уступила „Кальяри“ (0:1), „Торино“ (0:1) и „Аталанте“ (2:3).

„Ювентус“

„Ювентус“ замыкает четверку лидеров в турнирной таблице Серии A, набрав 66 очков. Действующий чемпион Италии делит третье место с „Аталантой“ и „Миланом“ у которых лучше и хуже дополнительные показатели.

18 апреля футболисты „Ювентуса“ уступили в гостевой игре „Аталанте“ (0:1), потерев пятое поражение в сезоне. Еще в девяти играх лиги команда сыграла вничью и 19 раз одержала победу.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Удинезе“ — 6.75

Ничья – 4.58

Победит „Ювентус“ — 1.54

Статистика

В 8 последних домашних матчах „Удинезе“ сыграла ставка ТМ(2,5)

„Удинезе“ не забивал голы в 3 прошлых домашних поединках

В 8 из 10 предыдущих очных встречах команд во всех турнирах побеждал „Ювентус“

Прогноз

Поставить на победу „Ювентуса“ букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.54. Гости стабильно побеждают „Удинезе“, который очень плохо провел предыдущие домашние матчи.