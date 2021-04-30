Возвращение Фергюсона в МЮ и повторение рекорда «Реала». У команды Сульшера светлое будущее

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вчера, 10:06

Похоже, «дьяволов» ждет футбольный успех.

У МЮ перспективный состав

Вудворда не сильно интересует спортивный аспект, но он разбирается в финансах. Контракты футболистам в МЮ предлагали долгосрочные, а ставку делали в основном на молодых. Лишь 8.2 % игрового времени в АПЛ за «дьяволов» провели «старики». Причем значительная часть минут на совести одного человека – Де Хеа, которому тридцать.

Для голкипера это не возраст (Буффон на тринадцать лет старше), но даже Давид – редкий ветеран в основе МЮ . Кавани в АПЛ половину матчей начал на скамейке, Матич сыграл в основе лишь в десяти турах, Мата выходил еще реже. В составе полно молодых – четыре человека от 19 до 23 лет в первом составе, еще четверо – на подхвате.

В основе немало зрелых людей, но не критического возраста. Это выделяет МЮ , ведь у «Баварии» 36.4 % игрового времени за «стариками», у «Интера» — 31.4 %, у «Реала» и «Ювентуса» показатель выше 25 %, как показывает подсчет CIES Football Observatory. МЮ думает о будущем. Один Амад Диалло чего стоит – может выстрелить через год.

Активно ищут своего ван Дейка

Или Диаша. Могут менять состав, начиная с голкипера, если Де Хеа с рекордной в мире вратарей зарплатой захочет и сможет уйти летом. Но даже если оставить Давида в покое, то малый процент ветеранов позволяет подумать о зрелых мастерах на ключевых позициях. Например, логично найти опытного напарника для Магуайра в центре защиты.

Вчерашний подкат Погба в штрафной с нелепой игрой рукой, а также пас Мхитаряна в другой голевой атаке доказывают, что МЮ не навел порядок в обороне. Даже когда можно пропустить после двух ударов в створ два мяча (один – с пенальти), то справятся с задачей. Своего ван Дейка давно ищут, и этим летом могут сделать подобную ставку.

Переезд Алабы в Мадрид может привести к трансферу Варана в «Манчестер Юнайтед». Хотя француз, как и Кулибали — не единственные приличные центральные защитники мира. А ключевой новичок может быть не только в оборону. Идею с преображением молодой команды для финала ЛЕ в зрелую для полуфинала ЛЧ можно развивать.

Глейзеры продадут часть акций

Американцы привыкли отдавать зарплатами звездам бейсбола, баскетбола и американского футбола до 50 % доходов клубов. В европейском футболе отдают 70-80 %, и это их злит. В основе идеи Суперлиги мелким шрифтом прописали идею с потолком зарплат, но пока ее не воплотили – Глейзерам нужны живые деньги.

Продавать весь МЮ не будут, поскольку придется заплатить дикие налоги, которые Байден собирается для богачей увеличить. В оффшор спрятать деньги не разрешат, так что клан Глейзеров скорее расстанется с около 20 % акций, чтобы и миллионы в карман положить, и МЮ получил выход на новых инвесторов.

Если речь о шейхах, то там жирные спонсорские контракты, как у «Сити» или ПСЖ . Перспективы есть, в структуре долгов МЮ неоплаченных трансферов меньше, чем других грандов. Оборот у «дьяволов» солидный – с пустым стадионом к концу 2020-го вышли на прибыль. Глейзеры не повторили ошибок «Барселоны».

Редко уступают и ставят рекорды

Клубные дела – фундамент, но важен также характер команды. МЮ проиграл 1 из последних 22 матчей во всех турнирах. Но поражение от «Лестера» не вызвало лавину неудач, как и конфуз с «Шеффилд Юнайтед» в январе. Команда в шаге от нового финала еврокубоков, пускай это и Лига Европы.

В игре МЮ видна зависимость как от комбинаций через Бруну Фернандеша, так и от настроя с везением. «Дьяволы» — удачливые сорванцы. Соперник может остаться без основного голкипера и допускать дикие ошибки в защите. Плюс арбитры за последние годы поставили много пенальти в пользу МЮ .

Позже часть из них официально признавали ошибочными, но счет на табло запоздалые поиски правосудия не отменяли. МЮ на 10 пунктов ниже МС в таблице АПЛ , не прошли в плей-офф ЛЧ , уступив ПСЖ и «Лейпцигу», но настрой команды поменялся. Характер есть, как и везение, что отличает всех чемпионов.

За 57 лет ни одна великая команда не сумела забить шесть мячей в полуфинале ни одного из еврокубков, а МЮ Сульшера настрелял «Роме» шесть мячей. «Реал» в далеком 1964-м разбил «Цюрих», но такую феерию видим впервые. Это не титул, но заявка на широкие возможности. МЮ может быть результативным.

Вернут Фергюсона и Ван дер Сара

Серьезные ребята из «The Atletic» транслируют информацию прямо из клубов. На днях им подарили новости – после ухода Вудворда сэр Алекс получит больше полномочий, связанных с трансферами. Эд работает на МЮ с 2005 года, но стал классической американской политической жертвой после большого провала с Суперлигой.

Глейзеры понимают, что сейчас надо задобрить разъяренных фанатов. Фергюсона могут включить в состав трансферного комитета, или же просто прямо проводить трансферы через него. Переговоры будут вести другие, но такой визирь – козырь, ведь у сэра Алекса получалось различать хороших игроков от плохих.

Также без Вудворда могут пригласить Ван дер Сара из «Аякса». Связка мудрого сэра Алекса, пережившего инсульт, и молодого толкового Эдвина – путь к успеху. Вудворд банально не разбирался в футбольных качествах игроков, но Фергюсон даст полезный совет Ван дер Сару, причем в этом дуэте оба – с чутьем на трансферы.

Хватит средств на Роналду и Кейна

«Барселона» мечтает об Эрлинге, но есть ли у нее деньги? «Реал» не откажется от Мбаппе, который не пойдет в МЮ – скорее согласится на их соседей. Но есть Кейн – явно ищет себе новую команду. Есть другие видные футболисты. Не факт, что Санчо станет игроком МЮ летом, а вот Роналду задумается.

Криштиану не будет играть в Лиге Европы, если «Ювентус» там окажется. А в Европе мало клубов потянут запросы Криштиану. МЮ справится, особенно если есть козырь в виде обмена на Погба. Голевые показатели лучших снайперов англичан доказывают, что им не помешает машина по сбору мячей. Или сразу две.

А поскольку Фергюсон может активнее принимать участие в трансферных делах, то вряд ли откажется от идеи с Роналду. Пусть ход рискованный, ведь Сульшеру удобно без примадонны в заявке, можно взять не Криштиану, а Холанда или Кейна. И финт форвардом в АПЛ срабатывал для МЮ еще во времена ван Перси.

Сульшер – жидкий Терминатор Т-1000

Аргументов в пользу позитивных изменений в «Манчестер Юнайтед» стало больше, когда Сульшер пережил худшие кризисные отрезки. Тренер Оле-Гуннар оказался, как Терминатор Т-1000, что может изменять форму. Посмотрите на вчерашний матч против «Ромы». Проиграв первый тайм, выжали сок из невезения «волков».

Три вынужденные замены у соперника сказались, свои атаки МЮ разыгрывал технично, Кавани могу забить на пару мячей больше. Сульшер получил за фразу, что не знает «Рому», но после этого изучил соперника. Норвежец хорош как раз в умении подстроиться под оппонента. Поэтому у него, например, 3 победы и ничья в дерби Манчестера в АПЛ .

МЮ избавится от менеджера, которого не любят фанаты. Убеждается, что имеет не великого, но добротного тренера, которого не отвергает коллектив. Есть долги, но стоимость клуба выросла за последнее десятилетие в четыре раза – денег крутится много, положение не худшее.

У МЮ как футбольного проекта есть будущее, но нужны чемпионские амбиции. То, что нашел в себе «Лестер», что отыскал «Челси» — обе команды не играли идеально, но сделали ставку и взяли высоту. «Ливерпуль» тоже был прагматичным в «золотом» сезоне, соединил кураж и результат.