Хет-трик «Зенита». Семак – 8-кратный чемпион, а его команда бьёт рекорды РПЛ

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вчера, 12:57

Сергей Богданович с футболистами равняются на Романцева и «Спартак».

71 гол – уже рекорд нового века

Шесть мячей «Локомотиву» позволили перейти отметку в 70 голов. Столько в чемпионатах не забивали с переходного сезона. Но тогда сыграли на 14 игр больше, а если перебирать сезоны с 30 турами, то надо отправиться в девяностые, чтобы найти такую высокую результативность.

«Спартак» Романцева побеждал в чемпионате, забив 75 мячей в 1999-м. Это лучший показатель в истории для лидера. Также есть рекорд всех времен – 76 голов в сезоне 1995-го, но тогда «красно-белые» финишировали третьими, а чемпионат выиграла «Алания».

У «Зенита» впереди матчи против «Уфы» и «Тамбова». Пусть Семак даст поиграть резервистам, но не исключено, что петербуржцы забьют пять мячей, соберут 76 голов и рекорд всех времен. Год назад забили 65 мячей, в позапрошлом сезоне – 57, идут по восходящей траектории.

Для чемпионских «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА максимум – 51 гол. В этом сезоне второй по голам является команда Тедеско, но у москвичей 50 мячей (но 3 тура впереди).

8-е российское «золото» Семака

Сергей Богданович стал первым после Романцева, кто собрал серию из трех титулов подряд. Хет-трик «Зенита» — уникальное явление для нового века. Серия «Спартака» прервалась в 2001-м, а «Рубин», ЦСКА и сам «Зенит» не собирали по три титула подряд.

Сергей Богданович на третьем раздельном месте по титулам как тренер – сравнялся со Слуцким и Семиным. Впереди только Газзаев с квартетом чемпионств и недосягаемый пока Романцев с восьмеркой титулов. Но если добавить «золото» Семака-футболиста, то получите восьмикратного чемпиона.

По титулам Сергей Богданович сравнялся с Романцевым и Тихоновым (по восемь побед), а выше лишь Дмитрий Ананко – у бывшего защитника «Спартака» девять главных медалей. Из действующих игроков только Акинфеев догонит Семака, если выиграет титул в ближайшее время.

А может отстать сильнее, у «Зенита» есть шанс на серию. Команда с таким кадровым и финансовым запасом может повторить за «Баварией», которая подпускала конкурентов, но в шаге от девятой победы в Будеслиге подряд.

39 голов от «незаметных» героев

Условно незаметных, ведь для внимательных болельщиков Дуглас Сантос – герой сезона, а Ерохин – джокер. Но все-таки редко в чемпионатах России встретишь запасного с 7 голами. Для сравнения, лучший результат лидера «Локомотива» Крыховяка – 9 мячей, хотя проводил на поле намного больше времени.

6 голов и 2 ассиста Мостового – прекрасный результат, Малком забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи, но 5 из них в дни разгромов соперников. А вот Дуглас Сантос помогал ассистами в непростых матчах, не только против удобных соперников. А другие действия влияли на защиту (пропустили 25 – тоже рекорд сезона).

«Зенит» представлен тринадцатью игроками с голами и таким же количеством футболистов с голевыми передачами. Разнообразить табло помогли и соперники, ведь чемпион каждую третью победу смог сделать разгромной – 6 из 18, но коллективом двух форвардов не стали. Год назад Азмун и Дзюба были и лучшими снайперами, и лучшими ассистентами, а сейчас внесли коррективы.

«Незаметные» герои подтянулись – Дуглас с ассистами, Мостовой и Ерохин с голами. И это еще Дриусси и Малком ничего не показали. Аргентинец уедет, а бразильцу дадут шанс, судя по высказываниям и падении его трансферной стоимости.

У Азмуна 19 мячей, идет на рекорд

Дзюбу и без костюма Дэдпула сложно не заметить, а 16 голов и 6 ассистов в РПЛ напоминают, что в зрелом возрасте форвард нашел золотой Грааль. Поменял позицию, работает умнее. Артем намного круче, чем был. Азмун с подсказками Семака и Бердыева прибавил, нападающий забил 19 мячей и отдал 2 ассиста.

Иранцу проще, работает в штрафной площади, находит удары с высоким xG. Показатель на 90 минут высоченный – 0.94, а у Дзюбы на треть скромнее – 0.65. При этом Сердар почти избавился от промахов из отличных позиций. Можно припомнить удары против «Рубина» и «Урала», но идет отлично.

Хватало гола с пенальти (реализовал 3 удара из 4), чтобы иметь 20 мячей, а это уже второй лучший показатель для сезона с тридцатью турами в 21 веке. Девятнадцати мячей хватит для победы в гонке снайперов, но аппетит пришел – Азмуну нужно всего два мяча для повторения рекорда форварда «Спартака» Веллитона – забил 21 гол в 2009-м году.

Трех результативных ударов Сердару хватит для абсолютного рекорда нового века для стандартного сезона из 30 туров. Сердар в такой форме, что за ним летом точно придут из топ-5. «Зениту» предстоит непростой трансферный выбор.

Хет-трик не значит деградацию РПЛ

Странно, что мысль настолько популярна. Видать, времена для людей непростые, настроены на негатив. Неудача в еврокубках – следствие скомканной подготовки, российские футболисты плохо реагируют на нагрузки, примерно как «Зенит» на уровень игры «Брюгге». Но есть много аргументов, почему титул Семака не ставит диагнозы всех лиге.

Во-первых, год назад «Локомотив» отстал на 15 очков, а до вчера разрыв составлял всего шесть. Во-вторых, «Зенит» не повторит прошлогодний результат. В-третьих, «Спартак» был лидером, а «Локомотив» прибавил во втором круге. ЦСКА , как и «Краснодар», меняли тренеров, тратили силы и уступали в еврокубках, совершили много ошибок.

«Рубин» или «Сочи» пока не команды о чемпионстве, как и молодое «Динамо». Возраст – важный показатель, ведь у «Зенита» 27.5 лет на брата, у команд Тедеско, Олича, Слуцкого и Шварца – от 24.6 до 25.8. Неопытные конкуренты подарили целые серии без побед над «Зенитом» в очных матчах.

Без таких усилий, как у «Рубина» — костьми легли, но 6 очков забрали, смена чемпиона была невозможной. Но «Спартак» набрал на 17 пунктов больше, чем в прошлом сезоне. ЦСКА повторил прошлогодний результат, но теперь это вызвало отставку тренера. «Рубин» подскочил на 15 пунктов, а «Динамо» на 8.

Да что там, «Сочи» улучшило свой показатель на 16 пунктов. Временные неудачи одного «Краснодара» или влияние рефери на позицию «Ростова» точно не говорят о «деградации РПЛ ». «Лион» играл в полуфинале ЛЧ , будучи седьмой командой чемпионата Франции. А их третий призер «Ренн» потом уступил «Краснодару».

Не все так линейно в футболе, как пытаются подавать, не добавляя аргументов и чисел. «Зенит» — солидная команда, справедливый чемпион. Но Семаку надо хорошенько подумать: как улучшить команду к осени? А вот «Спартак», ЦСКА , «Динамо» и «Рубин» прибавят, ведь наживут опыт и парочку точечных трансферов летом.

Не исключено, что через год эти команды будут такими же «гостеприимными» на поле для «Зенита», как и полицейские из Санкт-Петербурга для фанатов «Локомотива» с женщинами и детьми включительно. Не спешите хоронить РПЛ , пока нет оснований. Лиги, где есть фаворит, тоже могут развиваться и быть любопытными.

Федун, Галицкий и Орешкин – амбициозные люди. Вряд ли смирятся с вечными титулами «Зенита». Следующий сезон будет для Семака сложнее, чем этот, а пока можно праздновать, заслужили.