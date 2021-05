Неймар готов умереть на поле «Ман Сити». Только этого может не хватить ПСЖ для выхода в финал

Лига чемпионов, даешь первого финалиста!

1. В Париже хозяева начали бойко, создали несколько моментов в первом тайме и открыли счет: Ди Мария выполнил идеальную подачу с углового, а Маркиньос забил гол и повторил достижение Роналду и Гризманна.

2. После перерыва игра изменилась до неузнаваемости, «Манчестер Сити» прибавил, а ПСЖ основательно скис, перейдя на игру даже не вторым, а третьим или четвертым номером, ведь команда Почеттино не предлагала острых контратак в ответ на позиционные наступления «горожан». В середине тайма «Ман Сити» удалось забить два мяча в течение семи минут: подача Де Брюйне оказалась настолько коварной, что смутила самого Кейлора Наваса, а Рияд Марез забил со штрафного, прошив развалившуюся стенку.

3. Домашний матч парижане заканчивали в меньшинстве после того, как Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за безрассудный подкат под Гюндогана с высоко задранными ногами. ПСЖ повезло, что в эти 15 минут «Сити» не забил еще, иначе к ответному матчу все могло быть кончено.

4. Килиан Мбаппе, на которого «Пари Сен-Жермен» возлагал большие надежды, провалил первый матч против «Манчестер Сити». Форвард, забивший 6 голов в ворота «Барселоны» и «Баварии» в плей-офф, не нанес ни одного удара по воротам Эдерсона и сделал за матч меньше касаний, чем бразильский вратарь «горожан» — 29 против 30.

5. Победа 2:1 на выезде — серьезная заявка на общую победу. Теперь команду Хосепа Гвардиолы устроит любая ничья на своем поле и даже поражение со счетом 0:1. ПСЖ нужно забить в Манчестере как минимум два мяча, парижане выйдут в финал, если выиграют с преимуществом в два мяча или одержат минимальную победу в результативном матче — 3:2, 4:3 и так далее. Овертайм увидим, если команда Почеттино сподобится на победу со счетом 2:1.

Гостевая победа над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 (голы забили Серхио Агуэро и Ферран Торрес, не принимавшие участия в парижском матче) вплотную приблизила «Манчестер Сити» к чемпионству. «Горожане» даже могли де-юре оформить титул в воскресенье, если бы «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю», но фанаты сорвали Северо-западное дерби и слегка отсрочили неизбежное.

ПСЖ одержал не самую простую победу над «Лансом» — 2:1, голами отметились бразильцы Маркиньос и Неймар. Благодаря этому результату команда Маурисио Почеттино осталась в чемпионской гонке с «Лиллем», который лидирует и опережает столичную команду на одно очко. Эти две команды разыграют титул во Франции, причем судьба первого места в руках «Лилля», которому достаточно выиграть три оставшиеся матча без оглядки на грозного конкурента.

- «Манчестер Сити» выиграл все пять матчей в плей-офф текущего розыгрыша, забивая в ворота соперников ровно по 2 гола. Гладбахская «Боруссия» дважды была обыграна 2:0, оба матча с дортмундской «Боруссией» и встреча недельной давности с ПСЖ завершились со счетом 2:1.

- В 1/8 и 1/4 финала ПСЖ превосходил «Барселону» и «Баварию» благодаря успехам в гостевых матчах. Дома парижане в плей-офф Лиги чемпионов не побеждают: ничья 1:1 с «Барселоной», поражения 0:1 от «Баварии» и 1:2 от «Манчестер Сити». Зато на «Камп Ноу» выиграли 4:1, а в Мюнхене 3:2. Удастся ли сохранить эту тенденцию в Манчестере?

Неубедительная игра Мбаппе в первом матче, вероятно, связана с состоянием его здоровья. Полученная в концовке матча с «Метцом» травма давала о себе знать, и Килиан не сделал лучше своему организму, отыграв 90 минут. В прошедший уикенд реактивный форвард пропустил из-за повреждения встречу с «Лансом», не принимал участия в тренировках команды, а на снятом в понедельник видео заметно, как Мбаппе хромает: