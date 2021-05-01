«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 20:33

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Pinnacle предлагает коэффициент 1.48 на победу «Ювентуса», что делает его явным фаворитом поединка. В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 6.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.58.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.63. Низовой исход матча можно взять за 2.24. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Удинезе» три последних домашних матча проигрывает в сухую, что не добавляет оптимизма перед игрой с борющимся за медали «Ювентусом». В прошлом туре команда уверенно обыграла «Беневенто» (2:4). Эта победа позволила подняться вверх по турнирной таблице и окончательно обезопасить себя от зоны вылета.

«Ювентус» выступает крайне нестабильно в этом сезоне, особенно на выезде, о чем свидетельствуют результаты команды: всего 4 победы во всех выездных матчах 2021 года. Несмотря на все трудности, команда Пирло будет мотивирована взять максимальное количество очков в оставшихся турах, чтоб обеспечить себе место в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

«Удинезе» проиграло три последних домашних матча со счетом 0:1, а «Юве» не может выиграть 4 из 5 последних выездных матчей

В последних 7 домашних матчах «Удинезе» в Серии А ни разу не был зафиксирован результат «обе забьют»

В пяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход ТБ 2.5

2.5 Последние 8 выездных матчей Ювентус пропускает гол в свои ворота

Прогноз

«Удинезе» и «Ювентус» находятся не в лучшей форме, поэтому вряд ли стоит ожидать от команд содержательного футбола. Предполагаем, Ювентус будет следовать своей цели и на классе разберется с более слабым соперником, и мы не будем страховать свой выбор. Сделать ставку на П2 можно в букмекерской конторе Pinnacle. Коэффициент на данный исход составит 1.48.