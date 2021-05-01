«Зенит» может стать чемпионом, «Динамо» и «Рубин» сразятся за путёвку в еврокубки. Топ-интриги 28-го тура РПЛ

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вчера, 12:10

В чемпионате России наступила пора судьбоносных матчей.

«Зенит» может стать чемпионом в матче с «Локомотивом»

- В Санкт-Петербурге встретятся первая и вторая команды из турнирной таблицы РПЛ . В случае победы «Зенит» де-юре станет чемпионом России в третий раз подряд. «Сине-бело-голубые» могут получить знакомый кубок победителей РПЛ сразу после матча с «железнодорожниками».

- «Локомотив» — самый сильный соперник, который только мог быть у «Зенита» в первом потенциально чемпионском матче. Команда Марко Николича в 2021 году не знает других результатов, кроме побед: в Премьер-Лиге и Кубке России «красно-зеленые» наштамповали уже 11 выигрышей подряд.

- В 29-м туре РПЛ сезона-2017/18 «Локомотив» оформил чемпионство в домашнем матче против «Зенита». «Золотой гол» тогда на 87-й минуте забил португальский форвард Эдер. В Санкт-Петербурге помнят той майский день, когда поспособствовали успеху «Локо», а три года спустя хотят симметрично отомстить «железнодорожникам» и стать чемпионами после матча с ними.

Матч «Зенита» и «Локомотива» — главная точка притяжения в 28-м туре РПЛ . Немного жаль, что интрига в этой большой игре односторонняя: мы говорим о том, что команда Сергея Семака может оформить чемпионство уже в воскресенье, но не о перевороте в чемпионской гонке в случае победы команды Марко Николича. Даже если «железнодорожники» победят в Санкт-Петербурге и приблизятся к «Зениту» на расстояние 3 очков, судьба титула останется в руках петербуржцев, которым будет достаточно набрать 4 балла в оставшихся матчах с «Уфой» и «Тамбовом». Зато победа приблизит «Локо» к заветной путевке в Лигу чемпионов, борьба за которую не окончена. «Спартак» надеется на осечку конкурента.

«Рубин» vs «Динамо». Встреча претендентов на попадание в еврокубки в Казани

- «Рубин» и «Динамо» наравне с ЦСКА и «Сочи» входят в группу из четырех команд, набравших по 46 очков после 27 туров и ведущих отчаянную борьбу за путевки в еврокубки.

- В предыдущем туре команды Леонида Слуцкого и Сандро Шварца потерпели домашние поражения со счетом 0:1. Казанцы без Хвичи и Макарова по делу проиграли «Краснодару», а «бело-голубые» пропустили от «Химок» в самой концовке матча, ознаменованного судейским скандалом.

- 8 последних встреч «Рубина» и «Динамо» получились «низовыми» (не более 2-х забитых мячей), а в трех последних случаях гости побеждали со счетом 1:0, в том числе в матче первого круга, когда Джордже Деспотович забил единственный мяч с пенальти, а арбитр Лапочкин показал футболистам 3 красных карточки (были удалены Комличенко, Хван Им Бом и Паршивлюк).

В последних турах нас ждет непредсказуемая борьба за еврокубки, на четвертую строчку в турнирной таблице претендуют «Рубин», «Динамо», ЦСКА и «Сочи». Огромное значение имеют очные матчи между этими командами, поражение в Казани сегодня может стать роковым для одного из соперников. Нужно сказать, что «Рубин» не может рассчитывать на двоих лидеров — Хвичу Кварацхелию и Филипа Уремовича, что повышает шансы «Динамо» на успех.

ЦСКА хочет прервать серию поражений. «Уфа» жаждет еще одной сенсации в Москве

- Ивица Олич стартовал во главе ЦСКА с трех побед, а потом выдал серию из трех поражений, проиграв «Спартаку» и «Сочи» в РПЛ и «Локомотиву» в полуфинале Кубка России.

- «Уфа» под руководством Алексея Стукалова в 26-м туре уже гостила в Москве и тогда нанесла сокрушительное и сенсационное поражение «Спартаку» со счетом 3:0.

- ЦСКА в этом сезоне рискует показать худший результат в чемпионате России с 2001 года, когда «армейцы» заняли 7-е место, и не попасть в еврокубки впервые за 20 лет.

Отставка Виктора Ганчаренко и назначение главным тренером Ивицы Олича вызвали недоумение, и сейчас сбываются худшие опасения: «армейцы» под руководством тренера без опыта не могут похвастаться ни классной игрой, ни выдающимися результатами. «Уфа» после весенней смены наставника, напротив, на подъеме: в трех матчах под руководством Алексея Стукалова «горожане» забили 8 голов, в то время как за предыдущие 25 туров было 15 забитых мячей. «Уфа» еще не обезопасила себя от вылета в ФНЛ , так что очки нужны в каждом матче.

Дерби Краснодарского края

- В трех предыдущих очных матчах «Краснодар» потерпел от «Сочи» два поражения и один раз сыграл вничью.

- Первое Дерби Краснодарского края для Виктора Ганчаренко, который раньше участвовал в краснодарских дерби «Кубань» — «Краснодар» не на стороне своей нынешней команды.

- Вне зависимости от результата матча «Сочи» почти наверняка станет сильнейшей командой Краснодарского края в этом сезоне. «Краснодар» владел этим титулом на протяжении семи лет.

«Сочи» надеется опередить московские клубы и «Рубин» в борьбе за путевку в еврокубки, где «барсы» еще не бывали. «Краснодар» в концовке сезона играет за свой престиж, но уже видны первые результаты работы Виктора Ганчаренко: домашняя ничья с «Зенитом» и гостевая победа над «Рубином». Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «быки» не станут дарить очки и соседям по региону. Если «Сочи» хочет продолжить успешную серию в матчах с «Краснодаром», придется постараться.

«Тамбов» официально вылетит из РПЛ , если не выиграет в Ростове-на-Дону

- В случае поражения или ничьей в матче с «Ростовом» «Тамбов» официально покинет РПЛ .

- Единственная встреча «Ростова» и «Тамбова» на берегах Дона завершилась в пользу гостей — 1:2.

- «Тамбов» проиграл 9 из 9 весенних матчей с учетом поражения от «Локомотива» в кубковом матче.

Даже удивительно, что «Тамбов» де-юре еще не вылетел из Премьер-Лиги к 28 туру и после 8 подряд поражений в чемпионате. И все-таки сегодня неизбежное, вероятно, произойдет. При этом «Ростов» провалил весеннюю часть сезона, опустился в середину турнирной таблицы и не решает турнирных задач в заключительных матчах чемпионата.