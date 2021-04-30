Шесть голов МЮ и новая неудача «Арсенала». Такие разные полуфиналы Лиги Европы

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сегодня, 02:30

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому», а «Арсенал» уступил «Вильярреалу». «Соккер.ру» — о том, как сложились полуфиналы в Лиге Европы.

Еврокубки в нынешнем сезоне получаются английскими. Как минимум в своей завершающей стадии. В четырех полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы поклонникам английской Премьер-Лиги есть кого поддерживать. Причем жребий так распорядился, что друг с другом на этой стадии английские команды не встречаются. В Лиге чемпионов «Челси» и «Манчестер Сити» добились весьма неплохих результатов в играх с «Реалом» и ПСЖ соответственно. Настал черед «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в Лиге Европы.

Не 7:1, но близко

Пожалуй, единственный полуфинал из четырех, в котором уже понятен победитель. МЮ почти вышел на свой показатель по забитым голам в ворота «Ромы» из легендарной дуэли в ЛЧ . Тогда было 7:1, теперь 6:2. Едва ли не то же самое. Общее количество голов так вообще идентично.

Конечно, всякое бывает, и сам этот счет указывает на то, что сюрпризы возможны. Но отыгрываться после такого весьма непросто – спасение «Ромы» будет чудом. А ведь после первого тайма ничто не предвещало беды. Да, «Рома» пропустила первой быстрый гол от Бруну Фернадеша, но уже спустя шесть минут сравняла счет с пенальти благодаря точному удару Пеллегрини, а по истечении получаса встречи Джеко вывел римлян вперед.

И уже начались воспоминания о том, за что кто-то когда-то критиковал МЮ . Всё это, кстати, сопровождалось просто валом невезения с точки зрения травм у «Ромы». Только за первый тайм римляне провели три вынужденные замены. К 37-й минуте с поля ушли Верету, Пау Лопес и Спинаццола, но «Рома» выигрывала и могла собой гордиться. В первую очередь, благодаря реализации моментов. Ведь у «Ромы» было всего два удара против пяти у МЮ . И оба – голевые.

Подавляющие показатели «Ман Юнайтед»

Добавим к этому тот факт, что римляне владели мячом чуть больше 35 процентов игрового времени, а точность их передач колебалась в районе 70 процентов. В общем, типичные показатели аутсайдера. Но до перерыва это были показатели везучего аутсайдера. А вот потом всё становилось на свои места. Дубль сумасшедшего по своему голевому чутью Кавани позволил МЮ вернуться в игру и стать лидером.

У Эдинсона, к слову, за последние пять матчей за «Юнайтед» пять голов и одна голевая передача – вкусил вторую молодость. Затем голы Фернандеша и Погба фактически приговорили «Рому» и заставили вспомнить, что очередные семь пропущенных где-то неподалеку. Правда, тут уж до такого римляне не опустились, но шестой все же дали забить – Гринвуд отличился и даже особо не праздновал, понимая, как это издевательски выглядит. Во втором тайме «Юнайтед» не просто собрался, а снес с поля «Рому». Та за второй тайм нанесла всего 3 удара, а МЮ – 15.

Да, травмы сломали игру римлянам, а потом и индивидуальные ошибки. Но они не могут говорить, что удача стояла к ним только спиной. Были отрезки надежды и большого везения. Только удачу нужно уметь ловить за хвост. МЮ , например, во втором тайме просто оттаскал ее и выжал всё возможное.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Я не думаю, что работа сделана, но мы сыграли хорошо. Мы справились с сильным соперником. «Рома» забила два мяча, получив всего два момента. У нее не было много моментов и в игре с «Аяксом». А вторую половину мы провели очень хорошо. Моя команда использовала большую часть своих моментов и обрела баланс после перерыва. Возможно, к перерыву мы выглядели неважно, но потом собрались. А голы – это детские ошибки.

Крис Смоллинг (защитник «Ромы»):

Очень разочарованы. Мы не смогли извлечь выгоду из первого тайма. Второй тайм стал чистым разочарованием. Пропущенные нами голы были нелепыми. Это испортило всю тяжелую работу, проделанную в первом тайме. В этом сезоне у нас было много травм. Это не повод пропускать так много, но подготовка была не идеальной.

«Арсенал», казалось, снова провалился...

Микелю Артете и многострадальному «Арсеналу», в который в нынешнем сезоне летят и камни, и тухлые помидоры, не повезло с соперником по полуфиналу Лиги Европы. Причем не столько с «Вильярреалом», сколько с его главным тренером – Унаи Эмери. У него какая-то мистическая связь с этим турниром. И как бы ни складывались дела в других местах, здесь Эмери чувствует себя как рыба в воде. «Канониры» это ощутили.

Тут не было такого сурового перевеса и парадоксального сценария, как в матче МЮ с «Ромой». Всё разворачивалось достаточно линейно и жестко. «Вильярреал» позволил «Арсеналу» чуть больше владеть мячом, но сам атаковал гораздо острее. В первом тайме у «канониров» не было ни одного удара в створ чужих ворот, тогда как у «Вильярреала» — три. И два из них оказались голевыми: после ударов Тригероса и Альбиоля. После такого подумалось, что «Арсенал» в очередной раз решил покинуть чат досрочно.

...но внезапно получил шанс

Лишь во второй половине гостям удалось кое-как найти ключи к чужой обороне. Что примечательно, сделал это «Арсенал» в меньшинстве, потому что на 57-й минуте удаление схлопотал Себальос. (Любопытно, что Артета как раз перед этим удалением думал заменить Дани – не успел). Но счет 0:2 практически означал бы вылет «канониров» — им катастрофически нужен был гол на выезде. И они его забили – Пепе отличился с пенальти.

После этого у «Вильярреала» удалили Капу, и игра перешла в режим сумятицы и перестроений. Здесь не было такого града голов и ударов, как в матче в Манчестере. Соперники в итоге пробили по девять раз в сторону ворот друг друга. Но напряжение можно было есть ложкой, вешать на него топор – и так далее. И уж точно ничего в этом противостоянии не ясно. Для обеих команд это турнир жизни – только он может спасти сезон. Тем интереснее.

Микель Артета (главный тренер «Арсенала»):

Конечно, мы не собирались проигрывать, но по тому сценарию, который развернулся, приходится принимать результат. Если уж и проигрывать, то это лучший счет, который мы могли бы получить. Было два разных тайма. Мы временами становились собой, хотя в первом тайме было много моментов, когда оказывались не похожими на себя. Мы давили, но подводила неточность, не хватало контроля, угроз и желания идти в штрафную. Во втором тайме это появилось. Уверен, что у нас еще есть шанс на успех.

Унаи Эмери (главный тренер «Вильярреала»):