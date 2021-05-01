Титульный матч. «Ливерпуль» может сделать «Ман Сити» чемпионом, если обыграет МЮ

1619892333

вчера, 21:05

Большой матч и забавная ситуация в АПЛ .

Чемпион прошлого сезона может собственноручно передать титул новому чемпиону

В пикантное положение загнал «Манчестер Сити» своих принципиальных соперников субботней победой над «Кристал Пэлас». «Горожане» превратили встречу «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в свой потенциально золотой матч, причем титул команде Хосепа Гвардиолы может передать «Ливерпуль», победитель прошлого сезона АПЛ . Математические шансы на титул, помимо «Сити», сохраняет еще «Манчестер Юнайтед». И команда Оле-Гуннара Сульшера сможет теоретически рассчитывать на титул, если обыграет или сыграет вничью с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд». Но если победят «красные», то в Манчестере начнется большой праздник на улицах, где болеют за «горожан».

Турнирная мотивация: МЮ расслаблен, «Ливерпуль» прижат к стене

Судьба первого места определена, но «Манчестер Юнайтед» должен стать вторым и уж точно не вылетит из лигочемпионской четверки. У манкунианцев достаточно спокойная турнирная ситуация, позволяющая сосредоточиться на параллельной задаче — победе в Лиге Европы. Известно, что Сульшер мечтает о трофее:

В день, когда я выиграю трофей с «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера, исполнится моя мечта. Ровно для этого всего мы и строим команду. Мы очень хотим завершить сезон с кубком в руках, знаю, как это невероятно важно для моей команды.

«Ливерпуль» сыграет в Лиге Европы (а то и в Лиге Конференций) в следующем сезоне, если не сумеет запрыгнуть в топ-4 АПЛ . После 33-х туров «красные» занимали шестое место с отставанием в 4 очка от «Челси», замыкающего лигочемпионскую четверку. Но если команда Юргена Клоппа обыграет МЮ в воскресенье, то дальше будут шансы на ударный финиш с учетом щадящего календаря на финише сезона, в отличие от того же «Челси». Мерсисайдцам нужна победа в Северо-западном дерби.

Форма команд: ничейная депрессия «Ливерпуля» и 6:2 в прошлом матче МЮ

У «Ливерпуля» только одна победа в последних пяти матчах — над «Астон Виллой», когда Трент Александер-Арнольд забил победный мяч уже в добавленное ко второму тайму время (2:1). До этого было поражение от «Реала» на стадионе, копия которого теперь есть у Юргена Клоппа, а после — три ничьих. Нули в ответной игре против «Реала» на «Энфилде» ознаменовали вылет «красных» из Лиги чемпионов, а потом «Ливерпуль» завершил две встречи АПЛ с одинаковым счетом 1:1 — против «Лидса» и «Ньюкасла». Если бы удалось добыть победы в этих матчах, команда Клоппа чувствовала бы себя куда увереннее в турнирной таблице.

А вот МЮ уверенности не занимать: у «красных дьяволов» 6 побед и одна ничья (0:0 с «Лидсом» в последних семи встречах). Буквально в четверг манкунианцы разнесли в первом полуфинале Лиги Европы «Рому» со счетом 6:2. Да, соперник в той игре серьезно пострадал из-за травм (три вынужденные замены уже в первом тайме), но целеустремленность и безжалостность «Ман Юнайтед» все равно впечатлили. Особенно хороши были Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани, набравшие по 4 очка результативности (2 гола + 2 ассиста). Учитывая, что ответная игра против «Ромы» превратилась в формальность, МЮ бросит все силы на «Ливерпуль». Сделать больно принципиальному сопернику, усложнив ему задачу попадания в Лигу чемпионов, дорогого стоит.

Факты дня:

1. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» входили в просуществовавшую двое суток Суперлигу. После рождения и развала этого проекта мы уже видели встречу входивших в Суперлигу «Реала» и «Челси» в Лиге чемпионов, а теперь клубы-повстанцы сыграют в рамках национального чемпионата.

2. В прошлом сезоне у «Ливерпуля» после 33-х туров АПЛ было на 35 очков больше, чем сейчас — 89 против 54. А вот МЮ прибавил 12 баллов к своему прошлогоднему показателю (55 превратились в 67).

3. Самый ожидаемый результат — ничья. У Юргена Клоппа 7 ничьих против МЮ в 13 матчах (в 54% матчей не был выявлен победитель). В 5 очных встречах Сульшера и Клоппа оба тренера выиграли по разу, а трижды подписывали мировую. Слишком сильно любят ничьи.

У «Ливерпуля» по-прежнему нет защиты

В списке потерь МЮ всего два футболиста — Фил Джонс и Антони Марсьяль, но Сульшеру все-таки придется поломать голову над составом из-за участия команды в Лиге Европы. Это похоже на математическое планирование: нужно понять, кто и сколько готов сыграть в матче против «Ливерпуля», который состоится в промежутке между двумя дуэлями с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. Конечно, результат первого матча с итальянцами облегчает задачу МЮ , но это еще не конец, а правильное распределение сил футболистов важно еще для того, чтобы помочь им избежать травм в концовке сезона.

Прогнозируются, как минимум, две перестановки в стартовом составе: появление в воротах Дина Хендерсона вместо Давида Де Хеа и выход с первых минут Мэйсона Гринвуда. Возможно, он заменит возрастного Эдинсона Кавани, который усилит игру во втором тайме. Не исключено, что игровую практику получат Неманья Матич и Эрик Байи.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, МакТоминэй — Погба, Фернандеш, Рэшфорд — Гринвуд.

У «Ливерпуля» нет новых потерь, но и старых достаточно: ван Дейк, Матип, Джо Гомес, Хендерсон и Ориги по-прежнему в лазарете, а у Ната Филлипса существует проблема с подколенным сухожилием. Юрген Клопп не может похвастаться большим количеством опций при выборе стартового состава, этот процесс похож на перетягивание одеяла. Фабиньо уходит в центр обороны к Кабаку, что сокращает количество вариантов в средней линии. Есть выбор в линии атаки: Мане и Фирмино далеки от своей лучшей формы, а джокер Жота может придать «красным» правильный импульс с первых минут. Или сыграют все четверо, если Клопп рискнет перестроить схему на 4-2-3-1.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон — Милнер, Тьяго, Вейналдум — Салах, Мане, Жота.

Прогноз «Соккер.ру»: эти команды и эти тренеры так любят ничьи, что трудно устоять перед соблазном. Сыграют 1:1.