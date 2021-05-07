Пятый финал Эмери и крутое достижение Кавани. Испанцы разбавили английскую гегемонию в еврокубках

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вчера, 11:57

В английском финале отказано.

Пятый финал для Эмери и первый для «Вильярреала». Сезон «Арсенала» в руинах

Признаться, не верилось, что «Вильярреал» удержит в Лондоне хлипкое преимущество, добытое в домашней встрече, которая завершилась победой испанцев 2:1. Команда Унаи Эмери могла снять все вопросы неделю назад, «подводники» вели со счетом 2:0 после первого тайма, а вскоре после перерыва получили численное преимущество после удаления Дани Себальоса, но Эмери, как это с ним нередко бывает, стал оберегать приятный счет и перестраховываться. Это привело к тому, что «Арсенал» отыгрался с заработанного обманным путем пенальти (Сака хитро вытянул ножку в прыжке и зацепился за кого-то из соперников).

Как и ожидалось, «Вильярреал» приехал в Лондон оберегать ничью, но не поплатился за это, что стало бы классикой жанра. Впрочем, не умеющий сделать решающий шаг «Арсенал» — это тоже классика. Команда Микеля Артеты создала достаточно моментов, наиболее показательным является количество ударов в створ ворот — 7:1 в пользу «канониров», однако нули на табло оказались нетронутыми до финального свистка. Больше всего поразили последние минуты и даже секунды матча: тренер команды, которая была в одном голе от финала Лиги Европы, не отправил вперед вратаря и держал трех игроков районе центрального круга. Когда еще рисковать, если не в такой ситуации?

У «Арсенала» не было даже намека на животную страсть, которая должна была включиться в эндшпиле. Именно этот бессовестный академизм в концовке полностью оправдывает вылет «Арсенала». Нечего таким командам делать в финалах. «Вильярреал» хотел гораздо больше, терпел и страдал ради этого, в чем-то полагался на удачу. «Канониры» талантливые, но в них нет дерзости, нахальства и искренней страсти, а из-за этого все остальное кажется наигранным и фальшивым.

- «Арсенал» не пропустил от «Вильярреала» ни в одном из трех домашних матчей. Но если в двух предыдущих случаях домашние результаты (1:0 и 3:0) обеспечивали «канонирам» продвижение по турнирной сетке, то нынешние 0:0 в пользу соперников.

- Лига Европы была последним шансом «Арсенала» на спасение сезона, ведь можно было не только взять трофей, но и получить путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Последняя надежда «канониров» испарилась, ведь они вылетели из всех кубковых турниров и финишируют не выше 9-го места в АПЛ . Следующий еврокубковый сезон «Арсенал» пропустит.

- За последние 17 лет «Вильярреал» пять раз добирался до полуфиналов еврокубков — четырежды в Кубке УЕФА /Лиге Европы и однажды в Лиге чемпионов. А вот в финал испанский клуб вышел впервые.

- Зато для Унаи Эмери финал Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» станет пятым в тренерской карьере. Баскский специалист трижды добирался до решающей схватки Лиги Европы с «Севильей» и трижды брал трофей, два года назад был в финале с «Арсеналом» и тогда проиграл «Челси» (1:4), а теперь попробует выиграть свой четвертый Кубок УЕФА с «Вильярреалом».

- «Вильярреал» стал 61-м клубом, который сыграет в финале Кубка УЕФА /Лиги Европы.

«Рома» сумела хлопнуть дверью напоследок, а Кавани сделал кое-что необычное

Уже после первого матча, завершившегося со счетом 6:2 в пользу «Манчестер Юнайтед», не было никаких сомнений в том, что манкунианцы сыграют в финале Лиги Европы. Во встрече на «Олд Траффорд» было два разных тайма, первый из которых «волки» выиграли 2:1, а во втором пропустили пять безответных мячей. Конечно, сказались три вынужденные замены «Ромы» в первом тайме, так что о силе команды Паулу Фонсеки не слишком справедливо судить по той игре.

Зато теперь можно с хитрым прищуром говорить о том, что «Рома» выиграла первый матч после объявления о назначении Моуриньо главным тренером. Да, Жозе приступит к работе перед началом следующего сезона, но психология победителей опередила своего носителя. А если серьезно, МЮ заслужил выход в финал, но и «Рома» заслужила выйти из Лиги Европы с высоко поднятой головой.

На «Олимпико» все началось с очередной вынужденной замены: Крис Смоллинг продержался против бывшего клуба только 30 минут, а под конец тайма Эдинсон Кавани открыл счет и, казалось, вверг «Рому» в полное уныние. Однако после перерыва команда Паулу Фонсеки взяла себя в руки, забила три мяча и добилась волевой победы — 3:2. Ярчайшее получилось полуфинальное противостояние, завершившееся с общим счетом 8:5 в пользу «Манчестер Юнайтед».

- 13 забитых мячей за два матча — отныне самое результативное полуфинальное противостояние в истории Лиги Европы. До этого 10 лет держался рекорд, установленный «Вильярреалом» и «Порту» в сезоне-2010/11 (7:4 по сумме двух встреч в пользу «драконов»).

- Эдинсон Кавани стал первым за 35 лет футболистом, которому удалось оформить по дублю в каждом из двух полуфинальных матчей еврокубкового турнира.

- Кавани с удовольствием забивал в ворота «Ромы» еще во время выступлений за «Палермо» и «Наполи» в Италии, а после двух дублей в Лиге Европы у уругвайца теперь 13 голов в 14 матчах против «волков». Чаще в своей карьере Эдинсон огорчал только «Монако» — 15 забитых мячей.

- Оле-Гуннар Сульшер впервые вывел «Манчестер Юнайтед» в финал. До этого под руководством норвежского тренера «красные дьяволы» четырежды уступали в полуфиналах различных турниров.

Многозначительный факт о финале Лиги Европы

В четырех официальных встречах между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» (все матчи состоялись в рамках групповых этапов Лиги чемпионов) не было забито ни одного мяча. Четыре раза по 0:0.