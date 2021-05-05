Истерика и тактический провал. Почему ПСЖ проиграл «Манчестер Сити» по делу

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сегодня, 02:42

ПСЖ не смог второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов. А «Манчестер Сити» — впервые в нем. «Соккер.ру» — о причинах неудачи парижан.

Десять минут борьбы

Нельзя пытаться обыграть «Манчестер Сити», используя дважды подряд одну и ту же тактику. Команда Хосепа Гвардиолы слишком хорошо обучается и делает выводы, чтобы не попадаться в расставленные ловушки, которые уже видела. Именно поэтому установки ПСЖ на быстрый натиск и бурное начало хватило минут на десять, тогда как в первом матче это всё заняло почти целый тайм. По сути, один тайм по игре ПСЖ и выиграл у «Манчестер Сити». Но на беду парижан таймов оказалось четыре.

Как и в первом случае, бурное начало могло принести плоды ПСЖ . Тогда подвела реализация, а теперь не повезло с ВАР. Кульминацией короткого стартового рывка парижан должен был стать пенальти в ворота Эдерсона, и Бьорн Кёйперс было назначил его. Но вмешался ВАР, который определил, что игры рукой у Александра Зинченко не было. И именно в этот момент что-то надломилось в настрое ПСЖ . Уже к десятой минуте.

Реализация плана

В дальнейшем определяли игру на поле только «горожане». Причем делали это довольно изобретательно и убивали противника медленно – так, чтобы он ощущал, что еще может выкарабкаться, но при ближайшем рассмотрении его обреченность была очевидна. Быстрый гол Мареза сам по себе ничего не решал – перед ПСЖ по-прежнему стояла задача забить дважды, как и до этого гола. Но уже совсем другой был настрой после провала десятиминутки и после того, как «Сити» раскусил план противника. Дальше «горожане» просто били по уязвимым местам ПСЖ . А их было много, и решение Почеттино сыграть именно таким образом вызывало вопросы.

Это тот случай, когда вообще ничего не пошло так, как задумывалось. ПСЖ мог бы рассчитывать на быстрые атаки, и Ди Мария с Неймаром под это были заточены. Но как же ощущалась нехватка Мбаппе, который следил за происходящим с трибуны. Килиана, восстановившегося после травмы, включили в заявку, но так и не выпустили на поле. Потому что не было момента, когда бы быстроногий француз легким вмешательством в игру ее мог бы перевернуть. Требовалась кардинальная операция, но на нее у Почеттино не было ресурсов и возможностей.

ПСЖ оказывался слаб по всем фронтам. Впереди быстроногим форвардам не хватало пространства и разгона. Очень много раз, когда они вроде бы выдвигались на ударные позиции, в последний момент кто-то блокировал или вырастал перед ними. В итоге комбинация сводилась на нет и угасала. Давления в середине поля и прессинга парижане не предлагали. Они почему-то решили встречать «Сити» очень глубоко, рассчитывая, что «горожане» не смогут свободно разыгрывать мяч около штрафной Наваса. Но и это было заблуждением.

Не встречая должного прессинга от ленивых Икарди и Неймара, «Сити» спокойно и размеренно выстраивался вокруг чужих владений и готовил там плацдарм для атак. И можно было уповать на глубокую плотную оборону, но если бы ПСЖ умел в нее играть и мог использовать. Это вообще не для парижан – игра с таким диапазоном, когда у тебя передняя линия высоко прессингует, а задняя глубоко сидит. Это привело лишь к разрывам и образованию больших пустот. А если «Манчестер Сити» дать хоть немного простора, это будет равняться гибели.

Психологический срыв

Отдельного упоминания достойна странная манера ПСЖ не принимать поражения и срываться, когда что-то не получается. Вы можете сказать, что парижан можно понять – у них из-под носа увели мечту второй год подряд. Да, это особенно обидно. Но дело в том, что ПСЖ ведет себя как истеричный капризный ребенок и в чемпионате Франции.

Когда что-то не получается, эта команда нередко срывается. И ладно, когда речь идет о сопернике уровня «Манчестер Сити». Но такое происходит и с более слабыми, а в Лиге 1, откровенно говоря, все такие. И тогда идут неуместные фолы, истерическая реакция на решения судьи, сумбур в атаке и неразбериха в обороне.

В этой встрече после второго гола, который снова показал рыхлость всего плана и расстановки ПСЖ , французская команда стала в первую очередь скатываться к грубости. Это довольно скоро привело к удалению Ди Марии. Уже к этому моменту сами игроки ПСЖ понимали, что всё потеряно, потому не находили ничего лучше, чем грубить и психовать.

Срывы Паредеса, Верратти, Эрреры, Кимпембе, которые то орали, то лезли чуть ли не в драку и пытались вырвать соперникам ноги на поле, наглядно показывали, насколько слаб ментально парижский коллектив. И, возможно, где-то здесь кроется его ключевая проблема.

Мы ведь говорим о «Манчестер Сити» и ПСЖ как о примерно равных друг другу не только по силе, но и по происхождению топ-клубах. Это в чем-то искусственные гранды, выращенные на нефтяных деньгах с Ближнего Востока. Кого-то это отвращает, кто-то с этим смирился, а кто-то уже забыл о становлении этих грандов и уже просто воспринимает их такими. Но сложно не согласиться с тем, что за последние годы ПСЖ и «Манчестер Сити» сильно разъехались друг от друга в вопросе восприятия команды.

Парижане по-прежнему выглядят сборищем звезд разного пошиба, собранных лишь с целью технически выполнить задачу. Когда большой профессионал выполняет работу, скорее всего, он ее сделает хорошо. Но когда он еще и душу вложит, этот нюанс в критический момент станет определяющим. Вот у «Сити» эти самые большие профессионалы за деньги играют уже с душой, потому «горожане» воспринимаются чистым «топом». А вот у ПСЖ это всё еще зарабатывающие хорошие деньги крепкие мастера своего дела. Но не более.