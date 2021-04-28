«Зенит» – «Локомотив»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив», который состоится 2 мая 2021 года.

«Зенит»

Питерская команда лидирует на протяжении всего чемпионата и имеет отрыв от ближайших преследователей на шесть очков. Коллектив давно не проигрывает и показывает качественную игру на фоне соперников. Уже в этом поединке в случае победы нал «Локомотивом», «Зенит» может оформить чемпионство.

24 апреля «Зенит» на своем поле разгромил «Ротор» (6:0), а 18 числа сыграл в результативную ничью на выезде с «Краснодаром» (2:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.

«Локомотив»

«Железнодорожники» имеют потрясающую серию побед из 11 матчей в чемпионате и кубке России. Команда отстает от «Зенита» на шесть очков и только победа позволит побороться с питерцами за чемпионство этого сезона. Всех болельщиков ждет бескомпромиссный поединок, где обе команды будут играть только на победу для достижения своей цели.

24 апреля «Локомотив» обыграл на выезде «Тамбов» (2:5) в чемпионате России, а 18 числа в кубке страны команда оказалась сильнее « ЦСКА » (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.564

Ничья – 4.43

Победит «Локомотив» – 5.8

Статистика

«Зенит» не проигрывает шесть матчей подряд

«Локомотив» одержал победы в 11 встречах подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В десяти последних матчах между командами «Локомотив» одержал пять побед, дважды сильнее был «Зенит» и три раза зафиксирована ничья

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.564. Команда из Санкт-Петербурга всегда играет очень ответственно самые важные матчи внутреннего первенства. Коллектив захочет добыть чемпионство на родном стадионе в матче с главным конкурентом. Предполагаем, что «Зенит» захватит преимущество с первых минут и одержит победу.