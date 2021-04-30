«Барселона» оступилась, а «Севилья» в чемпионской борьбе. В Ла Лиге безумная интрига

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вчера, 12:47

Крутим-вертим магический шар, ведь есть что рассказать о раскладах в Испании.

В чемпионской гонке прибавление

Такое редко встретишь в Испании, где «Атлетико» единственный раз в новом веке был чемпионом в 2014 году, а «Валенсия» разбавляла золотой дуэт за десять лет до этого – в 2004 году. Симеоне мог спокойно взять чемпионство, имея колоссальное преимущество. Но отрыв растерян, вершина таблицы говорит сама за себя:

Отмечаем то, чего не было раньше. «Севилья» присоединилась к священной тройке, хватило серии из пяти побед, удачно заработал Лопетеги. Между четвертой командой в таблице и пятой – 17 пунктов, а между клубом из Андалусии и первым местом лишь три очка. Видим четверку реальных претендентов на титул.

Причем не подумайте, что речь о деградации фаворитов. После 33 туров год назад у Лопетеги было 57 пунктов, а сейчас на тринадцать больше. У «Атлетико» всего 59, а сейчас – 73 очка. «Реал» почти повторяет свой прошлогодний чемпионский график – 71 пункт против 74, а «Барселона» там, где была год назад – 71 пункт против 70 баллов.

Важный вывод – борьба обострилась не из-за провала команд Зидана и Кумана, конкуренты подтянулись, поработав над своей игрой, минусами и добавив козырей. У «Атлетико» есть опытный Суарес, у «Севильи» — молодой Эн-Несери.

Календарь и характер осечек сезона

Когда видишь, что «Атлетико» уже оступился в 11 матчах, хотя «Реал» в прошлом сезоне потерял очки лишь в 12 матчах за весь чемпионат, то автоматически интересно узнать, кому именно уступали. Симеоне терял очки против «Уэски» и «Леванте», «Сельты» и «Хетафе». Середняки опасны, что еще раз напомнила вчера «Гранада».

Раньше этот клуб ни разу не набирал очки в Примере против «Барселоны» на выезде, а вчера ответил на гол Месси двумя мячами – получили сенсацию, счет 2:1. Ветеран из ветеранов, 39-летний Хорхе Молина, который выглядит даже старше своих лет, стал автором победного мяча. Кто бы мог подумать, учитывая старания Месси и победы Кумана, о таком развороте?

«Барселона» остается собой времен Бартомеу, и если каталонцы не возьмут титул, то Лапорта может заменить тренера. В этом чемпионате его команда проигрывала «Хетафе», «Кадису» и «Гранаде», не только «Реалу» и «Атлетико». У «Мадрида» всего четыре поражения, но исключительно от середняков Примеры. Суть понятна – уровень соперничества в Испании очень высокий.

Даже «Севилья», хотя у нее другой статус – ее не боятся до выхода на поле, уступала «Гранаде», «Эйбару» и «Эльче». Поэтому не нужно недооценивать будущих соперников и претендентов. Уступить в Ла Лиге может кто угодно и кому угодно. Таковы правила этого сезона. И календарь прямого ответа о фаворите не дает, хотя сразу две зацепки видны – матчи конкурентов.

Календарь «Атлетико»: «Эльче» (в), «Барселона» (в), «Реал Сосьедад» (д), «Осасуна» (д), «Вальядолид» (в).

Календарь «Реала»: «Осасуна» (д), «Севилья» (д), «Гранада» (в), «Атлетик» (в), «Вильярреал» (д).

Календарь «Барселоны»: «Валенсия» (в), «Атлетико» (д), «Леванте» (в), «Сельта» (д), «Эйбар» (в).

Календарь «Севильи»: «Атлетик» (д), «Реал» (в), «Валенсия» (д), «Вильярреал» (в), «Алавес» (д).

Регламент Ла Лиги при равенстве очков

Как видно из пункта выше, осталось всего два матча внутри ядерного квартета. Чуть ниже напомним результаты остальных, а пока читаем регламент Ла Лиги:

В случае равенства очков, набранных в первенстве, у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности: а) количество очков в личных встречах;

б) разность мячей в личных встречах;

в) разность мячей во всех матчах чемпионата;

г) количество забитых голов во всех матчах чемпионата;

д) очки фэйр-плей;

е) матчи плей-офф.

На данный момент «Барселона» уступает по личным встречам «Реалу» (два поражения) и обходит «Севилью» (ничья и победа). Но при равенстве пунктов Месси может уступить «Атлетико» (пока одно поражение), если не отыграется в ближайшем матче.

У Зидана пока преимущество над «Барселоной», «Севильей» и «Атлетико», но против Лопетеги придется сыграть еще раз, а в первом круге выиграли всего 1:0. Учитывая нагрузку в Лиге чемпионов, вряд ли «Реал» можно назвать абсолютным фаворитом в Ла Лиге, 5 побед из 5 взять будет сложно.

Но и у «Атлетико» дела идут не так хорошо, как в недавнем прошлом. Если не отыграются с «Барселоной», чтобы при равенстве пунктов получить преимущество, то потом не смогут допускать одинаковые показатели с участниками Эль Класико. Только «Севилью» «матрасники» уже опередили по личным встречам, обменялись победами, но по голам впереди – 2:1.

Можем увидеть уникальное равенство по очкам у троих или даже четырех команд в теории, поэтому растет вес именно личных встреч. И разницы мячей в чемпионате. Пока у «Атлетико» +38, у «Реала» +32, у «Барселоны» +46, у «Севильи» +23. Вряд ли получится соединить личные встречи в полное равенство, но учтем и этот аспект.

Через неделю решающий тур сезона

Восьмого и девятого мая судьба сведет попарно всех претендентов на титул. «Барселона» и «Атлетико» сыграют в следующую субботу, «Реал» и «Севилья» — в воскресенье. Каталонцам победа даст проход выше «Атлетико» в таблице, но они при равенстве очков уступят «Реалу».

Не поворачиваются пальцы на клавиатуре называть календари всей четверки сложными, но и простого пути не осталось. Он был у Симеоне, а теперь Диего ждал подарка от «Гранады». «Атлетико» надо обыгрывать «Барселону», ведь ничья может позволить «Реалу» сравняться по очкам, а это выход Зидана на первое место.

Куману теперь психологически сложнее, а вот «Севилье» проще, чем остальным — ниже четвертого места не упадут, а выше подняться могут. Тот случай, когда делать прогноз невероятно интересно, ведь угадать сложно. Банальный ответ о чемпионе — «Атлетико», но вчера могли потерять первое место, а впереди поединок против прямого злого конкурента – Месси.

А «Севилья», даже если не сотворит сенсацию, может огорчить «Реал», забрав у него чемпионские очки. Самый запутанный расклад за семь лет, невероятно интересный финал сезона.