Дырявая стенка и бесполезный Мбаппе. ПСЖ проиграл «Манчестер Сити»

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сегодня, 02:24

«Манчестер Сити» проспал весь первый тайм, но успел прийти ко второму и добыть победу над ПСЖ . «Соккер.ру» — о грубых ошибках парижан.

Разные таймы

От противостояния таких команд, которые грезят о победе в Лиге чемпионов и положили на эту цель невероятные ресурсы, можно было ждать двух кардинально разных сценариев развития первого матча. От полного ступора и вялого катания с осторожными попытками обострить до максимальной феерии и фейерверка. Получился некий промежуточный вариант.

«Сити» уповал с самого начала на контроль мяча и размеренный подход, а ПСЖ после стартовых минут притирки планомерно перешел к давлению за счет очень резких прорывов, в первую очередь, Неймара и Мбаппе. В какой-то момент «горожане» стали такими задерганными, что даже стали робеть и бояться. Это было в первом тайме.

К тому моменту ПСЖ уже вел со счетом 1:0, завершив голом с углового мощный отрезок остроты. «Сити» не был похож на себя в своей малоподвижности, прижиманию к штрафной и неточным длинным выносам мяча. Не спасал даже поиск креатива от Де Брюйне и Фодена, которые обычно сильно освежают игру «Манчестера». По первому тайму казалось, что у «Сити» нет шансов. Но что делает ПСЖ ? Правильно. Всё портит сам.

Высокая цена ошибки

Многие восхищены вторым таймом в исполнении «Сити», однако не стоит недооценивать заслугу самого ПСЖ в итоговом результате. «Горожане» действительно прибавляют в движении, в злости, в нацеленности на ворота и разнообразии приемов. К вялому катанию мяча они добавили динамику и кое-какую изобретательность с постоянным прессингом и накрытием соперника на его же половине поля.

Это наложилось на ставшую какой-то болезнью ПСЖ привычку не доделывать до конца начатое. Почему-то парижане считают, что всё длится гораздо меньше, чем на самом деле. Вспомните, как они могли разрывать «Баварию» в первом тайме ответной игры, а потом прижались к воротам и едва-едва не вылетели. Или сначала разгромили «Барселону», а потом в ответном матче страдали от нее, удерживая добытое преимущество. Так получилось и здесь.

В первом тайме ПСЖ не оставил шанса «Сити», а после перерыва решил уже не играть. Так что это, скорее, даже не особенность матч-менеджмента от Гвардиолы, а какая-то невнятная черта игры ПСЖ . Так или иначе ведь само изменение игрового стиля, его заметное усиление со стороны «горожан» не привело к голам. Все три ключевых события второго тайма и, следовательно, игры случились из-за четких ошибок конкретных людей. Да, можно сказать, что их своим давлением спровоцировал «Сити». Но провоцировать и добиваться прямым действием – это разные вещи.

Сравняли счет «горожане» не благодаря нарисовавшейся откуда-то гениальной комбинации, а из-за ошибки Наваса, который задумался, испугался того, что надвигающийся мяч кем-то будет переправлен, поэтому прыгнул в последний момент и зевнул его под штангу.

И второй гол взялся не из-за какой-то стремительной умопомрачительной многоходовки, а потому что Паредес и Кимпембе при ударе противника со штрафного решили зачем-то расступиться и не оставили шансов своему вратарю. Марез ведь пробил со стандарта не гениально, а даже плохо. Он пробил в стенку. Разве можно бить просто в стенку, всерьез рассчитывая, что игроки на таком уровне просто расступятся? Нет, конечно. Он пробил неважно, но Паредес и Кимпембе сделали так, чтобы игра развернулась.

Третье ключевое событие – удаление. Оно случилось в самый неподходящий момент, когда у ПСЖ была возможность доказать всем, что эта команда умеет выходить из режима «доигрывания» с середины встречи и возобновить натиск. Не было возможности – на Гейе напали бесы и заставили сыграть очень опасно против Гюндогана. С размаху прямой ногой в воздухе сзади в очень травмоопасную зону над пяткой. Чудом Илкай не получил серьезной травмы.

Поэтому удаление справедливо. Кстати, кто-то может поставить в упрек судье, что он не удалил через некоторое время Де Брюйне, когда тот наступил на ногу Данилу. Но рефери довольно четко прочувствовал разницу между красной и желтой карточкой. Все-таки фол Кевина был гораздо менее травмоопасным и «мясным», хотя и выглядел тоже «прилетом в ногу».

После сокрушительных событий второго тайма ПСЖ оставалось только отбиваться и надеяться, что «Сити» не забьет третий, который стал бы похоронным. Этого не случилось, поэтому шансы у парижан остаются. Все-таки это очень классная команда, которая умеет создавать много моментов в игре с любым соперником. У нее всегда есть возможности забить несколько мячей в каждой игре. Другое дело – как ими пользоваться. Теперь увидим, наконец, как ПСЖ не пытается сохранить добытое в дебюте, а наверстывает потерянное в нем.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (4) – 11 (6)

Полное равенство по ударам означает и примерное равенство по реальным острым эпизодам. Пожалуй, что так и есть. Только распределились они неравномерно между командами. За ПСЖ остался стартовый фрагмент, а за «горожанами» — финальный. Ведь еще к перерыву парижане нанесли десять ударов и четыре в створ.

Как видим, за весь второй тайм они добавили к своей статистике всего один неточный удар. А вот «Сити», который в первой половине почти не бил, по этому показателю догнал соперника, а по точным попаданиям даже перегнал.

Самым бьющим стал Ди Мария с четырьмя попытками. Тем показательнее, что когда у ПСЖ всё стало плохо после удаления Гейе, пришлось заменять именно Анхеля – не до жиру. А одним из антигероев стал Мбаппе, который вроде как прорываться старался много, но был в изоляции, когда речь заходила об ударах. Впервые в Лиге чемпионов за матч Килиан не нанес ни одного удара.

Владение мячом (точность передач): 43% (88%) — 57% (93%)

Мы привыкли к тому, что у команд на таком уровне игры и турнира, точность передач составляет в районе 90 процентов в любых обстоятельствах. Так получилось и на этот раз. Но «Сити» и тут умудрился выделиться, добившись феноменальных 93 процентов точности. Это команда Гвардиолы очень хорошо умеет. «Сити» совершил 656 точных паса, тогда как ПСЖ только 421. Да и пробежали «горожане» гораздо больше – 107,4 км против 102,6 км, но тут нужно иметь в виду, что у парижан какое-то время было на одного игрока меньше.

Еще статистика

Гейе стал первым с сезона-2012/13 футболистом, который дважды за один сезон Лиги чемпионов получал красные карточки. Тогда это был Альваро Арбелоа. А еще такое «достижение» покорялось Эдгару Давидсу (2001/02), Зинедину Зидану (2000/01) и Юрию Ковтуну (1999/00).

«Манчестер Сити» выиграл десять матчей в текущей Лиге чемпионов, проведя 11 встреч. Это лучший результат для английских клубов за всю историю ЛЧ после изменения формата в 2004 году.

Впервые за пять лет ПСЖ в Лиге чемпионов за один тайм нанес только один удар. В последний раз такое бывало в 2016 году в игре… с «Манчестер Сити». Отметим, что «горожане» еще ни разу не проигрывали парижанам: две ничьи (в 2008-м и 2016-м), две победы (в 2016-м и 2021-м).

«Манчестер Сити» выиграл шесть матчей подряд в Лиге чемпионов. В последний раз среди английских команд в главном еврокубке шесть побед подряд одерживал «Лидс». Это было в сезоне-1969/70.

В истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов английские клубы выигрывали первые матчи в двухматчевом противостоянии 47 раз. Во всех случаях они добивались затем прохода в следующий раунд плей-офф.