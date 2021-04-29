Повторение памятной лигочемпионской дуэли и воспоминания об 1:7. Жаркие полуфиналы Лиги Европы

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вчера, 12:41

Всё идет к английскому финалу, но испанцы и итальянцы против.

УЕФА глух и слеп: полуфиналы Лиги Европы стартуют в одно время

В условиях пандемии, когда болельщики лишены доступа на трибуны стадионов, УЕФА мог бы проявить гибкость и разделить матчи поздних стадий Лиги Европы на два временных слота, тем более на групповой стадии и в ранних раундах плей-офф так делают. Как же надо стыдиться Лиги Европы, чтобы поставить все четыре четвертьфинала на одно время, а теперь и оба полуфинала? Стреляют себе и клубам по ногам из дробовика, ведь даже с чисто коммерческой точки зрения выгоднее сделать так, чтобы два собственных продукта не конкурировали между собой. В том числе из-за такой негибкости УЕФА возникают заговоры и идеи о Суперлигах.

«Манчестер Юнайтед» — «Рома»

1. МЮ и «Рома» впервые встретятся в рамках Лиги Европы, шесть предыдущих очных встреч эти команды провели в рамках Лиги чемпионов, что примечательно — уложились в год и неполную неделю: впервые встретились 4 апреля 2007 года, а шестой матч провели 9 апреля 2008-го. Насыщенная история противостояний, особенно с учетом, что «волки» не всегда играют в еврокубках.

2. На стороне «красных дьяволов» подавляющее историческое преимущество над «Ромой»: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение со счетом 1:2 в первом матче, которое было закрыто куда более уверенной победой в ответной встрече — 7:1. Это случилось в четвертьфинале Лиги чемпионов, воспоминания о том поединке до сих пор всплывают в различных топах самых крупных разгромов в истории плей-офф турнира. Понятно, что нынешнее поколение игроков смотрели ту игру по телевизору, но клубный патриотизм точно подстегнет.

3. Выдающуюся победу МЮ из 2007 года со счетом 7:1 накануне новой дуэли с «Ромой» вспоминали все. Дополним ту игру красочным фактом, актуальным и сегодня: нынешний тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер принимал участие в избиении «Ромы» на «Олд Траффорд» (вышел на замену на последние полчаса игры), и тот матч стал для норвежца особенным. Матч против «Ромы» стал последней еврокубковой игрой Сульшера в качестве футболиста, в полуфинальных матчах той Лиги чемпионов с «Миланом» он на поле не появился, а летом 2007-го повесил бутсы на гвоздь.

Кавани постарается забить свой 10-й гол в ворота «Ромы»; Мхитарян против МЮ

В состав «Манчестер Юнайтед» по сравнению с предыдущим матчем Лиги Европы против «Гранады» возвращаются Люк Шоу, Харри Магуайр и Скотт МакТоминэй, которые отбыли автоматические дисквалификации. В списке травмированных МЮ значатся Фил Джонс и Антони Марсьяль. Сульшер сыграет по традиционной схеме 4-2-3-1, ожидается возвращение в стартовый состав Поля Погба и Эдинсона Кавани, который за свою карьеру забил 9 голов «Роме», больше, чем любой другой итальянской команде. В воротах будет кубковый вратарь Давид Де Хеа, который в матчах АПЛ наблюдает за игрой своего коллеги Дина Хендерсона со скамейки.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — МакТоминэй, Фред — Погба, Фернандеш, Рэшфорд — Кавани.

У «Ромы» еще недавно были серьезные проблемы с составом, но в последние недели лазарет опустел. В частности, вернулись в строй два бывших футболиста МЮ — Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян. В лазарете остаются Николо Дзаньоло и Педро, но сильнее всего у Паулу Фонсеки болит голова из-за дисквалификации Джанлуки Манчини (хотя в последнем матче с «Кальяри» защитник сыграл так, что переживаний из-за его отсутствия должно стать меньше). Видимо, у «Ромы» будет тройка защитников во главе со Смоллингом, а рядом с англичанином сыграют Ибаньес и Кристанте.

Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-2-1): Лопес — Ибаньес, Смоллинг, Кристанте — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.

«Вильярреал» — «Арсенал»

1. Как и участники другой полуфинальной пары, «Вильярреал» и «Арсенал» до этого встречались только в Лиге чемпионов, причем всегда в плей-офф. И в обоих случаях дальше проходил английский клуб. В сезоне 2008/09 «канониры» ответили крупной победой 3:0 на ничью в первом четвертьфинальном матче, но чаще вспоминают полуфинальное противостояние 2006 года, в котором все решил гол Коло Туре в Лондоне, а Хуан Рикельме не забил пенальти в концовке ответного матча.

2. Унаи Эмери встречается со своим бывшим клубом. Испанский специалист выводил «Арсенал» в финал Лиги Европы два года назад (и проиграл там «Челси»), а теперь попытается не пустить «канониров» в финал.

3. Унаи Эмери в качестве тренера не смог переиграть «Арсенал» в двух матчах. Но и не проиграл. На групповой стадии Лиги чемпионов 2016/17 ПСЖ под руководством Эмери и «Арсенал» Арсена Венгера дважды сыграли вничью (1:1 в Париже и 2:2 в Лондоне).

Без Иборры и Давида Луиса; сомнения по Эдегору и Обамеянгу

Единственный, на кого не может рассчитывать Унаи Эмери — Висенте Иборра. Зато вернулся в строй Первис Эступиньян, получивший полчаса игровой практики в матче против «Барселоны». Вероятно, «Вильярреал» сыграет по схеме «4-4-2», Жерар Морено точно выйдет в атаке, а компанию ему может составить как Пако Алькасер, так и Карлос Бакка. Получится довольно неприятный для «Арсенала» соперник, ведь на испанскую смекалку надо отвечать строгостью в обороне, чем Бельерин, Холдинг и особенно Джака не балуют.

Ориентировочный состав «Вильярреала» (4-4-2): Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Капу, Тригерос, Чуквуезе — Морено, Бакка (Алькасер).

Микель Артета заявил, что Обамеянг, Ляказетт и Тирни готовы сыграть в Лиге Европы. Впрочем, не факт, что все трое появятся с первых минут. Это значит, что снова можем увидеть Гранита Джаку на позиции левого защитника. Набирает форму после повреждения и Мартин Эдегор, пытающийся снова завоевать место в стартовом составе. Норвежец неплохо знает испанского соперника, но «канонирам» еще нужно подтвердить статус фаворита, с чем они в этом сезоне АПЛ справляются не всегда.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Лено — Бельерин, Холдинг, Габриэль, Джака — Партей, Себальос — Сака, Эдегор, Обамеянг — Ляказетт.