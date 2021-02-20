Кубок УЕФА и ещё 20 трофеев за 20 лет. Великие завоевания ЦСКА в эпоху Гинера

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вчера, 19:01

Золотые времена «армейцев».

20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА , с его приходом началась самая успешная эпоха в истории клуба, включившая в себя шесть чемпионских титулов и первый в истории российского футбола еврокубок. «Соккер.ру» вспоминает все титулы «армейцев» под руководством Евгения Гинера.

20 февраля 2001-го началась великая эпоха в истории клуба — эпоха Гинера. За 20 лет под руководством Евгения Ленноровича # ЦСКА выиграл больше трофеев, чем любой другой российский клуб, а в 2016-м армейцы обрели свой стадион #ВЭБарена. И он не собирается останавливаться 😎🔴🔵 pic.twitter.com/UKhmE8wxWc — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021

1. Кубок России 2001/02

Свой первый трофей в ЦСКА Евгений Гинер поднял над головой через полтора года после того, как сел в президентское кресло. ЦСКА завоевал Кубок России, обыграв в финале «Зенит» с голами Соломатина и Яновского (2:0). Ворота «армейцев» защищал еще Мандрыкин, а в атаке действовал Денис Попов. В том же году ЦСКА мог стать чемпионом России, но уступил в «Золотом матче» «Локомотиву» Семина и Филатова.

2. Чемпионат России 2003

Впервые в российской истории и спустя 22 года после предыдущего титула, завоеванного еще во времена СССР , ЦСКА стал сильнейшей командой страны. Команда Валерий Газзаева оформила чемпионство за тур до финиша сезона, став недосягаемой для ближайшего преследователя — «Зенита».

3. Суперкубок России 2004

Первый, но далеко не последний такой трофей в коллекции ЦСКА , а болельщикам было вдвойне приятно от того, что в матче за Суперкубок был повержен «Спартак». «Красно-синих» не смутил ранний гол Калиниченко, которому незадолго до перерыва ответил Сергей Семак, а развязка наступила уже в овертайме где с разницей в две минуты отличились Карвальо и Кириченко — 3:1.

4. Кубок УЕФА 2004/05

2005-й — самый счастливый год в богатой на победы эре Гинера. ЦСКА доминировал не только на внутренней арене, но и сумел выиграть Кубок УЕФА , который занимает особое место в музее клуба. По пути к финалу «армейцы» выбили «Бенфику», «Партизан», «Осер» и «Парму», а в решающей схватке сошлись со «Спортингом» на его стадионе. Переполненный «Жозе Алваладе» помог «львам» выйти вперед, но удержать преимущество им было не суждено. Голы Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава ознаменовали волевую и историческую победу ЦСКА .

5. Кубок России 2004/05

Две недели спустя команда Валерия Газзаева играла уже в другом финале. На кону стоял Кубок России, в соперниках — «Химки». Исход упорного противостояния решил гол Юрия Жиркова в середине второго тайма — 1:0.

6. Чемпионат России 2005

В 2005-м ЦСКА оформил «требл», пусть даже победы в чемпионате пришлось ждать до поздней осени, ведь РПЛ еще не переехала на единые с Европой рельсы «осень-весна». «Армейцы» не позволили усомниться в своем превосходстве, снова завоевали титул досрочно, позволив «Спартаку» и «Локомотиву» делить «серебро».

7. Суперкубок России 2006

Эпоха Гинера — это еще и тотальное превосходство ЦСКА над принципиальным соперником, «Спартаком». Особенно «красно-белые» страдали в первые 10 лет правления Евгения Ленноровича. Тут и почти восьмилетняя серия без побед в очных матчах, и регулярные поражения в титульных боях. В этом матче «Спартак» дважды вел в счете, но все равно уступил 2:3, пропустив решающий гол от Жо в концовке игры.

8. Кубок России 2005/06

А вот в майском кубковом финале ЦСКА не стал церемониться со «Спартаком» — 3:0 и никаких гвоздей. Забивали исключительно бразильцы: Жо — дубль, Вагнер Лав — гол, который убил надежды спартаковцев.

9. Чемпионат России 2006

До кучи «армейцы» выиграли чемпионат, причем уже после оформления титула расслабились и позволили «Спартаку» сравняться с собой по очкам. «Красно-белые» остались вторыми из-за меньшего числа побед, хотя при нынешнем регламенте были бы первыми в такой итоговой таблице.

10. Суперкубок России 2007

Очередным трофеем, который не достался «Спартаку», стал очередной Суперкубок. Получились веселые мартовские качели в «Лужниках»: ЦСКА дважды вёл в счете и дважды позволял команде Владимира Федотова отыгрываться, а потом Жо разразился дублем, и неудачливый гладиатор уже не поднялся — 4:2.

11. Кубок России 2007/08

Команда Валерия Газзаева начинает сходить с небосклона, но продолжает цепляться за трофеи. Пока все обсуждали победу «Зенита» в Кубке УЕФА , ЦСКА пополнил свою коллекцию очередным Кубком России. В финале против «Амкара» пришлось попотеть: «армейцы» отыгрались со счета 0:2 и выиграли в серии пенальти.

12. Суперкубок России 2009

Валерий Газзаев выиграл 10 из 11 первых трофеев ЦСКА при президенте Гинере, только Суперкубок в 2004-м был завоеван с португальцем Артуром Жорже во главе команды. Успехи 2009 года связаны с именем другого иностранного тренера — Зико. Бразилец выиграл трофей в первом же матче у руля ЦСКА : «красно-синие» оказались сильнее «Рубина» в сражении за Суперкубок, решающий гол забил Томаш Нецид на 113-й минуте.

13. Кубок России 2008/09

В РПЛ дела у Зико шли не лучшим образом, зато за полгода в ЦСКА он выиграл два трофея. Вторым стал Кубок России, доставшийся «армейцам» после еще одной победы над «Рубином». Неожиданным героем финала стал Евгений Алдонин, забивший единственный в матче гол в добавленное ко второму тайму время.

14. Кубок России 2010/11

Следующего трофея «армейским» болельщикам пришлось ждать два года, и это был пролог перед стартом богатого на титулы отрезка истории под руководством тренера Слуцкого. Леонид Викторович несколько раз порывался уйти в отставку, но Гинер продолжал в него верить и оказался прав. В ярославском финале Кубка России ЦСКА выиграл у «Алании» с дублем Сейду Думбия, но главные победы Слуцкого были еще впереди.

15. Чемпионат России 2012/13

После шести с половиной лет ожидания ЦСКА снова стал чемпионом России, причем «армейцы» никак не считались фаворитом того сезона. Все думали, что «Зенит» с Халком и Витселем разорвет всех в клочья. Не тут-то было! Слуцкий выстроил надежную оборону из проверенных бойцов, сделал Ахмеда Мусу центрфорвардом и оказался в золоте.

16. Кубок России 2012/13

Уже в статусе чемпионов «армейцы» вышли на финал Кубка России против «Анжи» и выиграли у звездного состава махачкалинцев (Ласс Диарра, Это`О, Виллиан, Жирков) в серии пенальти. После игры Василий Березуцкий облил Леонида Слуцкого ледяной водой в прямом эфире, но был не последний трофей ЦСКА в тот год.

17. Суперкубок России 2013

Перед началом нового сезона ЦСКА в Ростове-на-Дону разбил «Зенит» со счетом 3:0 (дубль Хонды и гол Игнашевича) и стал действующим обладателем всех трех трофеев российского разлива.

18. Чемпионат России 2013/14

«Зенит» разозлила победа ЦСКА в предыдущем чемпионате, петербуржцы жаждали реванша, но снова остались вторыми, отстав от москвичей в итоговой таблице на одно очко. Развязка того сезона получилась сумасшедшей, ведь ЦСКА стал чемпионом, выиграв в последнем туре у «Локомотива», который, как и «Зенит», сохранял шансы на титул перед заключительным игровым днем РПЛ .

19. Суперкубок России 2014

Обладатель Кубка России «Ростов» открыл счет в матче за Суперкубок, но ЦСКА ответил голами Вернблума, Тошича и Думбия во втором тайме — 3:1!

20. Чемпионат России 2015/16

ЦСКА сделал паузу в один сезон, позволив Халку разжиться единственным за четыре года российским чемпионством, чтобы снова стать первым в сезоне 2015/16. Конкуренцию команде Слуцкого составлял «Ростов» Курбана Бердыева, но все-таки «армейцы» пришли первыми к финишу, опередив «желто-синих» на 2 очка.

21. Суперкубок России 2018

Последняя на сегодняшний день и максимально неожиданная победа ЦСКА эпохи Гинера. Во-первых, «армейцы» вообще не должны были претендовать на Суперкубок России: ЦСКА стал участником матча за трофей вместо расформированного обладателя Кубка России «Тосно». Во-вторых, тем летом в составе команды произошли грандиозные изменения: ушли Игнашевич, братья Березуцкие, Вернблум и Натхо. Несмотря на это, только что собранная молодая команда умудрилась одолеть опытный «Локомотив», победный гол в овертайме забил Хетаг Хосонов.