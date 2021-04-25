ГлавнаяБлогиЗабыли спросить

Ахметова снова удалили, Ларссон убежал ото всех. Фонтан эмоций в дерби «Спартака» и ЦСКА

вчера, 19:17
00:00 / 00:00

Судьи посовещались и решились на красную, а Джордан сделал разницу.

Удаление Ахметова

Конфликт современной трактовки и понятия о мужской борьбе. Цитируем правила футбола, раздел «серьезное нарушение Правил», ведь именно на него ориентировались Кукуян и Карасев:

Любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку или сзади с использованием одной или обеих ног с применением чрезмерной силы или угрожающей безопасности соперника, виновен в серьезном нарушении Правил.

Ахметов совершил бросок спереди, использовал одну ногу, но не применял чрезмерную силу. И тогда вступает «или». Угрожал ли безопасности соперника? Кукуяна консультировал арбитр ФИФА, которого отобрали на Евро-2020 – Карасев, и рефери рассудили, что эпизод об удалении.

Для полноты картины цитируем другое правило, которое подразумевает лишь желтую карточку, если игрок допустил опасную игру в безрассудной манере:

Опасная игра подразумевает любое действие, которое игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе) и включает помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму.

Ильзат явно пытался сыграть мяч, мог нанести травму и заставил Соболева притормозить, чтобы контакт не был излишне опасным для здоровья.

Кукуян и Карасев перестарались? Проблема снова в размытости формулировок и требовании защищать безопасность игроков с тщательностью, которой раньше не было. Такова позиция УЕФА и ФИФА.

Соболев в порядке, Ахметов сглупил. Впрочем, такие удаления видели в других лигах в этом сезоне, поэтому о предвзятости нет смысла говорить, а вот дискуссия о нюансах правил в разгаре.

Например, мяч попал в руку Айртону до ключевого эпизода, но к этому моменту не отматывали. Теперь многие скажут – чистое удаление Ахметова, был риск травмы, а им ответят, что желтой хватило бы.

Ход игры до удаления

Равным был счет, но не всегда игра. Поединок с большим количеством единоборств, с небольшим налетом хозяйского статуса от «Спартака», но без сэйвов Акинфеева. Пользуемся статистикой: до перерыва по ударам счет был 10:2, но одновременно по точным лишь 2:0.

По точности передач критической разницы не увидели, хотя обе команды частенько теряли мяч. «Спартак» владел мячом чаще, ЦСКА постоянно работал на втором этаже. Только в прессинге «красно-белые» заметно опережали соперника – 18 перехватов против 10. Команда Тедеско действовала смелее.

ЦСКА выжидал, когда соперник или остановится, или наоборот увлечется атаками большими силами. Но «Спартак» с Джикией на поле редко допускает голевые контратаки. Расчет ЦСКА не работал, не было ни одного удара в створ до удаления. Но и «Спартак» в равных составах играл шаблонно – суета без голов.

Удаление поломало игру

Неважно «армейцы» работали, середина поля в лице Ахметова, Облякова и Дзагоева не обеспечила плацдарм для обоснованных владением атак Влашича, Эджуке и Рондона. Если «Спартак» в равных составах имел подходы и возможность доставить мяч в штрафную площадь, то в большинстве стало проще.

Ларссон и первый тайм провел с умными решениями, а во втором его резкость и смекалка привели к голу. Сделал всё сам, убежал от оппонентов и, когда Акинфеев не поверил в удар в ближний угол, швед низом катнул мяч в ворота. Джордан явно человек драйва. Когда «Спартак» набирает скорость – форвард раскрывается. Если не поедет на Евро-2020, то тренер сборной Швеции совершит преступление против футбола.

А если Олич не заставит ЦСКА собраться, то «армейцев» не будет в еврокубках. Морально расклеились после пропущенного мяча, пошли фолы, удары мячом в соперника, не было спортивной злости и умелых атак, которыми можно заставить защиту Максименко с Гапоновым и Кутеповым не паниковать, но нервничать. В таких ситуациях многие сравнивают счет, когда собирают волю в кулак.

Олич не подготовился к победе

По-прежнему сложно понять, за счет чего «армейцы» собирались обыгрывать «Локомотив» и «Спартак»? Когда ставка на голое старание, а также на индивидуальные действия Влашича, Рондона и Эджуке, то примитивный подход не сработает, если сопернику тоже некуда отступать. ЦСКА не действовал ужасно, но и хорошего в их игре мало.

Понятно, что кадровые потери сказались – как минимум Фернандеса не хватало, и Магнуссон мог побежать за Ларссоном быстрее. Также не помешал бы Бохинен, удивили бы Крала и Зобнина новизной подхода и стиля. Но нет смысла сожалеть о том, что невозможно изменить, а вот вопрос к Оличу открыт. Был ли ЦСКА готов к трем очкам против «Спартака» на выезде?

В стиле «Уфы» сыграть команда Акинфеева, Влашича и Щенникова не могла – не умеют работать настолько низко. Одновременно перехода в атаку в полных составах не хватало. Вертикали не работали, фланги не помогли, едва успевали за группой атаки «Спартака». Олич ошибся изначально, когда думал, что отдаст мяч сопернику и дождется явно ошибки, раз на поле нет Жиго.

Победа «Спартака» на фоне удаления Ахметова

Если до удаления счет по ударам был 10:2, то после финального свистка – 22:5. По точным все плачевно для Олича, счет 6:0. Ивица впервые в футбольной карьере проиграл «Спартаку». Поскольку команды молодые, то часто их заманивают в ловушки на опыте. Так могут сделать «Локомотив», «Сочи» или «Зенит» — команды из числа самых возрастных.

А вот ЦСКА и «Спартак» — самые молодые. Но сегодня в схватке юности победил тот, кто изначально работал достаточно зрело, солидно, обстоятельнее и с пониманием минусов соперника. На Марадишвили толком не надавили, но и развернуть правый фланг в атаке ЦСКА не сумел. Промес слабо провел дерби, но на себя внимание отвлекал. Соболев много боролся и отдал пост Понсе, который тоже цеплялся за мяч.

«Спартак» вышел с настроем на победу, «армейцы» — чтобы в третий раз подряд не проиграть. Большая разница в подходе для футбола, и хотя очевидно влияние удаления на ход матча, нет ощущения, что Ларссон не создал бы гол самостоятельно в полных составах. «Спартак» был интереснее, а ЦСКА мог рассчитывать разве что на случайный момент, который Шкурин создал Чалову. Но Федор пробил так, как в обычно в этом сезоне – мимо ворот.

«Красно-белые» несколько раз разозлили Тедеско и заставили фанатов нервничать, но по сумме действий ЦСКА точно не выиграл дерби. А у «Спартака» три очка и надежда на «Зенит» — если Дзюба переиграет «Локомотив», то у Доменико будет шанс финишировать вторым. Прогноз футбольной погоды на последние туры: в еврокубковой зоне будет жарко.

Французская мелодрама: «Лион», «Монако» и женщина между ними
22 апреляСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии7
ЦСКА в руинах разгрома, а «Локомотив» одержал 10-ю победу подряд и сыграет в финале Кубка России
21 апреляАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии31
День рождения – грустный праздник. «Спартак» проиграл «Уфе» в день 99-летия клуба
18 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии12
Луческу сверг «Шахтёр». Юное «Динамо» возвращает чемпионство
18 апреляСтанислав Горин в блоге Смотри ширеКомментарии6
Тухель показал, как надо играть против «Сити». Закрывшийся в обороне «Челси» прошёл в финал Кубка Англии
18 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии11
Невезучий «Аякс», вечный Эмери и привычные МЮ с «Арсеналом». В Лиге Европы определилась четвёрка лучших
16 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 17:47, ред.
Наверное, это самое скучное и пресное дерби за последние десять лет. Но при этом, скорее всего, одно из самых грубых за последнее время. Столько жёстких столкновений давно не видел. Сложилось впечатление, что помимо забитых мячей ребята пытались перебить друг друга. Причём это была не симуляция, а реальные жёсткие стыки — аж щитки хрустели. Прочитал мнение Ахметова по поводу удаления, когда он говорит: «А что такого? Я же в щиток попал». Это немножко странно.

Он бьёт в ногу, думая, что там есть щиток и она не сломается. А если щиток сползёт или ты возьмёшь чуть выше? Что это значит? Какая-то неоправданная жестокость.

По большому счёту, у меня нет претензий к Кукуяну и Карасёву. Что касается момента с рукой, я слушал в перерыве Газзаева и Рахимова. Не поймёшь – свистят, не свистят. Есть примеры, когда не свистели, когда отменяли пенальти с такой рукой. На фоне всего ужаса, который творится в нашем судействе, вопрос с рукой — мизерный и не стоит того, чтобы на нём заостряли внимание. О руке бы никто не вспомнил, если бы не красная карточка, которая стала следствием этого эпизода. Были повод и основания дать красную карточку: Ахметов играл в мяч, но при этом он очень жёстко шёл ногой дальше и после игры в мяч даже не пытался её остановить, а продолжил движение прямо в ногу Соболеву. Поскольку до этого была рубка, парень зажёгся и на эмоциях не смог остановить себя. Я думаю, что подспудно он всё-таки пытался сделать Соболеву неприятно. Раз все судьи посмотрели этот эпизод и показали карточку, прекрасно понимая резонанс, который будет после этого, значит, они были уверены в своих действиях.

И это написал Червиченко. Напомню , что за последние годы нет более брызжущего ядом в сторону Спартака,человека, которого в своё время болельщики буквально вышвырнули из Спартака...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 17:04
Вспомните как в прошлый раааааазз Кукуян судил Спартак и какой гол тогда засчитали Напомню, что вся Европа ржала над нашим судейством так как это было пособие для судей как судить нельзя. И это было именно про Кукуяна который засудил именно Спартак и теперь внезапно стал спартаковским. Газпромовские фантазёры именно такие .....
SPV
SPV ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:17
    Николай 86
    Николай 86 ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 13:28
    По нынешним правилам это не нарушение. Если футболист играет ногой (именно сам играет, а не в нее попадает мяч), и после этого от ноги мяч отскакивает в руку - можно продолжать.
    Фол будет только если после такого касания рукой будет забит гол или отдана голевая передача, тогда гол отменят. И то это правило уберут со следующего сезона.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 12:06
    Судья ошибся удалив Ахметова.
    Так как перед этим моментом был момент где игрок спартака сыграл рукой, но Кукуян не захотел свистнуть.
    oncha
    oncha
    сегодня в 10:52
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      сегодня в 10:25
      Самое позитивное,что можно извлечь с этого матча,это та заряженность,та самоотдача,тот моральный дух с которым вышел Спартак на матч и провёл его.Вот чего не хватало в играх с Локо и Ухой(Уфой)...Осталось всего три тура,которые решат всё,и просто необходимо подготовить команду психологически на игру победную в каждом из матчей.Удачи команде и чуточку везения.
      M.S.1967
      M.S.1967
      сегодня в 10:10
      Почитаешь отчет о матче, море событий - удаление Ахметова, прорыв и гол Ларссона, моменты (полумоменты) у ворот, неплохая игра Акинфеева. А по сути очень скучный матч.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      сегодня в 09:16
      Удаление не заслуженное. Не только по правилам футбола, но и по обычному здравому смыслу. Ахметов играл в мяч и попал сначала в мяч и в его действиях явно не было умысла нанести травму сопернику и это не было опасно для жизни Соболева, ведь удар пришелся в щиток. Аналогии с недавним матчем АПЛ не уместны - не бывает двух полностью одинаковых эпизодов и судьи АПЛ - не образец для подражания.
      По счету, думаю ЦСКА во втором тайме наиграл на гол, но так бездарно транжирить моменты умеют только они.
      Фраза "случайный момент, который Шкурин создал Чалову" - это из области анекдотов. Если момент кто-то создал, то он уже не случайный.
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:21
      удаление не бесспорное,
      итоговый результат справедлив ... не получилось у гостей
      Valeron112
      Valeron112
      сегодня в 05:02
      Как говорят коментаторы" Матч походу Тв" здесь были заменены , которые могли случиться...ок, а где врач в полуза́щите и жёлтая генди́ректору скажем ЦСКА, дабы не обидеть армейцев) Штраф бухгалтерскому составу Спартака?) Ужас ни скандалов , ни интриг ...Всего 1-0
      vinyardrip
      vinyardrip ответ Сп62 (раскрыть)
      сегодня в 00:55
      ну серьезно, зачем придумывать то, чего не было. таких моментов обычно гора, тем паче дерби и арбитр позволял так играть. решение не логично и да этим решением испорчен весь матч
      Сп62
      Сп62
      вчера в 21:29
      Почему то все смотрят на игру Ахметова в мяч. Я уверен, что Карасёв обратил внимание судьи на движение игрока правой ногой, которое было направлено в правое колено Соболева. Именно после этого удара Соболев мог оказаться на больничной койке с порванными связками. Грубейшее нарушение правил, а не игра щёчкой.
      Artem Saribekyan
      Artem Saribekyan
      вчера в 21:05
      Недавняя истерика Спартака свою роль сыграла, не могла не сыграть... Судейским эти вопли не нужны, тем более новые.
      Судьи об этом знали, и подспудно это свою роль сыграло в принятии такого решения; можно было обойтись ,,ж" карточкой, ведь никто не пострадал, лишь Соболев симулировал адские муки. Злого умысла у Ахметова не было, просто был жесткий контакт после игры в мяч: такие контакты довольно часто встречаются в игре, игре , не в балете. За борцовские приемы теперь не удаляют, а за касание ногой в шиток другого футболиста-вон с поля?
      Интересно! Игра только началась, и если только допустить, что удаление 50 но 50, что, на мой взгляд не так( ,,ж" и все), то почему выбрали жесткое решение, испортив игру и настроение зрителей? Боялись новой истерики? Тогда зачем футбол и такие судьи?
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      вчера в 20:41
      Сухина будет в предбаннике, причем у всех) Нравится-не нравится - терпи моя красавица) Не Дай Бог Локо вытащит чемпионство.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:27
      Наступаете на наши ГРАБЛИ.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 20:14
      Но не удаление причина проигрыша. Слишком пассивная и осторожная игра была и до этого. Просто 6 человек с травмами. Нет состава. Даже когда 1-2 выпадают и то трудно, а сегодня не было Марио, Магнуссона, Кучаева, Бохинена, Зайнутдинова, Сигурдссона. И это все игроки старта. Так что чудес не бывает, все по делу. А по большому счету сбывается мой прогноз месячной давности. Назначение Олича - это авантюра. Причина очевидна. Доигрывать сезон надо было с Ганчаром и спокойно без суеты искать тренера, чтобы он начал сезон, познакомившись с командой летом.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:04
      По мне только желтая.
      neukomm
      neukomm ответ d_fincher (раскрыть)
      вчера в 20:04
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        вчера в 20:03
        Кукуян не причем. Это Карасев на ВАР так решил. Кукуян даже нарушения на желтую там не увидел. Хотя фол 50 на 50 на красную. Ахметов слишком агрессивно шел.
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 19:46
        Кукуян испортил Дерби. Это не фол на красную. Какое же у нас судейство убогое. Даже не по сегоднейшему матчу , а в целом в РПЛ.
        alexgurzan
        alexgurzan ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
        вчера в 19:40, ред.
        Добрый вечер.
        Позиция игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника.
        Стюарт Даллас, в этом случае, подсчитывается как полузащитник.

        Подробнее тут:
        https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=58
        В спойлере "Начисление очков".
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук
        вчера в 19:38
        Спартак попадает в еврокубки. ЦСКА собирается с силами. пока так. Но впереди еще три тура.
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 19:28
        Хоть я и болельщик Спартака, но мне не западло признать, что удалять Ахметова было нельзя. За 5 секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений. Когда в матче Сочи-Спартак было 2 мутных пенальти даже болельщикам ЦСКА было очевидно, что у Спартака просто отобрали победу.

        Я говорю о том, что дело не в моментах, дело в системе. Постоянные судейские ошибки, разные трактовки одинаковых моментов. Ошибки ВАР. Посещение чиновниками судейской комнаты. Игры рукой, созданные на фотошопе. Игра до 99-й минуты. Комиссия по работе судей, возглавляемая отцом главного судьи. Вот это всё... Это что такое? Почему у нас глава РФС, который за всё это в ответе - открытый болельщик Зенита? Как это понимать? А 10 игроков Зенита в составе Сочи? А 100% проигрышей сочинцев Зениту?

        Чемпионом в третий раз подряд станет Зенит. Или как питерцы себя называют "доминаторы". Но вопросов всё больше. Это моё оценочное суждение, но я не один такой. Нас ждет и 4-е чемпионство Зенита, и 5-е. И конечно его блестящая игра в еврокубках.

        Но это не потому, что другие команды слабые. Это потому, что от команд мало что зависит. Нашим футболом руководят не футбольные люди, не профессионалы. Складывается ощущение, что мы не футбол смотрим, а некое противостояние богачей. И я не могу себя заставить переживать искренние эмоции по этому поводу. Так что... пока перестаю смотреть РПЛ. Хоть и болею за Спартак с 10-ти лет. Но нужен перерыв. Так как я не понимаю, как переживать, зная, что судьба чемпионства решена еще в начале сезона, а место команды зависит не от команды.
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        вчера в 19:26
        Добрый вечер, Стюарт Даллас на позиции защитника, а баллы начислены как за полузащитника?
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100