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Только один игрок в истории Ла Лиги не забил больше пенальти, чем Месси

03 мая 2021, 00:25
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 34-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (3:2).

Аргентинец не забил уже 14-й одиннадцатиметровый за свою карьеру в чемпионате Испании. Только бывший нападающий «Атлетико» и «Реала» Уго Санчес не реализовал больше ударов с точки (15) в истории Ла Лиги, чем Месси.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду не забил 11 пенальти за время своих выступлений в испанском чемпионате.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
03 мая в 14:41, ред.
    Вячеслав Салтыков 1
    Вячеслав Салтыков 1
    03 мая в 12:32
    Можно отметить что половину пеналтти Рон не забил Диего Алвешу
    Брулин
    Брулин
    03 мая в 10:45
    Средняя реализация пенальти в районе 75%. Месси забивает пенальти в 79% случаев. Нормально. Просто все уже привыкли что если Месси делает что-то не гениально, то это катастрофа.
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    03 мая в 09:42
    Извините, что поправляю эксперта, но математика показывает следующее:

    1. Месси. 103/132*100% = 78% успешная реализация.
    2. Роналду 141/170*100% = 82,9% успешная реализация.

    Роналду точнее на 4,9%, а не на тридцать.

    Ещё раз прошу прощения, Вы эксперт всё-таки в футболе, может быть математика не ваш конёк, конечно. С уважением :)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    03 мая в 09:13
    Т. Е стоит признать, что Роналду на почти 30% точнее с точки. Вот он класс
    Baggio R.
    Baggio R.
    03 мая в 09:11
    Этот пенальти тоже в числе нереализованных
    Баобаб
    Баобаб
    03 мая в 08:08, ред.
    Уго Санчес.... Наверное самый лучший мексиканец в футболе.
    Elliada
    Elliada
    03 мая в 07:52
    Месси не реализовал 29 пенальти в карьере – столько же у Роналду.

    Лионель бил с точки 132 раза, Криштиану – 170.

    Соответственно, Месси забил 103 гола с пенальти за карьеру, Роналду - 141
    ДСА
    ДСА
    03 мая в 07:35
    Скоро Месси станет рекордсменом.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    03 мая в 07:13
    Многим интересно сколько же мячей с пенальти забили Месси и Роналду за свою карьеру. Пожалуйста, смотрите. (статистика примерно полуторамесячной давности)

    STVA 1
    STVA 1
    03 мая в 06:10
    Для него проще штрафной забить....
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    03 мая в 05:45
    Интересно, сколько у него их в сборной?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    03 мая в 04:39
    Надеюсь, что он побьёт этот рекорд Санчеса!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    03 мая в 04:31
    Интересно, а сколько он забил?
    swed27
    swed27
    03 мая в 04:20
    Интекресное сравнение
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Beka_byaka (раскрыть)
    03 мая в 03:47
    Так он же инопланетянин?!
    Artemon9
    Artemon9
    03 мая в 03:40
    Почему не написали сколько пенальти он забил. Уверен, что 14 промахов составляют небольшой процент от всех попыток
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    03 мая в 02:33
    Надо догнать Санчеса.
    Hamman
    Hamman
    03 мая в 02:07
    Месси побьёт и этот рекорд...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    03 мая в 01:16
    Вратарь тоже не зря свой хлеб жует, иногда и пенали берет. Все звезды смазывали пенальти.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    03 мая в 00:37
    человеку присуще ошибаться
    Ozabot
    Ozabot
    03 мая в 00:30
    Не страшно, учитывая, что почти вся карьера прошла в одном клубе. По одному смазанному пеналю в год — вполне простительно.
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