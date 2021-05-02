«Зенит» приготовил для Санкт-Петербурга праздник. «Локомотив» намерен его отменить

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вчера, 11:58

Суперматч двух сильнейших команд России последних лет.

Главная интрига: «Зенит» может де-юре стать чемпионом России в случае победы

Если «Зенит» выиграет у «Локомотива», то в третий раз подряд примагнитит к себе чемпионский кубок. Победа петербуржцев в РПЛ -2020/21 будет окончательной и бесповоротной, в турнирной таблице команда Сергея Семака станет недосягаемой для преследователей, ближайший из которых как раз «Локомотив», отстающий перед очной встречей от «сине-бело-голубых» на 6 очков.

В случае победы «Зенит» за два тура до финиша оторвется от «Локо» на 9 очков и от «Спартака» на 11. И пусть у «красно-белых» матч в запасе (сыграют завтра против тульского «Арсенала»), математических шансов дотянуться до первого места у команды Тедеско не останется, как и у «железнодорожников». Только «Спартаку» под руководством Олега Романцева удавалось выигрывать чемпионат России больше двух раз подряд. «Зенит» может стать первым клубом РПЛ в XXI веке с тремя последовательно завоеванными титулами.

Дополнительная интрига: заочная борьба «Локо» и «Спартака» за второе место

Не получается позиционировать сегодняшний матч иначе, как потенциально чемпионскую игру «Зенита», хотя «Локомотив» в случае победы приблизится к петербуржцам на расстояние трех очков и вроде как включится в борьбу за титул. Вот именно — «вроде как». Даже если праздник будет сорван сегодня, «Зенит» не упустит первое место, ради которого останется набрать 4 очка в матчах с «Уфой» и «Тамбовом».

Поэтому позвольте считать, что «Локомотив» ведет со «Спартаком» борьбу за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов. И победа в Санкт-Петербурге станет для команды Марко Николича серьезнейшим подспорьем в этой гонке. Даже ничья в матче с «Зенитом» на руку «железнодорожникам», ведь в этом случае отрыв от «Спартака» вырастет до 3 очков. И пусть у «красно-белых» в запасе игра против «Арсенала», при равенстве очков в таблице выше будет «Локомотив» благодаря дополнительным показателям.

А вот если «Зенит» своего добьется и оформит чемпионство сегодня, то окажет серьезную услугу «Спартаку», которому останется выиграть в Туле, чтобы вернуть себе инициативу в борьбе за второе место. Сегодняшняя игра на «Газпром Арене» — ключевая контрольная точка РПЛ в разрезе борьбы за высокие места. «Зенит» надеется стать чемпионом, а в дуэли «Локомотива» и «Спартака» может наступить перелом. Слишком много интриг для одного матча!

Теории заговоров: матч «Спартака» вынесли на понедельник в угоду «Зениту»

Воистину нет предела человеческой фантазии. В преддверии матча «Зенита» и «Локомотива», в котором петербуржцы могут оформить титул, на просторах «этого вашего Интернета» появилась забавная теория. Кто-то посмеется, а кто-то и согласится. Держите краткий пересказ, только обещайте не относиться к таким историям слишком серьезно. И да, для получения максимального удовольствия читайте под музыку из «Секретных материалов».

Так вот, оказывается, матч «Спартака» с «Арсеналом» вынесли на понедельник, чтобы:

1. Ничто и никто не могло отвлечь внимание от «чемпионского матча». Ну, вы знаете этот «Спартак»: проиграют в Туле 0:5 с хет-триком из автоголов Маслова, и разговоров/статей/репортажей об этом будет в разы больше, чем о чемпионстве «Зенита». Лучше подстраховаться.

2. Если бы «Спартак» с «Арсеналом» сыграл раньше матча в Санкт-Петербурге и добился победы, то обошел бы в турнирной таблице «Локомотив», что послужило бы дополнительной мотивацией для «железнодорожников». А так они останутся вторыми вне зависимости от результата, якобы пребывание в мнимой зоне комфорта должно лишить команду Марко Николича чрезмерного рвения.

5 фактов из противостояния «Зенита» и «Локомотива»

1. «Зенит» и «Локомотив» третий год подряд могут финишировать на первом и втором местах РПЛ соответственно, так что имеем дело с двумя сильнейшими командами России последних лет.

2. «Локомотив» выиграл все 11 официальных матчей в 2021 году — 8 в РПЛ и 3 в Кубке России. Ради чемпионства «Зенит» должен прервать эту блестящую серию противников.

3. Две предыдущие встречи между «Зенитом» и «Локомотивом» в РПЛ завершились со счетом 0:0.

4. У «Зенита» только одна победа в пяти последних домашних матчах против «Локо» (1 поражение, 3 ничьих), зато она получилась запоминающейся. В начале сезона-2018/19 «железнодорожники» приехали в Санкт-Петербург в статусе действующего чемпиона и проиграли со счетом 3:5.

5. Только две российские команды, против которых Марко Николич сыграл минимум дважды, не покорились ему. Это «Зенит» и «Ахмат» (ничья и поражение в двух матчах против каждого из этих клубов)

Тактика и составы: дважды по 4-4-2 и большой матч для Мостового

- Есть большая вероятность, что обе команды сыграют по схеме 4-4-2 с «ромбом» в полузащите. Разве что тренеры решат преподнести сюрпризы друг другу.

- Сердар Азмун получил желтую карточку в игре с «Краснодаром» и отбыл дисквалификацию в матче с «Ротором». Сегодня иранский форвард будет на поле.

- На позиции левого полузащитника отдаю предпочтение Андрею Мостовому, а не Себастьяну Дриусси. А как решит Семак?

- Маринато Гильерме возвращается в ворота «Локомотива» после двух матчей дисквалификации, которую получил за провокационное поведение в дерби со «Спартаком».

- Восстановился после травмы форвард Зе Луиш, но с первых минут в атаке «Локо» сыграют Камано и Смолов.

- Под вопросом участие в матче Ловрена, который провел свой последний матч 5 апреля. Семак не дал однозначного ответа о состоянии хорвата, но и не исключил его участие в игре с «Локомотивом».

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Лунев — Караваев, Ловрен (Чистяков), Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Мостовой, Малком — Азмун, Дзюба.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус — Мухин, Баринов, Крыховяк — Жемалетдинов — Камано, Смолов.

Прогноз «Соккер.ру»: «Локомотив» выиграл 11 матчей, но результаты «железнодорожников» далеко не всегда подкреплены качеством игры. Дикая эффективность — одно из следствий «оверперфоминга» команды Николича, который не может продолжаться вечно. Кому прерывать победную серию «Локо», как не «Зениту»? Санкт-Петербург будет сегодня гулять после победы «Зенита» 3:1.