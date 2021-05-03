Только один игрок в истории Ла Лиги не забил больше пенальти, чем Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 34-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (3:2).
Аргентинец не забил уже 14-й одиннадцатиметровый за свою карьеру в чемпионате Испании. Только бывший нападающий «Атлетико» и «Реала» Уго Санчес не реализовал больше ударов с точки (15) в истории Ла Лиги, чем Месси.
Стоит отметить, что Криштиану Роналду не забил 11 пенальти за время своих выступлений в испанском чемпионате.
Твоя ошибка в том, что Месси ещё не пробил 170 раз, т. е нельзя кислое с пресным мешать и высчитывать
По математике я всегда был лучшим, а вот кое кому надо подтянуть)
Твоя ошибка в том, что Месси ещё не пробил 170 раз, т. е нельзя кислое с пресным мешать и высчитывать
По математике я всегда был лучшим, а вот кое кому надо подтянуть)
1. Месси. 103/132*100% = 78% успешная реализация.
2. Роналду 141/170*100% = 82,9% успешная реализация.
Роналду точнее на 4,9%, а не на тридцать.
Ещё раз прошу прощения, Вы эксперт всё-таки в футболе, может быть математика не ваш конёк, конечно. С уважением :)
1. Месси. 103/132*100% = 78% успешная реализация.
2. Роналду 141/170*100% = 82,9% успешная реализация.
Роналду точнее на 4,9%, а не на тридцать.
Ещё раз прошу прощения, Вы эксперт всё-таки в футболе, может быть математика не ваш конёк, конечно. С уважением :)
Лионель бил с точки 132 раза, Криштиану – 170.
Соответственно, Месси забил 103 гола с пенальти за карьеру, Роналду - 141
Лионель бил с точки 132 раза, Криштиану – 170.
Соответственно, Месси забил 103 гола с пенальти за карьеру, Роналду - 141