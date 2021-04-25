Ахметова снова удалили, Ларссон убежал ото всех. Фонтан эмоций в дерби «Спартака» и ЦСКА

Судьи посовещались и решились на красную, а Джордан сделал разницу.
Удаление Ахметова
Конфликт современной трактовки и понятия о мужской борьбе. Цитируем правила футбола, раздел «серьезное нарушение Правил», ведь именно на него ориентировались Кукуян и Карасев:
Любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку или сзади с использованием одной или обеих ног с применением чрезмерной силы или угрожающей безопасности соперника, виновен в серьезном нарушении Правил.
Ахметов совершил бросок спереди, использовал одну ногу, но не применял чрезмерную силу. И тогда вступает «или». Угрожал ли безопасности соперника? Кукуяна консультировал арбитр ФИФА, которого отобрали на Евро-2020 – Карасев, и рефери рассудили, что эпизод об удалении.
Для полноты картины цитируем другое правило, которое подразумевает лишь желтую карточку, если игрок допустил опасную игру в безрассудной манере:
Опасная игра подразумевает любое действие, которое игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе) и включает помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму.
Ильзат явно пытался сыграть мяч, мог нанести травму и заставил Соболева притормозить, чтобы контакт не был излишне опасным для здоровья.
Кукуян и Карасев перестарались? Проблема снова в размытости формулировок и требовании защищать безопасность игроков с тщательностью, которой раньше не было. Такова позиция УЕФА и ФИФА.
Соболев в порядке, Ахметов сглупил. Впрочем, такие удаления видели в других лигах в этом сезоне, поэтому о предвзятости нет смысла говорить, а вот дискуссия о нюансах правил в разгаре.
Например, мяч попал в руку Айртону до ключевого эпизода, но к этому моменту не отматывали. Теперь многие скажут – чистое удаление Ахметова, был риск травмы, а им ответят, что желтой хватило бы.
Ход игры до удаления
Равным был счет, но не всегда игра. Поединок с большим количеством единоборств, с небольшим налетом хозяйского статуса от «Спартака», но без сэйвов Акинфеева. Пользуемся статистикой: до перерыва по ударам счет был 10:2, но одновременно по точным лишь 2:0.
По точности передач критической разницы не увидели, хотя обе команды частенько теряли мяч. «Спартак» владел мячом чаще, ЦСКА постоянно работал на втором этаже. Только в прессинге «красно-белые» заметно опережали соперника – 18 перехватов против 10. Команда Тедеско действовала смелее.
ЦСКА выжидал, когда соперник или остановится, или наоборот увлечется атаками большими силами. Но «Спартак» с Джикией на поле редко допускает голевые контратаки. Расчет ЦСКА не работал, не было ни одного удара в створ до удаления. Но и «Спартак» в равных составах играл шаблонно – суета без голов.
Удаление поломало игру
Неважно «армейцы» работали, середина поля в лице Ахметова, Облякова и Дзагоева не обеспечила плацдарм для обоснованных владением атак Влашича, Эджуке и Рондона. Если «Спартак» в равных составах имел подходы и возможность доставить мяч в штрафную площадь, то в большинстве стало проще.
Ларссон и первый тайм провел с умными решениями, а во втором его резкость и смекалка привели к голу. Сделал всё сам, убежал от оппонентов и, когда Акинфеев не поверил в удар в ближний угол, швед низом катнул мяч в ворота. Джордан явно человек драйва. Когда «Спартак» набирает скорость – форвард раскрывается. Если не поедет на Евро-2020, то тренер сборной Швеции совершит преступление против футбола.
А если Олич не заставит ЦСКА собраться, то «армейцев» не будет в еврокубках. Морально расклеились после пропущенного мяча, пошли фолы, удары мячом в соперника, не было спортивной злости и умелых атак, которыми можно заставить защиту Максименко с Гапоновым и Кутеповым не паниковать, но нервничать. В таких ситуациях многие сравнивают счет, когда собирают волю в кулак.
Олич не подготовился к победе
По-прежнему сложно понять, за счет чего «армейцы» собирались обыгрывать «Локомотив» и «Спартак»? Когда ставка на голое старание, а также на индивидуальные действия Влашича, Рондона и Эджуке, то примитивный подход не сработает, если сопернику тоже некуда отступать. ЦСКА не действовал ужасно, но и хорошего в их игре мало.
Понятно, что кадровые потери сказались – как минимум Фернандеса не хватало, и Магнуссон мог побежать за Ларссоном быстрее. Также не помешал бы Бохинен, удивили бы Крала и Зобнина новизной подхода и стиля. Но нет смысла сожалеть о том, что невозможно изменить, а вот вопрос к Оличу открыт. Был ли ЦСКА готов к трем очкам против «Спартака» на выезде?
В стиле «Уфы» сыграть команда Акинфеева, Влашича и Щенникова не могла – не умеют работать настолько низко. Одновременно перехода в атаку в полных составах не хватало. Вертикали не работали, фланги не помогли, едва успевали за группой атаки «Спартака». Олич ошибся изначально, когда думал, что отдаст мяч сопернику и дождется явно ошибки, раз на поле нет Жиго.
Победа «Спартака» на фоне удаления Ахметова
Если до удаления счет по ударам был 10:2, то после финального свистка – 22:5. По точным все плачевно для Олича, счет 6:0. Ивица впервые в футбольной карьере проиграл «Спартаку». Поскольку команды молодые, то часто их заманивают в ловушки на опыте. Так могут сделать «Локомотив», «Сочи» или «Зенит» — команды из числа самых возрастных.
А вот ЦСКА и «Спартак» — самые молодые. Но сегодня в схватке юности победил тот, кто изначально работал достаточно зрело, солидно, обстоятельнее и с пониманием минусов соперника. На Марадишвили толком не надавили, но и развернуть правый фланг в атаке ЦСКА не сумел. Промес слабо провел дерби, но на себя внимание отвлекал. Соболев много боролся и отдал пост Понсе, который тоже цеплялся за мяч.
«Спартак» вышел с настроем на победу, «армейцы» — чтобы в третий раз подряд не проиграть. Большая разница в подходе для футбола, и хотя очевидно влияние удаления на ход матча, нет ощущения, что Ларссон не создал бы гол самостоятельно в полных составах. «Спартак» был интереснее, а ЦСКА мог рассчитывать разве что на случайный момент, который Шкурин создал Чалову. Но Федор пробил так, как в обычно в этом сезоне – мимо ворот.
«Красно-белые» несколько раз разозлили Тедеско и заставили фанатов нервничать, но по сумме действий ЦСКА точно не выиграл дерби. А у «Спартака» три очка и надежда на «Зенит» — если Дзюба переиграет «Локомотив», то у Доменико будет шанс финишировать вторым. Прогноз футбольной погоды на последние туры: в еврокубковой зоне будет жарко.
Он бьёт в ногу, думая, что там есть щиток и она не сломается. А если щиток сползёт или ты возьмёшь чуть выше? Что это значит? Какая-то неоправданная жестокость.
По большому счёту, у меня нет претензий к Кукуяну и Карасёву. Что касается момента с рукой, я слушал в перерыве Газзаева и Рахимова. Не поймёшь – свистят, не свистят. Есть примеры, когда не свистели, когда отменяли пенальти с такой рукой. На фоне всего ужаса, который творится в нашем судействе, вопрос с рукой — мизерный и не стоит того, чтобы на нём заостряли внимание. О руке бы никто не вспомнил, если бы не красная карточка, которая стала следствием этого эпизода. Были повод и основания дать красную карточку: Ахметов играл в мяч, но при этом он очень жёстко шёл ногой дальше и после игры в мяч даже не пытался её остановить, а продолжил движение прямо в ногу Соболеву. Поскольку до этого была рубка, парень зажёгся и на эмоциях не смог остановить себя. Я думаю, что подспудно он всё-таки пытался сделать Соболеву неприятно. Раз все судьи посмотрели этот эпизод и показали карточку, прекрасно понимая резонанс, который будет после этого, значит, они были уверены в своих действиях.
И это написал Червиченко. Напомню , что за последние годы нет более брызжущего ядом в сторону Спартака,человека, которого в своё время болельщики буквально вышвырнули из Спартака...
Он бьёт в ногу, думая, что там есть щиток и она не сломается. А если щиток сползёт или ты возьмёшь чуть выше? Что это значит? Какая-то неоправданная жестокость.
По большому счёту, у меня нет претензий к Кукуяну и Карасёву. Что касается момента с рукой, я слушал в перерыве Газзаева и Рахимова. Не поймёшь – свистят, не свистят. Есть примеры, когда не свистели, когда отменяли пенальти с такой рукой. На фоне всего ужаса, который творится в нашем судействе, вопрос с рукой — мизерный и не стоит того, чтобы на нём заостряли внимание. О руке бы никто не вспомнил, если бы не красная карточка, которая стала следствием этого эпизода. Были повод и основания дать красную карточку: Ахметов играл в мяч, но при этом он очень жёстко шёл ногой дальше и после игры в мяч даже не пытался её остановить, а продолжил движение прямо в ногу Соболеву. Поскольку до этого была рубка, парень зажёгся и на эмоциях не смог остановить себя. Я думаю, что подспудно он всё-таки пытался сделать Соболеву неприятно. Раз все судьи посмотрели этот эпизод и показали карточку, прекрасно понимая резонанс, который будет после этого, значит, они были уверены в своих действиях.
И это написал Червиченко. Напомню , что за последние годы нет более брызжущего ядом в сторону Спартака,человека, которого в своё время болельщики буквально вышвырнули из Спартака...
Фол будет только если после такого касания рукой будет забит гол или отдана голевая передача, тогда гол отменят. И то это правило уберут со следующего сезона.
Фол будет только если после такого касания рукой будет забит гол или отдана голевая передача, тогда гол отменят. И то это правило уберут со следующего сезона.
Так как перед этим моментом был момент где игрок спартака сыграл рукой, но Кукуян не захотел свистнуть.
Так как перед этим моментом был момент где игрок спартака сыграл рукой, но Кукуян не захотел свистнуть.
По счету, думаю ЦСКА во втором тайме наиграл на гол, но так бездарно транжирить моменты умеют только они.
Фраза "случайный момент, который Шкурин создал Чалову" - это из области анекдотов. Если момент кто-то создал, то он уже не случайный.
По счету, думаю ЦСКА во втором тайме наиграл на гол, но так бездарно транжирить моменты умеют только они.
Фраза "случайный момент, который Шкурин создал Чалову" - это из области анекдотов. Если момент кто-то создал, то он уже не случайный.
итоговый результат справедлив ... не получилось у гостей
итоговый результат справедлив ... не получилось у гостей
Судьи об этом знали, и подспудно это свою роль сыграло в принятии такого решения; можно было обойтись ,,ж" карточкой, ведь никто не пострадал, лишь Соболев симулировал адские муки. Злого умысла у Ахметова не было, просто был жесткий контакт после игры в мяч: такие контакты довольно часто встречаются в игре, игре , не в балете. За борцовские приемы теперь не удаляют, а за касание ногой в шиток другого футболиста-вон с поля?
Интересно! Игра только началась, и если только допустить, что удаление 50 но 50, что, на мой взгляд не так( ,,ж" и все), то почему выбрали жесткое решение, испортив игру и настроение зрителей? Боялись новой истерики? Тогда зачем футбол и такие судьи?
Судьи об этом знали, и подспудно это свою роль сыграло в принятии такого решения; можно было обойтись ,,ж" карточкой, ведь никто не пострадал, лишь Соболев симулировал адские муки. Злого умысла у Ахметова не было, просто был жесткий контакт после игры в мяч: такие контакты довольно часто встречаются в игре, игре , не в балете. За борцовские приемы теперь не удаляют, а за касание ногой в шиток другого футболиста-вон с поля?
Интересно! Игра только началась, и если только допустить, что удаление 50 но 50, что, на мой взгляд не так( ,,ж" и все), то почему выбрали жесткое решение, испортив игру и настроение зрителей? Боялись новой истерики? Тогда зачем футбол и такие судьи?
В ветке вконтакте армейцев забанили, решил здесь примазаться?
В ветке вконтакте армейцев забанили, решил здесь примазаться?
Позиция игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника.
Стюарт Даллас, в этом случае, подсчитывается как полузащитник.
Подробнее тут:
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=58
В спойлере "Начисление очков".
Позиция игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника.
Стюарт Даллас, в этом случае, подсчитывается как полузащитник.
Подробнее тут:
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=58
В спойлере "Начисление очков".
Я говорю о том, что дело не в моментах, дело в системе. Постоянные судейские ошибки, разные трактовки одинаковых моментов. Ошибки ВАР. Посещение чиновниками судейской комнаты. Игры рукой, созданные на фотошопе. Игра до 99-й минуты. Комиссия по работе судей, возглавляемая отцом главного судьи. Вот это всё... Это что такое? Почему у нас глава РФС, который за всё это в ответе - открытый болельщик Зенита? Как это понимать? А 10 игроков Зенита в составе Сочи? А 100% проигрышей сочинцев Зениту?
Чемпионом в третий раз подряд станет Зенит. Или как питерцы себя называют "доминаторы". Но вопросов всё больше. Это моё оценочное суждение, но я не один такой. Нас ждет и 4-е чемпионство Зенита, и 5-е. И конечно его блестящая игра в еврокубках.
Но это не потому, что другие команды слабые. Это потому, что от команд мало что зависит. Нашим футболом руководят не футбольные люди, не профессионалы. Складывается ощущение, что мы не футбол смотрим, а некое противостояние богачей. И я не могу себя заставить переживать искренние эмоции по этому поводу. Так что... пока перестаю смотреть РПЛ. Хоть и болею за Спартак с 10-ти лет. Но нужен перерыв. Так как я не понимаю, как переживать, зная, что судьба чемпионства решена еще в начале сезона, а место команды зависит не от команды.
Я говорю о том, что дело не в моментах, дело в системе. Постоянные судейские ошибки, разные трактовки одинаковых моментов. Ошибки ВАР. Посещение чиновниками судейской комнаты. Игры рукой, созданные на фотошопе. Игра до 99-й минуты. Комиссия по работе судей, возглавляемая отцом главного судьи. Вот это всё... Это что такое? Почему у нас глава РФС, который за всё это в ответе - открытый болельщик Зенита? Как это понимать? А 10 игроков Зенита в составе Сочи? А 100% проигрышей сочинцев Зениту?
Чемпионом в третий раз подряд станет Зенит. Или как питерцы себя называют "доминаторы". Но вопросов всё больше. Это моё оценочное суждение, но я не один такой. Нас ждет и 4-е чемпионство Зенита, и 5-е. И конечно его блестящая игра в еврокубках.
Но это не потому, что другие команды слабые. Это потому, что от команд мало что зависит. Нашим футболом руководят не футбольные люди, не профессионалы. Складывается ощущение, что мы не футбол смотрим, а некое противостояние богачей. И я не могу себя заставить переживать искренние эмоции по этому поводу. Так что... пока перестаю смотреть РПЛ. Хоть и болею за Спартак с 10-ти лет. Но нужен перерыв. Так как я не понимаю, как переживать, зная, что судьба чемпионства решена еще в начале сезона, а место команды зависит не от команды.