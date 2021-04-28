От феерии к унынию. «Реал» и «Челси» оставили вопросы в полуфинале ЛЧ

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сегодня, 01:34

«Реал» и «Челси» сохранили интригу на ответную игру. «Соккер.ру» — о первом раунде полуфинального противостояния в Мадриде.

Дуализм игры

«И вот эту игру мы могли бы смотреть в Суперлиге? Да гораздо веселее смотреть матчи третьего дивизиона чемпионата Бельгии», — примерно такую реакцию озвучивали многие болельщики в Твиттере, наблюдая второй тайм игры между «Реалом» и «Челси». Он был наполнен тактической борьбой, играми замен и разума, но не слишком впечатлил болельщиков, которым нужны красивые действия, яркие эмоции и драйв. Одно глухое напряжение уже не насыщает.

А именно им был наполнен матч после перерыва. В нем голов мы не увидели. Соперники слишком уж испугались собственной прыти первого тайма, а также накатившей усталости, приводящей к росту риска ошибиться, и вспомнили про существование второго матча, где всё можно поправить и дожать, но только если не совершать ошибок сейчас. С этими мыслями и докатали до ничьей. Но путь к ней был веселым.

Бодрый старт

Всё самое важное и интересное в матче произошло до перерыва. Сам выбор тактики и готовность команд реализовывать задумки определили развитие событий. «Челси» и Тухель переиграли «Реал» и Зидана. Мадридцы вышли с попытками играть в высокий прессинг, но с недостатком движения. И гораздо больше готовый к силовому физически истощающему футболу «Челси» этим воспользовался. В первой части стартового тайма лондонцы просто уничтожали противника и к тому моменту, когда Пулишич открыл счет, они должны были забить пару голов.

Но там вмешался другой фактор – плохая реализация у Вернера, за которую Тимо получает всё больше и больше давления и негатива в Англии. Этот матч только добавит масла в огонь. Но это частная история. А общий смысл действа заключался в том, что «Челси» гораздо лучше двигался, больше успевал и острее атаковал. Наглый гол Пулишича стал олицетворением вялости и несобранности мадридцев.

Чудеса техники и тренерское чутье

Тем не менее, сохранить этот ритм «Челси» физически не мог – слишком энергозатратно. Поэтому «Реал» начал копать ходы к чужим воротам еще в первом тайме. Тогда случилось попадание Бензема в штангу. Тогда же произошел и ответный гол после розыгрыша углового. Чудеса техники показал всё тот же Бензема, который лицом обработал мяч и пальнул в створ так, что Менди опомниться не успел. Фактически он вернул «Реал» в игру. Но продолжать в том же духе команды не хотели.

Вернее, Зидан был бы не против. Его «Реал» во втором тайме пытался проявлять больше активности, тогда как «Челси», который при Тухеле может цементировать всё, просто выжидал, огрызался и был в целом не против закончить матч результативной ничьей, но не собирался отталкивать от себя перспективу добить при случае соперника на его же поле. Когда перекос в сторону «Реала» становился более существенным, Тухель четко прочувствовал это и провел тройную замену, выпустив Зиеша, Хаверца и Джеймса вместо Пулишича, Вернера и Аспиликуэты. Этот глоток свежести позволил «Челси» окончательно стабилизировать игру и довести ее до приемлемой результативной ничьей.

Столкновение в центре

Однако ключевую роль в противостоянии сыграло сражение средних линий. «Реал» своих крупных успехов в этом сезоне добивался в тех матчах, когда связка Крооса, Модрича и Каземиро перекусывала всех и креативила. Но тут они наткнулись на двужильного Жоржиньо и вездесущего Канте, который оказывался на каждом квадратном метре поля. Бросьте взгляд куда угодно – там точно будет маячить цепкий Канте. Эта пара зарегулировала центр поля в пользу «Челси», а значит, и контроль над переходами из одного режима игры в другой. Потому что фланги с обеих сторон в этом матче не особо использовались.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (1) – 12 (5)

Не самая восхитительная статистика по ударам, которые олицетворяют остроту, но нужно всё же иметь в виду, что речь идет о первом матче в двухраундовом противостоянии. Такие игры редко оказываются фееричными, если не происходит какого-то срыва. А он не случился. Наверное, самое неожиданное – это всего одно попадание «Реала» в створ ворот Менди. И оно стало голевым – очень уж удачно мячом распорядился Бензема.

Он был и самым бьющим на поле наряду с Вернером. У них по четыре попытки. Но у Карима есть кроме гола еще и попадание в каркас ворот. А вот Тимо опять не оправдал надежд поклонников, имел моменты на отрезке, когда «Челси» доминировал, но не реализовал их. Возможно, лондонцы покидали бы Испанию с еще лучшим настроением.

Владение мячом (точность передач): 52% (87%) — 48% (90%)

Борьбу за контроль мяча соперники не вели. Он плавно переходил от одних к другим, разбивая игру на логические отрезки. Поддавливали то лондонцы, то мадридцы, соответственно, колебался и этот показатель. В итоге он чуть выше у «Реала», который был более мотивирован к тому, чтобы добиться победного результата. Поэтому с мячом работал больше. Точность передач оказалась примерно равной, причем соответствующей высокому уровню исполнителей в составе обеих команд. Даже по совершенным пасам они почти на равных – 526 у «Реала» и 520 у «Челси».

А по дистанции лондонцы чуть превзошли мадридцев. Они набегали 107 километров против 103 у «Реала». Это, кстати, является лишним подтверждением более высокой физической готовности «синих». Их «физика» бросалась в глаза с первой до последней минуты. А самыми выносливыми бегунками на поле оказались Жоржиньо и Канте, которые старались этой динамикой передавливать мощь, остроту и креатив Модрича, Каземиро и Крооса.

Слова

Томас Тухель (главный тренер «Челси»):

Мы начали игру очень хорошо, показали характер и качество и заслужили победу после первого тайма. У нас были моменты. К сожалению, «Реал» забил со стандарта, а больше ничего и не создал. Мы ему не позволили. Это был неутешительный счет после первого тайма. Но нам нужно было сохранять спокойствие и не терять уверенности. Второй тайм был наполнен тактической борьбой, можно было увидеть, что мы немного устали. У нас было всего несколько дней, чтобы отдохнуть после другой тяжелой игры на выезде. Пришлось мириться с ничьей. Но мы должны были забить хотя бы еще один мяч. Пропустили-то из ничего.

Эден Азар (полузащитник «Реала»):

Могло быть лучше, а могло быть и хуже. Мы поедем в Лондон за победой. Лично я иду вперед шаг за шагом. Хочется больше играть, быть на поле. В этом матче я сыграл больше, чем раньше. У нас есть еще игры до конца сезона, и я хочу быть к ним готовым. Очень рад, что снова могу играть. Конечно, приятно было снова увидеть людей из «Челси», но я теперь игрок «Реала» и хочу побеждать. Тренер решает, в какой расстановке мы будем действовать. Мы знаем, как играть в три защитника, как играть в четыре.

Что же будет дальше? Ответный матч, который состоится на «Стэмфорд Бридж» 5 мая. Сейчас кажется, что шансы более-менее равны. Ведь всего одна ошибка, один пенальти, одно неловкое действие и удаление могут перевернуть судьбу всего противостояния, в котором ни у кого нет явного преимущества. Но в таком случае стоит обратиться к математике, к статистике, к истории. А они говорят, что у команд, которые на выезде в первом матче сыграли со счетом 1:1, шансы на проход дальше составляют 73 процента. Согласитесь, это гораздо больше говорит в пользу «Челси», чем можно было представить. Но таков исторический опыт. Впрочем, ведь и 27 процентов откуда-то набрались. Главное, что на ответный матч осталась очень живая интрига и напряженность в противостоянии.