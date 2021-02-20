Кубок УЕФА и ещё 20 трофеев за 20 лет. Великие завоевания ЦСКА в эпоху Гинера

Золотые времена «армейцев».
20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА, с его приходом началась самая успешная эпоха в истории клуба, включившая в себя шесть чемпионских титулов и первый в истории российского футбола еврокубок. «Соккер.ру» вспоминает все титулы «армейцев» под руководством Евгения Гинера.
20 февраля 2001-го началась великая эпоха в истории клуба — эпоха Гинера. За 20 лет под руководством Евгения Ленноровича #ЦСКА выиграл больше трофеев, чем любой другой российский клуб, а в 2016-м армейцы обрели свой стадион #ВЭБарена. И он не собирается останавливаться 😎🔴🔵 pic.twitter.com/UKhmE8wxWc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021
1. Кубок России 2001/02
Свой первый трофей в ЦСКА Евгений Гинер поднял над головой через полтора года после того, как сел в президентское кресло. ЦСКА завоевал Кубок России, обыграв в финале «Зенит» с голами Соломатина и Яновского (2:0). Ворота «армейцев» защищал еще Мандрыкин, а в атаке действовал Денис Попов. В том же году ЦСКА мог стать чемпионом России, но уступил в «Золотом матче» «Локомотиву» Семина и Филатова.
2. Чемпионат России 2003
Впервые в российской истории и спустя 22 года после предыдущего титула, завоеванного еще во времена СССР, ЦСКА стал сильнейшей командой страны. Команда Валерий Газзаева оформила чемпионство за тур до финиша сезона, став недосягаемой для ближайшего преследователя — «Зенита».
3. Суперкубок России 2004
Первый, но далеко не последний такой трофей в коллекции ЦСКА, а болельщикам было вдвойне приятно от того, что в матче за Суперкубок был повержен «Спартак». «Красно-синих» не смутил ранний гол Калиниченко, которому незадолго до перерыва ответил Сергей Семак, а развязка наступила уже в овертайме где с разницей в две минуты отличились Карвальо и Кириченко — 3:1.
4. Кубок УЕФА 2004/05
2005-й — самый счастливый год в богатой на победы эре Гинера. ЦСКА доминировал не только на внутренней арене, но и сумел выиграть Кубок УЕФА, который занимает особое место в музее клуба. По пути к финалу «армейцы» выбили «Бенфику», «Партизан», «Осер» и «Парму», а в решающей схватке сошлись со «Спортингом» на его стадионе. Переполненный «Жозе Алваладе» помог «львам» выйти вперед, но удержать преимущество им было не суждено. Голы Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава ознаменовали волевую и историческую победу ЦСКА.
5. Кубок России 2004/05
Две недели спустя команда Валерия Газзаева играла уже в другом финале. На кону стоял Кубок России, в соперниках — «Химки». Исход упорного противостояния решил гол Юрия Жиркова в середине второго тайма — 1:0.
6. Чемпионат России 2005
В 2005-м ЦСКА оформил «требл», пусть даже победы в чемпионате пришлось ждать до поздней осени, ведь РПЛ еще не переехала на единые с Европой рельсы «осень-весна». «Армейцы» не позволили усомниться в своем превосходстве, снова завоевали титул досрочно, позволив «Спартаку» и «Локомотиву» делить «серебро».
7. Суперкубок России 2006
Эпоха Гинера — это еще и тотальное превосходство ЦСКА над принципиальным соперником, «Спартаком». Особенно «красно-белые» страдали в первые 10 лет правления Евгения Ленноровича. Тут и почти восьмилетняя серия без побед в очных матчах, и регулярные поражения в титульных боях. В этом матче «Спартак» дважды вел в счете, но все равно уступил 2:3, пропустив решающий гол от Жо в концовке игры.
8. Кубок России 2005/06
А вот в майском кубковом финале ЦСКА не стал церемониться со «Спартаком» — 3:0 и никаких гвоздей. Забивали исключительно бразильцы: Жо — дубль, Вагнер Лав — гол, который убил надежды спартаковцев.
9. Чемпионат России 2006
До кучи «армейцы» выиграли чемпионат, причем уже после оформления титула расслабились и позволили «Спартаку» сравняться с собой по очкам. «Красно-белые» остались вторыми из-за меньшего числа побед, хотя при нынешнем регламенте были бы первыми в такой итоговой таблице.
10. Суперкубок России 2007
Очередным трофеем, который не достался «Спартаку», стал очередной Суперкубок. Получились веселые мартовские качели в «Лужниках»: ЦСКА дважды вёл в счете и дважды позволял команде Владимира Федотова отыгрываться, а потом Жо разразился дублем, и неудачливый гладиатор уже не поднялся — 4:2.
11. Кубок России 2007/08
Команда Валерия Газзаева начинает сходить с небосклона, но продолжает цепляться за трофеи. Пока все обсуждали победу «Зенита» в Кубке УЕФА, ЦСКА пополнил свою коллекцию очередным Кубком России. В финале против «Амкара» пришлось попотеть: «армейцы» отыгрались со счета 0:2 и выиграли в серии пенальти.
12. Суперкубок России 2009
Валерий Газзаев выиграл 10 из 11 первых трофеев ЦСКА при президенте Гинере, только Суперкубок в 2004-м был завоеван с португальцем Артуром Жорже во главе команды. Успехи 2009 года связаны с именем другого иностранного тренера — Зико. Бразилец выиграл трофей в первом же матче у руля ЦСКА: «красно-синие» оказались сильнее «Рубина» в сражении за Суперкубок, решающий гол забил Томаш Нецид на 113-й минуте.
13. Кубок России 2008/09
В РПЛ дела у Зико шли не лучшим образом, зато за полгода в ЦСКА он выиграл два трофея. Вторым стал Кубок России, доставшийся «армейцам» после еще одной победы над «Рубином». Неожиданным героем финала стал Евгений Алдонин, забивший единственный в матче гол в добавленное ко второму тайму время.
14. Кубок России 2010/11
Следующего трофея «армейским» болельщикам пришлось ждать два года, и это был пролог перед стартом богатого на титулы отрезка истории под руководством тренера Слуцкого. Леонид Викторович несколько раз порывался уйти в отставку, но Гинер продолжал в него верить и оказался прав. В ярославском финале Кубка России ЦСКА выиграл у «Алании» с дублем Сейду Думбия, но главные победы Слуцкого были еще впереди.
15. Чемпионат России 2012/13
После шести с половиной лет ожидания ЦСКА снова стал чемпионом России, причем «армейцы» никак не считались фаворитом того сезона. Все думали, что «Зенит» с Халком и Витселем разорвет всех в клочья. Не тут-то было! Слуцкий выстроил надежную оборону из проверенных бойцов, сделал Ахмеда Мусу центрфорвардом и оказался в золоте.
16. Кубок России 2012/13
Уже в статусе чемпионов «армейцы» вышли на финал Кубка России против «Анжи» и выиграли у звездного состава махачкалинцев (Ласс Диарра, Это`О, Виллиан, Жирков) в серии пенальти. После игры Василий Березуцкий облил Леонида Слуцкого ледяной водой в прямом эфире, но был не последний трофей ЦСКА в тот год.
17. Суперкубок России 2013
Перед началом нового сезона ЦСКА в Ростове-на-Дону разбил «Зенит» со счетом 3:0 (дубль Хонды и гол Игнашевича) и стал действующим обладателем всех трех трофеев российского разлива.
18. Чемпионат России 2013/14
«Зенит» разозлила победа ЦСКА в предыдущем чемпионате, петербуржцы жаждали реванша, но снова остались вторыми, отстав от москвичей в итоговой таблице на одно очко. Развязка того сезона получилась сумасшедшей, ведь ЦСКА стал чемпионом, выиграв в последнем туре у «Локомотива», который, как и «Зенит», сохранял шансы на титул перед заключительным игровым днем РПЛ.
19. Суперкубок России 2014
Обладатель Кубка России «Ростов» открыл счет в матче за Суперкубок, но ЦСКА ответил голами Вернблума, Тошича и Думбия во втором тайме — 3:1!
20. Чемпионат России 2015/16
ЦСКА сделал паузу в один сезон, позволив Халку разжиться единственным за четыре года российским чемпионством, чтобы снова стать первым в сезоне 2015/16. Конкуренцию команде Слуцкого составлял «Ростов» Курбана Бердыева, но все-таки «армейцы» пришли первыми к финишу, опередив «желто-синих» на 2 очка.
21. Суперкубок России 2018
Последняя на сегодняшний день и максимально неожиданная победа ЦСКА эпохи Гинера. Во-первых, «армейцы» вообще не должны были претендовать на Суперкубок России: ЦСКА стал участником матча за трофей вместо расформированного обладателя Кубка России «Тосно». Во-вторых, тем летом в составе команды произошли грандиозные изменения: ушли Игнашевич, братья Березуцкие, Вернблум и Натхо. Несмотря на это, только что собранная молодая команда умудрилась одолеть опытный «Локомотив», победный гол в овертайме забил Хетаг Хосонов.
20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха, которая далека от завершения 🏆 pic.twitter.com/WY1KT8pHRq— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021
Эх! Ему бы в президенты РПЛ, РФС, быть постоянным членом исполкома РФС. Или Бориса Николаевича поднять и омолодить его лет на 20-ть. Вот тогда поперло бы у самоцветов. И ЛЧ каждый год, и пенальти чуть ли ни в каждом матче в "золотое времена", слепые судьи в решающих матчах, свои Вернблумы появились бы нагло говорящие сопернику "мне все равно ничего не будет", да много чего.Но не везёт Иванову. Но повезло юбиляру, что оказался в нужное время. Нюх отменный скажу.
Хотел сказать хорошее о юбиляре, но не получилось. Быть может, кто-нибудь напишет в своих мемуарах о "феномене Гинера", когда-то. Кто имел неосторожность оказаться на его пути). С юбилеем юбиляры!)).
Эх! Ему бы в президенты РПЛ, РФС, быть постоянным членом исполкома РФС. Или Бориса Николаевича поднять и омолодить его лет на 20-ть. Вот тогда поперло бы у самоцветов. И ЛЧ каждый год, и пенальти чуть ли ни в каждом матче в "золотое времена", слепые судьи в решающих матчах, свои Вернблумы появились бы нагло говорящие сопернику "мне все равно ничего не будет", да много чего.Но не везёт Иванову. Но повезло юбиляру, что оказался в нужное время. Нюх отменный скажу.
Хотел сказать хорошее о юбиляре, но не получилось. Быть может, кто-нибудь напишет в своих мемуарах о "феномене Гинера", когда-то. Кто имел неосторожность оказаться на его пути). С юбилеем юбиляры!)).
Гинер это не Федун )))))))))))).
Гинер это не Федун )))))))))))).
PS А где сезон 2009/2010 когда ЦСКА вышел в четвертьфинал ЛЧ........... первая команда в 21 веке прошедшая так далеко в главном турнире европы.
PS А где сезон 2009/2010 когда ЦСКА вышел в четвертьфинал ЛЧ........... первая команда в 21 веке прошедшая так далеко в главном турнире европы.