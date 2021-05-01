«Рубин» и Дюпин сделали заявку на четвёртое место в матче, где «Динамо» не сумело забить после 24 ударов

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вчера, 16:59

Триллер с сэйвами и удалением.

- Джордже Деспотович стал первым за последние пять матчей противостояния «Рубина» и «Динамо» футболистом домашней команды, который сумел забить в чужие ворота. Предыдущие три матча завершились победами гостей со счетом 0:1, а до этого «Рубин» и «Динамо» сыграли 1:1 в Казани, в том матче автоголом отметился форвард «бело-голубых» Евгений Луценко.

- Впервые за 9 матчей в противостоянии «Рубина» и «Динамо» одна из команд сумела забить больше одного мяча. В последний раз такое случалось 5 лет назад, когда казанцы разгромили москвичей на своем поле 4:1.

- Это четвертый подряд матч «Динамо» и «Рубина» с удалением, в этих встречах арбитры 6 раз применяли к футболистам крайние меры. В прошлом сезоне красные карточки получали Евгений Башкиров и Александр Зуев, в матче первого круга были удалены Комличенко, Хван Ин Бом и Паршивлюк, а сегодня поле досрочно покинул Илья Самошников.

Шварц оставил в запасе юных звезд

На неделе Сандро Шварц высказался о конкуренции в «Динамо» и, в частности, об Арсене Захаряне:

Считаю, что для 17-летнего игрока нормально проводить не всегда стабильные встречи. Арсену всего 17 лет, поэтому он не может всегда показывать высокий уровень футбола. Также нам будет сложно решить, кто у нас сыграет в ближайших матчах на позиции опорного полузащитника. Это говорит о том, что в команде есть высокая конкуренция.

После этих слов не осталось сомнений, что в Казани главный тренер «Динамо» произведет определенные перестановки в составе. Захарян впервые за 9 туров РПЛ не попал в стартовый состав «бело-голубых», не вышел с первых минут и Константин Тюкавин, игравший в основе против «Ротора» и «Химок». Зато вернулся в старт Никола Моро.

«Динамо» владело подавляющим игровым преимуществом, а забил «Рубин»

Сразу же после стартового свистка гости засунули «Рубин» под мощнейший пресс, на протяжении 7-8 минут динамовцы практически не выпускали казанцев с их половины поля, а созданных моментов хватило бы на три гола. Вместо этого быстрый гол забил Джордже Деспотович, мастерски развернувший Романа Евгеньева и пробивший точно в угол.

Это был редкий момент у ворот Антона Шунина, чьи партнеры продолжали доминировать на поле. К перерыву у динамовцев было двукратное преимущество по владению мячом — 66% на 34%, 12 ударов против 3 у «Рубина» (5:1 по попаданиям в створ), 7 поданных угловых, четырехкратный перевес по количеству передач в последней трети поля и 10:2 по обостряющим пасам. И только на табло горел счет в пользу «Рубина» — 1:0.

Зона Бегича и колоссальные проблемы с продвижением мяча в атаку

«Рубину» тяжело пришлось без своих лидеров. Отсутствие Хвичи Кварацхелии сказывалось на протяжении всей встречи, ведь команда Леонида Слуцкого толком не смогла перестроиться без вингера, который постоянно тащит мяч вперед и является главным специалистом в «Рубине» по переходам из стадии обороны в фазу атаки. В матче с «Динамо» хозяева с большим трудом переходили в центр поля, и хотя традиционно стремились делать это через фланги, Солтмураду Бакаеву и Денису Макарову не хватало прыти Хвичи. Эти футболисты опасны перед чужой штрафной, могут обыграть и создать остроту, но грузинский вингер способен начинать острые атаки на своей половине поля.

Не забываем и об отсутствии ведущего защитника Уремовича. Из-за дисквалификации хорвата у «Рубина» распалась связка основных центрбеков Уремович-Старфельт. Филипа заменил его соотечественник Сильвие Бегич, которому потребовалось время, чтобы почувствовать игровой тонус. Именно из смежных с Бегичем зон пришли основные угрозы «Динамо» в дебюте матча. К чести хорвата, по ходу матча он прибавил, а в ряде эпизодов второго тайма действовал самоотверженно, ложась под удары динамовцев.

«Рубин» 40 минут играл в меньшинстве. Удаление Самошникова — простое решение

На 54-й минуте случился эпизод, который должен был увеличить шансы «Динамо» на положительный результат. Защитник «Рубина» Самошников грубым приемом встретил Себастьяна Шиманьски, Виталий Мешков ограничился желтой карточкой, но видеоассистенты призвали главного арбитра к монитору и заставили пересмотреть решение: Илья получил прямую красную. Повторы убеждают в том, что это единственно верное решение: Самошников высоко играл открытыми шипами, попал оппоненту в лодыжку. Бесспорное удаление.

Замены Шварца не сработали, а один из запасных поставил крест на надеждах «Динамо» отыграться

На 60-й минуте Сандро Шварц бросил в бой талантливых юношей Захаряна и Тюкавина, а вскоре произвел еще одну двойную замену, выпустив Комличенко и Нойштедтера. Четыре свежих игрока не оказали ожидаемого влияния на игру. Захарян пытался обострять, но не доводил свои затеи до логического завершения. Тюкавин играл привычную роль стервятника в чужой штрафной площади, но то ли Константин не нашел свои моменты, то ли моменты не нашли его. Запомнился падением, после которого можно было помечтать о пенальти, и ударом с убойной позиции, когда выручил Бегич. Комличенко мог забить после одного из стандартов, если бы ему не помешал Евгеньев, а Нойштедтер грубо ошибся и подарил «Рубину» второй гол, который деморализовал динамовцев и даже лишил их сил на финальный штурм, который имел бы гораздо больше смысла при счете 0:1.

Герой матча. Юрий Дюпин («Рубин»)

В который уже раз вратарь «Рубина» становится важнейшим элементом победы своей команды. Команда Леонида Слуцкого нанесла в четыре раза меньше ударов по воротам, чем динамовцы — 8 (2) против 24 (8), 40 минут играла в меньшинстве, но умудрилась выиграть всухую. 8 сэйвов Дюпина и его уверенная игра на выходах оказали ключевое влияние на результат. «Рубин» стал ближе к путевке в еврокубки, а Юрий — к попаданию в заявку сборной России на Евро-2020.