Ахметова снова удалили, Ларссон убежал ото всех. Фонтан эмоций в дерби «Спартака» и ЦСКА

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вчера, 19:17

Судьи посовещались и решились на красную, а Джордан сделал разницу.

Удаление Ахметова

Конфликт современной трактовки и понятия о мужской борьбе. Цитируем правила футбола, раздел «серьезное нарушение Правил», ведь именно на него ориентировались Кукуян и Карасев:

Любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку или сзади с использованием одной или обеих ног с применением чрезмерной силы или угрожающей безопасности соперника, виновен в серьезном нарушении Правил.

Ахметов совершил бросок спереди, использовал одну ногу, но не применял чрезмерную силу. И тогда вступает «или». Угрожал ли безопасности соперника? Кукуяна консультировал арбитр ФИФА , которого отобрали на Евро-2020 – Карасев, и рефери рассудили, что эпизод об удалении.

Для полноты картины цитируем другое правило, которое подразумевает лишь желтую карточку, если игрок допустил опасную игру в безрассудной манере:

Опасная игра подразумевает любое действие, которое игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе) и включает помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму.

Ильзат явно пытался сыграть мяч, мог нанести травму и заставил Соболева притормозить, чтобы контакт не был излишне опасным для здоровья.

Кукуян и Карасев перестарались? Проблема снова в размытости формулировок и требовании защищать безопасность игроков с тщательностью, которой раньше не было. Такова позиция УЕФА и ФИФА .

Соболев в порядке, Ахметов сглупил. Впрочем, такие удаления видели в других лигах в этом сезоне, поэтому о предвзятости нет смысла говорить, а вот дискуссия о нюансах правил в разгаре.

Например, мяч попал в руку Айртону до ключевого эпизода, но к этому моменту не отматывали. Теперь многие скажут – чистое удаление Ахметова, был риск травмы, а им ответят, что желтой хватило бы.

Ход игры до удаления

Равным был счет, но не всегда игра. Поединок с большим количеством единоборств, с небольшим налетом хозяйского статуса от «Спартака», но без сэйвов Акинфеева. Пользуемся статистикой: до перерыва по ударам счет был 10:2, но одновременно по точным лишь 2:0.

По точности передач критической разницы не увидели, хотя обе команды частенько теряли мяч. «Спартак» владел мячом чаще, ЦСКА постоянно работал на втором этаже. Только в прессинге «красно-белые» заметно опережали соперника – 18 перехватов против 10. Команда Тедеско действовала смелее.

ЦСКА выжидал, когда соперник или остановится, или наоборот увлечется атаками большими силами. Но «Спартак» с Джикией на поле редко допускает голевые контратаки. Расчет ЦСКА не работал, не было ни одного удара в створ до удаления. Но и «Спартак» в равных составах играл шаблонно – суета без голов.

Удаление поломало игру

Неважно «армейцы» работали, середина поля в лице Ахметова, Облякова и Дзагоева не обеспечила плацдарм для обоснованных владением атак Влашича, Эджуке и Рондона. Если «Спартак» в равных составах имел подходы и возможность доставить мяч в штрафную площадь, то в большинстве стало проще.

Ларссон и первый тайм провел с умными решениями, а во втором его резкость и смекалка привели к голу. Сделал всё сам, убежал от оппонентов и, когда Акинфеев не поверил в удар в ближний угол, швед низом катнул мяч в ворота. Джордан явно человек драйва. Когда «Спартак» набирает скорость – форвард раскрывается. Если не поедет на Евро-2020, то тренер сборной Швеции совершит преступление против футбола.

А если Олич не заставит ЦСКА собраться, то «армейцев» не будет в еврокубках. Морально расклеились после пропущенного мяча, пошли фолы, удары мячом в соперника, не было спортивной злости и умелых атак, которыми можно заставить защиту Максименко с Гапоновым и Кутеповым не паниковать, но нервничать. В таких ситуациях многие сравнивают счет, когда собирают волю в кулак.

Олич не подготовился к победе

По-прежнему сложно понять, за счет чего «армейцы» собирались обыгрывать «Локомотив» и «Спартак»? Когда ставка на голое старание, а также на индивидуальные действия Влашича, Рондона и Эджуке, то примитивный подход не сработает, если сопернику тоже некуда отступать. ЦСКА не действовал ужасно, но и хорошего в их игре мало.

Понятно, что кадровые потери сказались – как минимум Фернандеса не хватало, и Магнуссон мог побежать за Ларссоном быстрее. Также не помешал бы Бохинен, удивили бы Крала и Зобнина новизной подхода и стиля. Но нет смысла сожалеть о том, что невозможно изменить, а вот вопрос к Оличу открыт. Был ли ЦСКА готов к трем очкам против «Спартака» на выезде?

В стиле «Уфы» сыграть команда Акинфеева, Влашича и Щенникова не могла – не умеют работать настолько низко. Одновременно перехода в атаку в полных составах не хватало. Вертикали не работали, фланги не помогли, едва успевали за группой атаки «Спартака». Олич ошибся изначально, когда думал, что отдаст мяч сопернику и дождется явно ошибки, раз на поле нет Жиго.

Победа «Спартака» на фоне удаления Ахметова

Если до удаления счет по ударам был 10:2, то после финального свистка – 22:5. По точным все плачевно для Олича, счет 6:0. Ивица впервые в футбольной карьере проиграл «Спартаку». Поскольку команды молодые, то часто их заманивают в ловушки на опыте. Так могут сделать «Локомотив», «Сочи» или «Зенит» — команды из числа самых возрастных.

А вот ЦСКА и «Спартак» — самые молодые. Но сегодня в схватке юности победил тот, кто изначально работал достаточно зрело, солидно, обстоятельнее и с пониманием минусов соперника. На Марадишвили толком не надавили, но и развернуть правый фланг в атаке ЦСКА не сумел. Промес слабо провел дерби, но на себя внимание отвлекал. Соболев много боролся и отдал пост Понсе, который тоже цеплялся за мяч.

«Спартак» вышел с настроем на победу, «армейцы» — чтобы в третий раз подряд не проиграть. Большая разница в подходе для футбола, и хотя очевидно влияние удаления на ход матча, нет ощущения, что Ларссон не создал бы гол самостоятельно в полных составах. «Спартак» был интереснее, а ЦСКА мог рассчитывать разве что на случайный момент, который Шкурин создал Чалову. Но Федор пробил так, как в обычно в этом сезоне – мимо ворот.