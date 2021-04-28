«Зенит» – «Локомотив»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив», который состоится 2 мая 2021 года.
«Зенит»
Питерская команда лидирует на протяжении всего чемпионата и имеет отрыв от ближайших преследователей на шесть очков. Коллектив давно не проигрывает и показывает качественную игру на фоне соперников. Уже в этом поединке в случае победы нал «Локомотивом», «Зенит» может оформить чемпионство.
24 апреля «Зенит» на своем поле разгромил «Ротор» (6:0), а 18 числа сыграл в результативную ничью на выезде с «Краснодаром» (2:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.
«Локомотив»
«Железнодорожники» имеют потрясающую серию побед из 11 матчей в чемпионате и кубке России. Команда отстает от «Зенита» на шесть очков и только победа позволит побороться с питерцами за чемпионство этого сезона. Всех болельщиков ждет бескомпромиссный поединок, где обе команды будут играть только на победу для достижения своей цели.
24 апреля «Локомотив» обыграл на выезде «Тамбов» (2:5) в чемпионате России, а 18 числа в кубке страны команда оказалась сильнее «ЦСКА» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.564
- Ничья – 4.43
- Победит «Локомотив» – 5.8
Статистика
- «Зенит» не проигрывает шесть матчей подряд
- «Локомотив» одержал победы в 11 встречах подряд во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- В десяти последних матчах между командами «Локомотив» одержал пять побед, дважды сильнее был «Зенит» и три раза зафиксирована ничья
Прогноз
Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.564. Команда из Санкт-Петербурга всегда играет очень ответственно самые важные матчи внутреннего первенства. Коллектив захочет добыть чемпионство на родном стадионе в матче с главным конкурентом. Предполагаем, что «Зенит» захватит преимущество с первых минут и одержит победу.