Только один игрок в истории Ла Лиги не забил больше пенальти, чем Месси

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03 мая 2021, 00:25

Нападающий «Барселоны» не реализовал пенальти в матче 34-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (3:2).

Аргентинец не забил уже 14-й одиннадцатиметровый за свою карьеру в чемпионате Испании. Только бывший нападающий «Атлетико» и «Реала» не реализовал больше ударов с точки (15) в истории Ла Лиги, чем Месси.

Стоит отметить, что не забил 11 пенальти за время своих выступлений в испанском чемпионате.