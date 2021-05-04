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Неймар готов умереть на поле «Ман Сити». Только этого может не хватить ПСЖ для выхода в финал

вчера, 11:39
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Лига чемпионов, даешь первого финалиста!

Краткое содержание первой серии (то есть матча)

1. В Париже хозяева начали бойко, создали несколько моментов в первом тайме и открыли счет: Ди Мария выполнил идеальную подачу с углового, а Маркиньос забил гол и повторил достижение Роналду и Гризманна.

2. После перерыва игра изменилась до неузнаваемости, «Манчестер Сити» прибавил, а ПСЖ основательно скис, перейдя на игру даже не вторым, а третьим или четвертым номером, ведь команда Почеттино не предлагала острых контратак в ответ на позиционные наступления «горожан». В середине тайма «Ман Сити» удалось забить два мяча в течение семи минут: подача Де Брюйне оказалась настолько коварной, что смутила самого Кейлора Наваса, а Рияд Марез забил со штрафного, прошив развалившуюся стенку.

3. Домашний матч парижане заканчивали в меньшинстве после того, как Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за безрассудный подкат под Гюндогана с высоко задранными ногами. ПСЖ повезло, что в эти 15 минут «Сити» не забил еще, иначе к ответному матчу все могло быть кончено.

4. Килиан Мбаппе, на которого «Пари Сен-Жермен» возлагал большие надежды, провалил первый матч против «Манчестер Сити». Форвард, забивший 6 голов в ворота «Барселоны» и «Баварии» в плей-офф, не нанес ни одного удара по воротам Эдерсона и сделал за матч меньше касаний, чем бразильский вратарь «горожан» — 29 против 30.

5. Победа 2:1 на выезде — серьезная заявка на общую победу. Теперь команду Хосепа Гвардиолы устроит любая ничья на своем поле и даже поражение со счетом 0:1. ПСЖ нужно забить в Манчестере как минимум два мяча, парижане выйдут в финал, если выиграют с преимуществом в два мяча или одержат минимальную победу в результативном матче — 3:2, 4:3 и так далее. Овертайм увидим, если команда Почеттино сподобится на победу со счетом 2:1.

«Ман Сити» и ПСЖ выиграли во внутренних чемпионатах между очными встречами

Гостевая победа над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 (голы забили Серхио Агуэро и Ферран Торрес, не принимавшие участия в парижском матче) вплотную приблизила «Манчестер Сити» к чемпионству. «Горожане» даже могли де-юре оформить титул в воскресенье, если бы «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю», но фанаты сорвали Северо-западное дерби и слегка отсрочили неизбежное.

ПСЖ одержал не самую простую победу над «Лансом» — 2:1, голами отметились бразильцы Маркиньос и Неймар. Благодаря этому результату команда Маурисио Почеттино осталась в чемпионской гонке с «Лиллем», который лидирует и опережает столичную команду на одно очко. Эти две команды разыграют титул во Франции, причем судьба первого места в руках «Лилля», которому достаточно выиграть три оставшиеся матча без оглядки на грозного конкурента.

Важно знать

- «Манчестер Сити» выиграл все пять матчей в плей-офф текущего розыгрыша, забивая в ворота соперников ровно по 2 гола. Гладбахская «Боруссия» дважды была обыграна 2:0, оба матча с дортмундской «Боруссией» и встреча недельной давности с ПСЖ завершились со счетом 2:1.

- В 1/8 и 1/4 финала ПСЖ превосходил «Барселону» и «Баварию» благодаря успехам в гостевых матчах. Дома парижане в плей-офф Лиги чемпионов не побеждают: ничья 1:1 с «Барселоной», поражения 0:1 от «Баварии» и 1:2 от «Манчестер Сити». Зато на «Камп Ноу» выиграли 4:1, а в Мюнхене 3:2. Удастся ли сохранить эту тенденцию в Манчестере?

Участие Мбаппе в матче под вопросом. Это главная предматчевая интрига

Неубедительная игра Мбаппе в первом матче, вероятно, связана с состоянием его здоровья. Полученная в концовке матча с «Метцом» травма давала о себе знать, и Килиан не сделал лучше своему организму, отыграв 90 минут. В прошедший уикенд реактивный форвард пропустил из-за повреждения встречу с «Лансом», не принимал участия в тренировках команды, а на снятом в понедельник видео заметно, как Мбаппе хромает:

Маурисио Почеттино заявил, что настроен оптимистично и думает, что Мбаппе сыграет против «Манчестер Сити». У аргентинского тренера уже есть негативный опыт использования в важном матче лидера, пребывающего в неоднозначном состоянии: в финале Лиги чемпионов 2018/19 Почеттино выпустил с первых минут Харри Кейна, который до этого не выходил на поле почти два месяца. Ничего хорошего «Тоттенхэму» это спорное решение не принесло.

Составы и тактика

Хосеп Гвардиола — самый счастливый тренер в мире. В его команде нет дисквалифицированных и травмированных. А еще Пеп провел масштабную ротацию в игре против «Кристал Пэлас». С первых минут против «орлов» сыграли только три футболиста, выходившие в стартовом составе на парижский матч — Эдерсон, Канселу и Родри. Зинченко, как и в матче с ПСЖ, вышел во втором тайме, причем в данных играх эта замена была единственной. Таким образом, Хосеп Гвардиола имеет возможность выставить отдохнувшую команду в ответном матче, а по сравнению с первой игрой напрашивается разве что одна перестановка — Зинченко вместо Канселу.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — Родри, Б. Силва, Гюндоган — Де Брюйне, Фоден, Марез.

Обе головные боли Маурисио Почеттино уже упомянуты выше: дисквалификация Гейе и травма Мбаппе. В опорной зоне с первых минут ждем бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру, хотя есть еще вариант с мощным португальцем Данилу, а Килиана, если икроножная мышца не позволит ему выйти на поле, заменит Мауро Икарди, при этом игровая структура, скорее всего, останется прежней.

Ориентировочный состав «Пари Сен-Жермен» (4-2-3-1): Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер — Эррера (Данилу), Паредес — Ди Мария, Верратти, Неймар — Икарди (Мбаппе).

Из первых уст

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Нас поджидают те же опасности, что и в первом матче. ПСЖ может поменять схему. У этой команды очень умный тренер, я не знаю, что будут делать парижане. Желание выйти в финал вполне объяснимо, ведь мы ни разу не доходили до этой стадии. Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать﻿ сопернику свою игру. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить.

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ:

В футболе вера в себя имеет огромное значение. В Англии мы будем стараться забивать голы, чтобы выиграть. Конечно, команда оказалась под внушительным давлением. Но в нашем виде спорта нельзя сдаваться раньше времени.

Прогноз «Соккер.ру»: хорошо, что обстоятельства заставляют ПСЖ сыграть смело, ведь чересчур осторожный футбол Почеттино не дает его команде полностью раскрыть атакующий потенциал. Необходимость парижан отыгрываться может разукрасить матч в Манчестере голами, но точно не в одни ворота. «Ман Сити» одержал ключевую победу в Париже и не упустит путевку в финал, но в ответной игре смеем надеяться на яркий футбол и высокую результативность. Чем плох счет 2:2? Разве что тем, что это не 3:3.

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Alexander S 15
Alexander S 15 ответ Dmitry Shalabodinsky (раскрыть)
вчера в 23:27
    David Young
    David Young ответ Alexander S 15 (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Логичные и верные слова.
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 20:56
    МС в первом матче, не был сильнее парижан. ПСЖ, поплатился за свои ошибки и за мандраж. Пропустил два гола из двух стандартов. Ну а в первом тайме, были бы чуть поточнее, вообще могли прихлопнуть горожан
    Сегодня, терять уже нечего и скорее всего Париж с первых минут пойдет на таран
    Roman73
    Roman73
    вчера в 20:42, ред.
    Почему Сити сыграл плохо в первом матче ?
    Обычно горожане создают 10-15 проникающих атак за игру, бьют 15-20 раз за матч, большинство голов забивают из пределов штрафной. Всего этого в Париже не было. Удалась только одна проникающая атака и один полу случайный голевой момент и это за 90 минут . Сити не преуспел в созидании , а другой игры у него нет, а значит Сити преуспел только в счёте . Это был отскок в полном смысле этого соккерного слова.
    Roman73
    Roman73
    вчера в 20:34, ред.
    Я удивлю любителей судить о футболе по счёту, но ПСЖ выглядит сильнее, монолитнее . У Парижа хороший баланс защиты и нападения , общая квалификация выше , звёзд больше , состав более закалённый , они уже играли в финале , а кое-кто брал Лигу Чемпионов .
    У Манчестера есть гадикап в два гола и его ещё надо отыграть . Задача трудная , но решаемая , это не минус 4 как у Ромы. Фактор чужого поля без болельщиков не работает , а значит остаётся только смять , уработать талантливый , но хлипкий Сити, снести его с поля , перебороть , превозмочь.
    Два гола много , но трудная задача выполнима , если разбить её на маленькие посильные кусочки . Повести плюс один в первом тайме и забить второй во втором. Миссия выполнима , если биться с полной отдачей и концентрацией , не играть -биться .
    Да будет битва сегодня !
    112910415
    112910415
    вчера в 19:38
    а пусть случится 1-1 !
    lobsterdam
    lobsterdam ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 19:27
    для нас? не будет! мы-то, брали уже, если кто не в курсе....
    Beekeeper
    Beekeeper ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 17:54
    Боюсь спросить, а ПСЖ без шейхов тогда кто? они как не брали ЛЧ так и нечего начинать :)
    DXTK
    DXTK ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 17:05
    что на пустом спорить.........так и быть пожелаю Гвардиоле тоже успеха............ и выхода для МС первого в финал.

    PS если честно,хотелось как всегда бы английского финала в ЛЧ. МС - Челси
    allemz
    allemz ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Я следил за его выступлениями, но никогда не топил за них
    DXTK
    DXTK ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:52
    я даже не удивлюсь что ты за чучкевичей тогда топил, раз филя туда к русской каркуше ушел.
    allemz
    allemz ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 16:47
    Филю тогда никто ни в чем не упрекал, он правильно сделал что ушел, Челси тогда на подъеме были
    allemz
    allemz ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 16:38
    unused trophy cabinet))
    DXTK
    DXTK ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:25
    без шейхов твой мс как всегда боролся бы за выживание и катался бы между апл и шипом, как условный норвич туда и сюда, как было в 90-х и начале нулевых.

    сколько трофеев твой любимый райт филипс выиграл, не он ли убежал в Челси за трофеями когда мс был середняк середняком))))))))
    allemz
    allemz ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Имеешь право на надежду, но результат всё тот же печальный будет для вас((((
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 16:09
    сити из последних сил карабкается к недостижимому титулу, но это только полуфинал. Надеюсь, что не видать им титула еще долго и титулованным в клубе останется только тренер
    allemz
    allemz ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 16:01
    Твоя вера всё это время настолько сильна, что от переизбытка пыли, комнату трофеев твоего любимого клуба каждый год химическими средствами драят)))
    DXTK
    DXTK
    вчера в 15:56
    в этой игре я поддержу Почеттино, причина тут одна он тренировал два моих любимых клуба Саутгемптон и Тоттенхэм подняв их на новый уровень. Верим как в 19 году на классе!!!
    allemz
    allemz ответ Dmitry Shalabodinsky (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Еще пару десяток таких же комментов оставь, чтобы наверняка)))
    Dmitry Shalabodinsky
    Dmitry Shalabodinsky
    вчера в 15:37, ред.
    100% 4 МАЯ 2021 ГОДА Ф.К.МАНЧЕСТЕР СИТИ 0-3 Ф.К.ПСЖ 1/2 ФИНАЛА ЛЧ 2020-2021 ГОДА.
    Dmitry Shalabodinsky
    Dmitry Shalabodinsky
    вчера в 15:37
    100% 4 МАЯ 2021 ГОДА 1/2 ФИНАЛА ЛЧ Ф.К.МАНЧЕСТЕР СИТИ 0-3 Ф.К.ПСЖ.
    Dmitry Shalabodinsky
    Dmitry Shalabodinsky
    вчера в 15:36, ред.
    Удачи и победы сегодня футбольному клубу ПСЖ.
    Dmitry Shalabodinsky
    Dmitry Shalabodinsky
    вчера в 15:35
    100% 4 мая 2021 года футбольный клуб Манчестер Сити 0-3 футбольный клуб Псж.
    allemz
    allemz
    вчера в 15:30
    Бразильская девка умрет от безостановочного нытья, воды в организме не останется
    allemz
    allemz ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 15:29, ред.
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 14:52
      Гвардиола уже брал ЛЧ, надо уступить дорогу другим!
      Alexander S 15
      Alexander S 15 ответ steelhead (раскрыть)
      вчера в 14:22
      Так из этого и складывается результат в футболе: где-то случайность, где-то ошибка, где-то не успел, не угадал, не обогнал и т.д. Иначе все бы по 0-0 играли
      steelhead
      steelhead
      вчера в 13:32
      Откровенно говоря, оба гола Сити в первой игре были абсолютно случайными, посмотрим, продолжится ли фарт.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 12:15
      Здесь противостояния между Гвардиолой и Почеттино , где Ман Сити переиграет ПСЖ !!! Играя в гостях в Париже второй тайм показал кто в этом противостоянии будет доминантом . А играя ответную игру у себя дома, Гвардиола сделает всё возможное чтобы ПСЖ начал играть в тот футбол, который будет устраивать Манчестер. ПСЖ имея в своём составе классных игроков, постарается за счёт индивидуальных действий этих игроков Неймара Мбаппе и Ди Мария показать красивый футбол. Но и как в прошлой игре второго тайма , Ман Сити может не дать пространства для техничных игроков ПСЖ показать свои лучшие качества. В любом случае ПСЖ нужно будет сделать всё возможное для победы. Ну а у Гвардиолы есть на этот счёт свои козыри. Вообщем игра будет яркая , забитые мячи мы конечно же увидим, причём в обе стороны. Ждём красивой боевой развязки !!! И пусть победит сильнейший !!! Скорее всего это будет Манчестер Сити !!! Всем Добра !!!
      Брулин
      Брулин
      вчера в 11:48, ред.
      Неймар: Планирую долго лежать на поле
      Сдесь победа МС! Зинченко должен играть в финале!
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