«Зенит» забил 6 голов «Локомотиву» в чемпионском матче. Азмун с хет-триком, Дзюба с дублем

1619980288

вчера, 21:31

Чемпионы!

Серия «Локомотива» из 11 побед громко лопнула

Серии имеют свойство рано или поздно заканчиваться, об этом и Сергей Семак говорил накануне матча, отвечая на вопрос об 11 подряд победах «Локомотива». В предматчевом прогнозе «Соккер.ру» тоже была ставка на уверенную победу «Зенита» со счетом 3:1. У «сине-бело-голубых» получилось выиграть с совсем уж неприличным счетом для матча первой и второй команд чемпионата.

Но мы предупреждали: «Локомотив» не настолько хорош, как его результаты, по большинству важных статистических параметров у команды Марко Николича шестые-восьмые показатели в РПЛ . Рано или поздно «железнодорожники» должны были провести такой матч. И логично, что провальная игра случилась в Санкт-Петербурге. Гостевой матч против «Зенита» — самый сложный в сезоне для любой команды Премьер-Лиги.

У «Локомотива» в дебюте было тактическое преимущество, а Мухин мог забить

Первые минуты матча остались за гостями, и причина считывалась легко: «ромб» москвичей в средней линии работал лучше выстроенной в полузащите «Зенита» линии. Барриос работал по Жемалетдинову, и атакующий хавбек «Локомотива» грамотно уводил колумбийца с его позиции, в результате чего Далер Кузяев оставался один в зоне, которую могли посещать и Крыховяк, и Мухин.

Располагавшиеся по флангам Малком и Вендел (его уже в дебюте матча из-за травмы заменил Дриусси) не успевали поджимать вторую линию обороны с краев, в результате чего «Локомотиву» удавалось перегружать участки перед штрафной «Зенита». На 8-й минуте Максим Мухин мог открывать счет, но зарядил в перекладину. Реализовать первый же момент — это в стиле «Локомотива», но в этот вечер магия Николича совсем не работала.

Вместо этого забил «Зенит». Игру изменил гол, который, вероятно, нельзя было засчитывать

«Локомотив» достаточно смело играл в дебюте, и если бы «железнодорожники» забили, это стало бы закономерным итогом их тактического перевеса, но вместо этого свой первый момент реализовал «Зенит». Пробить пришлось трижды: удар Малкома заблокировали, Гильерме спас после попытки Азмуна, а потом Дзюба шикарно подсек отскочивший к нему от Мухина мяч, забросил по высокой и красивой дуге в ворота. Идеальное завершение атаки, в развитии которой Артем нарушил правила на Рыбусе.

Сложно винить Карасева, потому что на момент столкновения Дзюбы и Рыбуса фокус игры переключился, но VAR не позвал главного арбитра к монитору, постановив, что правила игры не были нарушены. Артем действительно успел затормозить перед столкновением, но повторы демонстрируют, что форвард выставил локти и наклонил корпус в сторону оппонента. Например, спустя пару минут Карасев предъявил желтую карточку Крыховяку, на чей отставленный локоть налетел Малком. Движение Дзюбы было даже более акцентированным.

Со стороны Артема не было умышленной блокировки, но имела место грубая игра, пусть и допущенная в порядке самозащиты: выставленные руки были следствием рефлекторного желания защититься от столкновения. Если бы столкнулись корпус в корпус, то это был бы на 100% игровой стык, а так остаются сомнения. Послушаем ЭСК, куда «Локомотив» обязательно обратится. Конечно, учитывая итоговый счет, не приходится говорить о том, что это судейское решение сломало игру «Локомотиву», но первый гол в таком матче был невероятно важен, ведь именно от него «Зенит» грамотно оттолкнулся в дальнейшем.

«Зенит» отдал «Локомотиву» мяч. И начал ждать ошибок соперника

В большинстве встреч своей победной серии «железнодорожники» действовали вторым номером, а тут команда Марко Николича впервые за 12 матчей оказалась в положении отыгрывающейся стороны, что оказалось для «железнодорожников» невероятным испытанием. «Зенит» после гола отошел назад и позволил гостям катать мяч в середине поля.

Это уже не была ситуация первых минут, когда игра шла на встречных курсах и «Локомотив» ловил «Зенит» в переходных фазах. Здесь нужно была играть в чистую позиционную атаку, что в нашем чемпионате мало кто умеет. «Локомотив» не справился, а в концовке тайма дважды пропустил и отправился в раздевалку без шансов отыграться.

Жестокая месть «Зенита» и еще один спорный гол

Три года назад «Локомотив» стал чемпионом в домашнем матче против «Зенита», выиграв со счетом 1:0 благодаря позднему голу Эдера. «Сине-бело-голубые» вернули должок с процентами: не просто обыграли москвичей, а деклассировали их счетом — 6:1. Азмун сделал хет-трик, Дзюба оформил дубль, а Малком забил красивейшим дальним ударом. «Зенит» 19 раз пробил по воротам, 12 раз попал в створ, и половина этих ударов изменила счет на табло. И ведь на счету «Локомотива» ненамного меньше ударов — 18, но точными стали только 5, а количество голов вы знаете.

Могут возникнуть споры относительно гола престижа «Локомотива»: Ракицкий на секунду уснул перед своими воротами, Камано его обокрал и отправил мяч в сетку. Показалось, что ключевым моментом была игра в ногу защитнику, а не в мяч, который гвинейский форвард в лучшем случае зацепил носком. С другой стороны, если искать последовательность в решениях судейской бригады, то вырисовывается понятная логика: и гол Дзюбы, и гол Камано были засчитаны после неласковых стыков, которые в обоих случаях трактовались, как игровые.

«Зенит» — чемпион! А кто вице-чемпион — пока загадка

Петербуржцы выиграли чемпионат России в третий раз подряд. Таких серий в РПЛ в XXI веке еще не было. Сергей Семак сравнялся по количеству тренерских чемпионств с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким, выше него только Валерий Газзаев (4 титула) и Олег Романцев (8).

Застолбив за собой первую строчку, «Зенит» одновременно обострил борьбу за второе место, ведь теперь у «Спартака» появляется шанс подвинуть «Локомотив» в таблице и взобраться на вторую ступень пьедестала, которая сулит путевку в Лигу чемпионов. Свой матч «красно-белые» проведут завтра в Туле, но вне зависимости от его результата борьба продолжится до последнего тура. И только «Зенит» может смотреть на все это свысока.