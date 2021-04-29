«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:37

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд набрала неплохой ход в активе команды три победы кряду. В прошлом поединке удалось справиться с «Вольфсбургом» (2:0). В четвертьфинале кубка Германии «Боруссия» сумела выиграть дерби у своих одноклубников из Менгенгладбаха.

В национальном первенстве подопечные Эдина Терзича борются за третью позицию. Отставание от «Вольфсбурга» составляет два очка.

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» представляет вторую Бундеслигу. Команда имеет шансы на повышение в классе. У нее на три сыгранных матча меньше, чем у конкурентов и есть весьма неплохие шансы на место в Топ-2 и прямую путевку в элиту чемпионата Германии. Правда есть нюансы касающиеся того, что играя на два фронта команде невероятно трудно претендовать на набранные очки.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Боруссии» Дортмунд – 1,24

Ничья – 7,30

Победа «Хольштайн Киля» — 13,00

Статистика

«Боруссия» Дортмунд забивает уже на протяжении двадцати пяти последних домашних поединков

«Хольштайн Киль» выиграл в четырех выездных встречах из 10

Один раз между собой команды встречались. «Боруссия» в 2012 году выиграла

Прогноз

«Боруссия» сейчас находится в хорошей форме. Команда демонстрирует по-настоящему качественную игру. «Хольштайн Киль» откровенно забуксовал. Мы считаем, что у гостей нет шансов на успех в этом противостоянии. Победа хозяев выглядит весьма заманчиво. Играем фору коллектива из Дортмунда с учетом форы в (-1,5) мяча.