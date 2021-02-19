7 команд, сочетавших победы в Кубке/Лиге чемпионов с ужасными выступлениями на внутренней арене

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вчера, 19:30

На заметку «Ливерпулю» и «Боруссии».

Отгремели баталии первой лигочемпионской недели 2021 года. «Соккер.ру» обратил внимание на победы дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» в гостевых матчах над «Севильей» и «РБ Лейпцигом» соответственно. Бывшая и нынешняя команды Юргена Клоппа не лучшим образом выступают в национальных чемпионатах: «Боруссия» и «Ливерпуль» занимают шестые места с турнирных таблицах АПЛ и Бундеслиги. Однако история показывает, что хорошие результаты на внутренней арене не являются обязательным условием для победы в самом престижном европейском турнире. Ниже — доказательства.

«Реал» 1955/56

«Королевский клуб» установил особые отношения с Кубком чемпионов на заре существования турнира, позднее преобразованного в Лигу чемпионов. Как известно, «сливочные» выиграли пять первых розыгрышей, никому не давая усомниться в своем величии. Однако по ходу самого первого турнира «Реал» скорее превзошел ожидания, ведь в Ла Лиге команда Хосе Вильялонги выглядела совсем неубедительно.

В упорной борьбе с «Севильей» мадридцы завоевали третье место, отстав от чемпионов из Бильбао на 10 очков и на 9 от занявшей вторую строчку «Барселоны». И это несмотря на 24 гола Альфредо Ди Стефано и самую высокую результативность среди всех команд чемпионата Испании (81 гол). После двух подряд титулов такой результат был для «Реала» провалом, но сезон удалось спасти победой в Кубке чемпионов.

По пути к финалу «Реал» разделался с «Партизаном» и «Миланом», а в решающем матче на «Парк де Пренс» «сливочные» к 10-й минуте проигрывали 0:2 французскому «Реймсу», но сумели перевернуть ход встречи, и добились победы со счетом 4:3. Победный гол забил Эктор Риаль, ставший автором дубля и главным героем того матча. Важная веха в истории великого клуба, эта победа в очень плохой домашний сезон «Реала» задала тон пятилетнему европейскому доминированию «Мадрида».

«Астон Вилла» 1981/82

Бирмингемцы одержали шестую подряд победу в Кубке чемпионов для английского футбола, продолжив цепочку из успехов «Ливерпуля» и «Ноттингема». Кстати, в предшествующие сезоны «красные» и «лесники» забирали себе Кубок чемпионов, финишируя пятыми в Первом английском дивизионе, но с учетом плотности результатов и уровня конкуренции это не были безысходные провалы, в отличие от выступления «Астон Виллы» в сезоне 1981/81.

«Вилланы» стали клубными чемпионами Европы, обыграв в майском финале на «Де Кюйпе» мюнхенскую «Баварию» (1:0). Лучшей командой Старого Света стала 11-я команда Англии: к финишу сезона во внутреннем чемпионате «Астон Вилла» подошла с багажом из 15 побед, 15 поражений и 12 ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей — 55:53.

«Реал» 1997/98

В том сезоне «Реал» завершил 32-летнее ожидание Кубка чемпионов — самая долгая пауза между трофеями в истории клуба. В Лиге чемпионов «сливочные» расправились в полуфинале с действующим победителем турнира, дортмундской «Боруссией», а в финале одержали минимальную победу над «Ювентусом». Несмотря на европейский успех, тренер «Королевского клуба» Юпп Хайнкес лишился работы по окончании сезона из-за провального выступления в Ла Лиге, где доминировала «Барселона», оставившая «Реал» позади на 11 очков. И между двумя извечными соперниками в таблице уместились два баскских клуба — «Атлетик» и «Реал Сосьедад», «сливочные» финишировали только четвертыми.

«Реал» 1999/2000

Два года спустя история повторилась, только теперь «Мадрид» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив вперед «Депортиво» (чемпион), «Барселону», «Валенсию» и «Сарагосу». Мощным обезболивающим стала победа в Лиге чемпионов, где по пути к трофею команда Висенте Дель Боске собрала шикарную коллекцию скальпов, обыграв победителя и финалиста предыдущего розыгрыша — «Манчестер Юнайтед» и «Баварию», а в финале сломав об колено «Валенсию» Эктора Купера со счетом 3:0. Ту самую «Валенсию», которая в том сезоне обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Примеры (3:2), забив три безответных мяча в первом тайме.

«Ливерпуль» 2004/2005

Это был первый сезон Рафаэля Бенитеса в английском футболе после перехода из «Валенсии» в «Ливерпуль». И сразу такой грандиозный успех, да еще и после выдающегося финала в Стамбуле против «Милана», где «красные» отыграли три мяча у блестящей команды Карло Анчелотти и вырвали ценный трофей в серии пенальти.

Прекрасные воспоминания затмили ужасный сезон «Ливерпуля» в АПЛ . «Красные» финишировали на пятой строчке, оказались даже ниже «Эвертона», а вот выигравшего титул «Челси» отстали на 37 очков. Любопытно, что пути «синих» и «красных» пересеклись в полуфинале Лиги чемпионов, и здесь мерсисайдцы оказались сильнее благодаря голу-фантому Луиса Гарсии.

«Милан» 2006/2007

Два года спустя «Милан» и «Ливерпуль» снова встретились в финале Лиги чемпионов, «россонери» взяли реванш, подсластив себе неудачное выступление в Серии A. Да, перед стартом того сезона с «Милана» сняли 8 очков в результате «Кальчополи», но в итоговой таблице команда Карло Анчелотти отстала от «Интера» на 36 баллов (4 место). Это ничуть не смутило «россонери», в жилах которых, как у мадридского «Реала», течет кровь любимцев Кубка чемпионов.

«Челси» 2011/2012

Показатели «Челси» в Премьер-Лиге 2011/12 были худшими за десятилетие, «синие» заняли шестое место и отстали от завоевавшего чемпионство «Манчестер Сити» на 25 баллов. С Лигой чемпионов лондонцы почти попрощались после поражения 1:3 от «Наполи» в первом матче 1/8 финала. А потом Андре Виллаш-Боаша заменил Роберто Ди Маттео, и начались чудеса. «Челси» совершил камбэк в дуэли с «Наполи», потом прошел «Бенфику», чтобы невероятным образом одолеть «Барселону» в полуфинале. В решающей схватке «Бавария» уничтожала «синих» на своем стадионе, но транжирила моменты, а когда Мюллер все-таки забил, у Дрогба уже был запасен ответный гол. Потом Роббен не реализовал пенальти, а в серии послематчевых ударов «Челси» оказался точнее.