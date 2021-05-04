Неймар готов умереть на поле «Ман Сити». Только этого может не хватить ПСЖ для выхода в финал

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вчера, 11:39

Лига чемпионов, даешь первого финалиста!

Краткое содержание первой серии (то есть матча)

1. В Париже хозяева начали бойко, создали несколько моментов в первом тайме и открыли счет: Ди Мария выполнил идеальную подачу с углового, а Маркиньос забил гол и повторил достижение Роналду и Гризманна.

2. После перерыва игра изменилась до неузнаваемости, «Манчестер Сити» прибавил, а ПСЖ основательно скис, перейдя на игру даже не вторым, а третьим или четвертым номером, ведь команда Почеттино не предлагала острых контратак в ответ на позиционные наступления «горожан». В середине тайма «Ман Сити» удалось забить два мяча в течение семи минут: подача Де Брюйне оказалась настолько коварной, что смутила самого Кейлора Наваса, а Рияд Марез забил со штрафного, прошив развалившуюся стенку.

3. Домашний матч парижане заканчивали в меньшинстве после того, как Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за безрассудный подкат под Гюндогана с высоко задранными ногами. ПСЖ повезло, что в эти 15 минут «Сити» не забил еще, иначе к ответному матчу все могло быть кончено.

4. Килиан Мбаппе, на которого «Пари Сен-Жермен» возлагал большие надежды, провалил первый матч против «Манчестер Сити». Форвард, забивший 6 голов в ворота «Барселоны» и «Баварии» в плей-офф, не нанес ни одного удара по воротам Эдерсона и сделал за матч меньше касаний, чем бразильский вратарь «горожан» — 29 против 30.

5. Победа 2:1 на выезде — серьезная заявка на общую победу. Теперь команду Хосепа Гвардиолы устроит любая ничья на своем поле и даже поражение со счетом 0:1. ПСЖ нужно забить в Манчестере как минимум два мяча, парижане выйдут в финал, если выиграют с преимуществом в два мяча или одержат минимальную победу в результативном матче — 3:2, 4:3 и так далее. Овертайм увидим, если команда Почеттино сподобится на победу со счетом 2:1.

«Ман Сити» и ПСЖ выиграли во внутренних чемпионатах между очными встречами

Гостевая победа над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 (голы забили Серхио Агуэро и Ферран Торрес, не принимавшие участия в парижском матче) вплотную приблизила «Манчестер Сити» к чемпионству. «Горожане» даже могли де-юре оформить титул в воскресенье, если бы «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю», но фанаты сорвали Северо-западное дерби и слегка отсрочили неизбежное.

ПСЖ одержал не самую простую победу над «Лансом» — 2:1, голами отметились бразильцы Маркиньос и Неймар. Благодаря этому результату команда Маурисио Почеттино осталась в чемпионской гонке с «Лиллем», который лидирует и опережает столичную команду на одно очко. Эти две команды разыграют титул во Франции, причем судьба первого места в руках «Лилля», которому достаточно выиграть три оставшиеся матча без оглядки на грозного конкурента.

Важно знать

- «Манчестер Сити» выиграл все пять матчей в плей-офф текущего розыгрыша, забивая в ворота соперников ровно по 2 гола. Гладбахская «Боруссия» дважды была обыграна 2:0, оба матча с дортмундской «Боруссией» и встреча недельной давности с ПСЖ завершились со счетом 2:1.

- В 1/8 и 1/4 финала ПСЖ превосходил «Барселону» и «Баварию» благодаря успехам в гостевых матчах. Дома парижане в плей-офф Лиги чемпионов не побеждают: ничья 1:1 с «Барселоной», поражения 0:1 от «Баварии» и 1:2 от «Манчестер Сити». Зато на «Камп Ноу» выиграли 4:1, а в Мюнхене 3:2. Удастся ли сохранить эту тенденцию в Манчестере?

Участие Мбаппе в матче под вопросом. Это главная предматчевая интрига

Неубедительная игра Мбаппе в первом матче, вероятно, связана с состоянием его здоровья. Полученная в концовке матча с «Метцом» травма давала о себе знать, и Килиан не сделал лучше своему организму, отыграв 90 минут. В прошедший уикенд реактивный форвард пропустил из-за повреждения встречу с «Лансом», не принимал участия в тренировках команды, а на снятом в понедельник видео заметно, как Мбаппе хромает:

Kylian Mbappe is en route to Manchester with the PSG squad this morning. 👀🧐 @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/zsUvVsBMA4 — City Xtra (@City_Xtra) May 3, 2021

Маурисио Почеттино заявил, что настроен оптимистично и думает, что Мбаппе сыграет против «Манчестер Сити». У аргентинского тренера уже есть негативный опыт использования в важном матче лидера, пребывающего в неоднозначном состоянии: в финале Лиги чемпионов 2018/19 Почеттино выпустил с первых минут Харри Кейна, который до этого не выходил на поле почти два месяца. Ничего хорошего «Тоттенхэму» это спорное решение не принесло.

Составы и тактика

Хосеп Гвардиола — самый счастливый тренер в мире. В его команде нет дисквалифицированных и травмированных. А еще Пеп провел масштабную ротацию в игре против «Кристал Пэлас». С первых минут против «орлов» сыграли только три футболиста, выходившие в стартовом составе на парижский матч — Эдерсон, Канселу и Родри. Зинченко, как и в матче с ПСЖ , вышел во втором тайме, причем в данных играх эта замена была единственной. Таким образом, Хосеп Гвардиола имеет возможность выставить отдохнувшую команду в ответном матче, а по сравнению с первой игрой напрашивается разве что одна перестановка — Зинченко вместо Канселу.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — Родри, Б. Силва, Гюндоган — Де Брюйне, Фоден, Марез.

Обе головные боли Маурисио Почеттино уже упомянуты выше: дисквалификация Гейе и травма Мбаппе. В опорной зоне с первых минут ждем бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру, хотя есть еще вариант с мощным португальцем Данилу, а Килиана, если икроножная мышца не позволит ему выйти на поле, заменит Мауро Икарди, при этом игровая структура, скорее всего, останется прежней.

Ориентировочный состав «Пари Сен-Жермен» (4-2-3-1): Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер — Эррера (Данилу), Паредес — Ди Мария, Верратти, Неймар — Икарди (Мбаппе).

Из первых уст

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Нас поджидают те же опасности, что и в первом матче. ПСЖ может поменять схему. У этой команды очень умный тренер, я не знаю, что будут делать парижане. Желание выйти в финал вполне объяснимо, ведь мы ни разу не доходили до этой стадии. Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать﻿ сопернику свою игру. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить.

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ :

В футболе вера в себя имеет огромное значение. В Англии мы будем стараться забивать голы, чтобы выиграть. Конечно, команда оказалась под внушительным давлением. Но в нашем виде спорта нельзя сдаваться раньше времени.